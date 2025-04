Janez Janša v podkastu Brez filtra: “Obzorja so vedno širša od tistega, kar danes vidimo”

Piše: Nova24tv

“Poti so odprte, prihodnost je nekaj, kar se še ni zgodilo, obzorja so vedno širša od tistega, kar danes vidimo – in vse se začne s prvim korakom,” je dejal predsednik stranke SDS Janez Janša v podkastu Brez filtra. To misel je namenil vsem mladim, ki bi se radi aktivno vključili v politiko.

Pogovor v podkastu Brez filtra se osredotoča na Janeza Janšo, enega od ključnih akterjev v slovenski politiki. Voditeljica ga je uvodoma vprašala o njegovem mladostniškem življenju v socialistični Jugoslaviji. Janša je opisal obdobje brez tehnologije in svobode govora. Poudaril je, da mlad človek navadno ne pogreša tistega, česar ne pozna, dokler ne odraste. Tedaj spozna kritične situacije in družbena nesorazmerja.

Janša razume svojo odločitev za politično delovanje kot posledico občutka krivice in neenakosti. Opozarja na svoje izkušnje iz revnega okolja in željo po izboljšavah. Poudarja tudi pomen meritokracije in pravičnosti v družbi ter izpostavlja, da so se pred osamosvojitvijo pogosto srečevali z omejitvami in nepravičnostmi.

Opozarja na težave, s katerimi se je srečeval, ko je postal minister za obrambo, in se spominja, kako je v času osamosvajanja Slovenije kljub pomanjkanju virov uspešno organiziral obrambo. Poudarja, da cilji niso bili uničenje nasprotnika, ampak dosego zmage brez človeških žrtev ter omogočanje umika jugoslovanskih vojakov, ki so bili Slovenci. Janša deli izkušnje in pouke iz takratnega obdobja, ki so oblikovali njegovo politično pot.

Foto: zajem zaslona

Preoblikovanje stranke SDS

V nadaljevanju pogovora se voditeljica osredotoči na Janševo vlogo pri preoblikovanju stranke SDS, ki jo je prevzel leta 1993, ko je imela zelo nizke volilne podpore. Janša pojasnjuje, da so z ekipo začeli postavljati lokalne odbore, kar je pripomoglo k znatnemu povečanju podpore stranke, ki je na lokalnih volitvah dosegla 14 % in na državnih 16 %. Poudarja, da uspeh ni le njegova zasluga, temveč rezultat kolektivnega truda in nasledstva idej Dr. Jožeta Pučnika. Ko so se znašli v položaju, ko so morali odločati o oblikovanju vlade, so se Janša in ekipa odločili postaviti interese Slovenije pred strankarske. Ta pristop so dokazali med gospodarsko krizo in v času pandemije COVID-19, ko so sprejeli nepopularne, a potrebne ukrepe, da so zaščitili javno zdravje.

Janša se v knjigi “Budnica”, ki združuje njegove politične izkušnje, odziva na trenutne problematike in ponuja pogled na nujnost aktivne vloge posameznika v demokraciji. Knjiga je naslovljena “Budnica”, ker naj bi vzbudila ljudi k razmisleku in akciji. Izbor vsebin je rezultat njegove refleksije in dela urednika Jožeta Biščaka, knjiga pa je postala bestseller.

Vsak glas šteje

V nadaljevanju Janša poudarja, da je posameznik temelj demokracije in vsak glas šteje. Izpostavlja, da se mnogi volivci ne zavedajo, kako močan je njihov glas, kar lahko vodi do slabega izhoda na volitvah. Pravi, da mladi, ki se zanimajo za politiko, predstavljajo obetavno prihodnost in jih spodbuja, naj se vključijo v strankarsko politiko.

Ko ga voditeljica vpraša o priložnostih za mlade, Janša odgovarja, da jih je dovolj. Spodbuja jih, naj začnejo delovati v okviru strank in se ne zadovoljijo le s protesti brez vpliva. Od mladih pričakuje aktivno udejstvovanje ter prevzemanje odgovornosti in koristi, ki jih prinaša vključitev v politiko.

Na koncu Janša svetuje mladim, naj ne preveč razmišljajo in se bojijo neuspeha, temveč naj se odločijo in pridobijo izkušnje. Poudarja, da nihče ne postane izkušen voditelj čez noč in da so napake del učenja. Navdihuje jih, da aktivno iščejo priložnosti in se ne bojijo izzivov, saj odprti in odločni mladi lahko pomembno prispevajo k družbi in demokraciji.

Celotno oddajo si lahko pogledate na spodnji povezavi.