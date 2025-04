Jankovićevo delovanje bi verjetno morala spremljati Sova

Piše: Nova24tv

Janković ne skriva svojega prijateljstva z vrhom srbskih oblasti. Z Vučićem ga ne druži zgolj osebno prijateljstvo, temveč več kot očitno tudi poslovni interesi. “Bližina” ni brez vpliva na delovanje Slovenije. Nazadnje je bilo to v javnosti v ospredju pred evropskimi volitvami, ko je “počilo” med evropskim poslancem Grošljem in predsednikom vlade. Pridobili smo tudi mnenje strokovnjaka za obveščevalno dejavnost, ki pravi, da je ta trenutek v javnosti dovolj indicev, ki bi morali vzbuditi Sovino pozornost.

Grošelj se je pred evropskimi volitvami nadejal izvoljivega mesta na kandidatni listi. To se ni zgodilo, saj je bil degradiran na “neizvoljivo” 8. mesto. Zakaj? Na Goloba naj bi vplival Zoran Janković, na Jankovića pa srbski predsednik Vučić, ki je Grošlja označil kot enega izmed največjih sovražnikov Srbije. Slednji je pozneje umaknil soglasje h kandidaturi in se na volitvah pojavil kot kandidat na listi Zelenih Slovenije, s katerimi pa ni zbral dovolj glasov za uvrstitev v Evropski parlament.

Primerov, za katere javnost (še) ni izvedela, je verjetno še veliko več. Kaj vse torej druži Jankoviča in Vučića? Srbska izpostava N1 poroča o skupnih prijateljih, investicijah srbskih poslovnežev v Sloveniji, pa tudi o Jankovićevi vpletenosti v organizacijo mednarodne razstave Expo, ki bo čez dve leti potekala v Srbiji.

Med skupnimi prijatelji omenjajo nekdanjega ministra Gorana Vesića, ki je odstopil po tragičnem zrušenju nadstreška v Novem Sadu. Skupaj z Jankovićem sta leta 2022 v Beogradu odkrila kip slovenskega jezikoslovca Jerneja Kopitarja zaradi njegove pomoči pri nastajanju srbskega literarnega jezika in izidu Novin Serbskih leta 1813 na Dunaju, kot poroča revija Cordmagazine.

Med skupne prijatelje štejejo tudi slovenskega kuharja Tomaža Kavčiča, ponekod znanega kot Vučićevega kuharja. Kavčič, sicer častni konzul Srbije v Sloveniji (TUKAJ), si je po poročanju medijev posebej blizu z Vučićevim “kumom” in prijateljem Nikolo Petrovićem. To nas privede do Slovenije. Časnik Finance poroča, da je Petrović, član SNS, ki je znan po poslovanju v davčnih oazah, namreč večinski lastnik slovenskega projekta NG Projekt, d. o. o., ki je kupilo hektar zemlje v Ljubljani, in sicer na območju, znanem kot Sibirija. Parcelo mu je na dražbi prodala ljubljanska občina, ki jo vodi, kot je vsem znano, Zoran Janković.

Ljubljanski župan sicer ne potrebuje skupnih znancev z Vučićem, saj njuno bližino dokazuje vrsta medsebojnih srečanj in javnih izkazov naklonjenosti. Naj spomnimo zgolj na pismo podpore, ki ga je Janković poslal srbskemu predsedniku. Medsebojna naklonjenost je leta 2022 dobila tudi povsem formalno obliko, ko je Janković v Srbiji prejel odlikovanje oz. priznanje tretje stopnje za zasluge, in sicer zaradi “razvijanja prijateljskih odnosov” med državama.

Poleg izrazov naklonjenosti se je Janković neposredno politično udejstvoval na srbskih lokalnih volitvah, kjer je agitiral za Vučićevo stranko SNS.

Še več – v Srbiji naj bi ga celo nagovarjali, naj kandidira za beograjskega župana. “Jaz sem imel uradno vabilo, da grem za župana Beograda. Povabili so me, odgovor je bil trikrat ne,” je v večerni oddaji 24ur razkril Janković.

Ima Janković tudi srbsko državljanstvo?

Ali ima Janković še vedno srbsko državljanstvo, ni znano. Zagotovo ga je imel ob rojstvu, saj se je rodil v Saraorcih v Srbiji. Tam je preživel otroštvo, nato pa se je po končanem 4. razredu pridružil staršem v Sloveniji. Ali je državljanstvo obdržal tudi po selitvi ali ga je znova prejel zaradi “zaslug” in postal dvojni državljan, ne vemo. V zvezi s tem smo na Mestno občino Ljubljana poslali novinarska vprašanja. Zagotovo ne bi mogel “zgolj” kot slovenski državljan postati hkrati tudi beograjski župan.

Geopolitičen vzvod vreden Sovine pozornosti

Povezav med srbsko oblastjo in ljubljanskim županom je torej na pretek. Posledično se zastavlja vprašanje o vplivu vezi na politične in gospodarske procese v Sloveniji. O tem smo povprašali strokovnjaka za obveščevalno dejavnost, ki je dejal, da so vezi med državniki sicer dobrodošle in pomemben branik pred poslabšanjem medsebojnih odnosov in zgolj v tem obziru ne zahtevajo posebne pozornosti institucij. Tudi v Jankovićevem primeru ne bi, če ne bi vrsta indicev (ne pa tudi dokazov, kot je opozoril) kazala, da ti odnosi presegajo običajno kurtoazijo in vplivajo na politične in gospodarske procese v Sloveniji. Na vprašanje, ali Sova sploh sme spremljati tovrstne odnose, če so v njih vpleteni tudi slovenski državljani, je odgovoril, da je to mogoče, saj bi spremljala aktivnost tujih in ne slovenskih državljanov. To so pokazali tudi nekateri primeri iz preteklosti.