Janez Janša Tamari Vonta in medijem: “Toliko kot moj sin zasluži v enem letu, sin Zorana Jankovića v osebnem stečaju zapravi v enem dnevu”

Piše: Celjski glasnik

Nekateri mediji so pred volitvami 2022 razkrili, da je “novinarka” in kasneje sekretarka stranke Gibanje Svoboda Vesna Vuković prejela nakazilo v višini 104 tisoč evrov s strani GEN-i.

Sedaj skuša podobno taktiko ubrati tudi Tamara Vonta, katera želi preko komisije, ki jo je prehodna predsednica označila za sredstvo političnega obračunavanja z opozicijo, sina predsednika SDS Žana Janšo obtožiti nezakonitih nakazil.

Toliko, kot moj sin kot računalničar s trdim delom zasluži v enem letu – sin Zorana Jankovića v osebnem stečaju zapravi v enem dnevu. @24UR https://t.co/0q1E0EONjI — Janez Janša (@JJansaSDS) January 28, 2026

Seveda, ker gre za opozicijo, so “vladni” mediji zgodbo pograbili in tako na veliko poročajo o tem, kako naj bi Žan Janša v dveh letih prejel 131 tisoč evrov. Kljub temu pa mnogi ob tem opozarjajo, da v zraku še vedno ostaja nakazilo 104 tisoč evrov Vesni Vuković in to v enem dnevu.

Ob tem “razkritju” Tamare Vonta se je oglasil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki tako njej kot medijem sporoča: “Toliko, kot moj sin kot računalničar s trdim delom zasluži v enem letu – sin Zorana Jankovića v osebnem stečaju zapravi v enem dnevu.”