Predsednik SDS Janez Janša ponovno poudaril: Slovenija potrebuje ustavno večino razuma!

Piše: Ž. N.

“Stanje je slabše glede na čas pred tremi leti in še nekaj meseci, predvsem pa je slabše glede na to, kje bi lahko bili,” je v oddaji Planet 18 na Planet TV poudaril predsednik SDS Janez Janša in opomnil na nedavni izračun Financ, ki pravi, da je standard državljanov v času Golobove vlade padel za 13 odstotkov.

Nekdanji večkratni premier Janez Janša je povedal, da je zadnje leto veliko med ljudmi in se pogovarja z njimi. “Večkrat postavim vprašanje, mislite, da bi bilo stanje boljše ali slabše, če Golobova vlada ne bi naredila čisto nič in bila popolnoma pasivna. Osem ljudi od desetih pravi, da bi bilo stanje boljše, če ta vlada ne bi naredila nič.”

Problem je v upravljanju

Ljudje po besedah Janše ocenjujemo neko stanje predvsem glede na situacijo v lastnem žepu, se pravi glede na blaginjo. “Po izračunih, ki so jih nedavno objavile Finance, je naš standard padel za 13 odstotkov v tem času. Še petnajst let nazaj je 4 milijone Hrvatov imelo približno tak BDP kot 2 milijona Slovencev. Njihova povprečna neto plača je bila pol slovenske plače. Še recimo na začetku tega mandata je bila neto plača na Hrvaškem nekaj čez tisoč evrov, sedaj je 1400 evrov, mi smo v tem času šli sto evrov navzgor,” je navedel in dodal, da bi bilo težko reči, da je Hrvaška v tem času odkrila neke zaloge nafte, ki so jo začeli prodajati, ali rudnike zlata. Nič se ni zgodilo, smo del skupnega evropskega trga, smo v Natu. Čeprav smo po njegovih besedah v situaciji, ko ima Slovenija tudi glede na razvojno zgodovino, glede na dolžino vojne v času samostojnega življenja, boljše pogoje od njih, gredo oni hitreje naprej. “Se pravi, je problem v upravljanju.”

Demokracije se ne vzpostavlja s čistkami

Premier je večkrat poudaril, da je vlada uresničila eno od glavnih predvolilnih zavez, in sicer da bo državo očistila janšistov, znova vzpostavila demokracijo, spoštljivo komunikacijo, spoštovanje pravne države. Na vprašanje, kako uspešni so bili, je odgovoril, da se težko reče, da boš vzpostavil demokracijo tako, da Slovenijo očistiš janšistov ali pa da RTV in policijo očistiš janšistov. “Demokracije se ne vzpostavlja s čistkami. Demokracija je nek sistem, kjer imajo vsi približno enake priložnosti in kjer ljudje na volitvah odločajo, kdo bo na vladi. To pa ne pomeni, da bo tisti, ki bo na vladi, sedaj imel pravico, da pomeče s položajev ali pa s kjer koli, celo z uradniških mest, tiste, za katere misli, da niso ista politična opcija.”

Janša je dejal, če bi njihova vlada tako ravnala, bi bili očitki, ki so jim jih nastavili, upravičeni, ampak temu ni bilo tako. Poudaril je, če bo on naslednji mandat na oblasti, ga ne bo mogoče slišati, da bi govoril ali izvajal stavek, da se bo denimo policijo očistilo golobistov. Čeprav je v politiki običajno, da si človek v svoj ožji krog nastavi ljudi, s katerimi lahko sodeluje, pa Janša opozarja, da policije ali pa RTV ne more šteti v ožji krog predsednika vlade. “Ko dobiš oblast, se moraš truditi, da sposobni ljudje ostanejo, da jih privabiš, da delajo, da so na odločevalskih pozicijah tisti, ki nekaj znajo,” je bil jasen.

Tukaj ne gre za primer ali zadevo Bobnar, tukaj gre za čiščenje janšistov

V pogovoru je bilo govora tudi o zadevi Bobnar in dognanju KPK, pri čemer so spomnili, da je premier v preteklosti zatrdil, da bo odstopil, če bo KPK ugotovil, da je kršil integriteto. Po besedah Janše tukaj ne gre za primer ali zadevo Bobnar, kot mediji na veliko poročajo. “Tukaj gre za čiščenje janšistov. Zato je do tega spora prišlo. Gospa Bobnarjeva tukaj ni neka nedolžna ovčka. Ona dva sta se dogovorila, da bo policijo očistila janšistov. Ona je to počela eno leto. Sprla sta se po tem, ko domnevnih janšistov ni bilo več v policiji in je prišel na vrsto nek njen prijatelj, ki bi ga bilo treba zamenjati, pa ga pač ni,” je pojasnil.

“Tako da tukaj ne gre za zadevo Bobnar, gre za probleme, o katerih sva prej govorila. Za situacijo, v kateri je leva politična opcija prišla po dveh letih težkega časa covida na oblast. Na tej oblasti je bila leva politična opcija v zadnjih 80-ih letih 70 let. V času samostojnega življenja v samostojni državi v 34-ih letih pa 25 ali 26 let. Tistih nekaj ljudi, ki so bili v našem mandatu imenovani na različna mesta, mogoče predstavlja nekaj odstotkov v celotni administraciji, pa je bilo potrebno počistiti. To je škandal,” je navedel in dodal, da bi moral po njegovem tisti, ki je to počel, kazensko odgovarjati že takoj na začetku, ne po treh letih.

Na vprašanje, kako gleda na to, da politika neko institucijo hvali na nek način, sodeluje z njo, dokler ne gre proti njej, potem pa je naenkrat nek organ nepotreben, je pojasnil, da sam ne namerava braniti KPK. “Oni tri leta ali dve leti pa še nekaj mesecev preiskujejo nekaj, kar je bilo izgovorjeno, posneto s kamero, se rola po spletu. Predsednik vlade je sam govoril o tem, da je naročil, da sta se dogovorila, da je treba čistiti janšiste. Ne vem, kaj je potrebno tukaj preiskovati,” je izpostavil in dodal, da bi morali mnenje podati dve leti nazaj. “Ne gre tukaj za to, ali on spoštuje neko institucijo ali ne, gre za to, da je dejal na neposredno vprašanje vaše novinarske kolegice, če bo ta komisija ugotovila, da je kršil integriteto, ali bo odstopil, in odgovoril je, da bo.”

Če so organi neodvisni, potem se ne dogaja to, kar se dogaja

Če so po mnenju Janše organi neodvisni, potem se ne dogaja to, kar se dogaja v Sloveniji. Na KPK je po njegovih besedah neka namestnica predsednika, ki vodi primer čiščenja janšistov oziroma primer Bobnar. “Ona je po mojih podatkih prijateljica gospe Bobnar. Kako naj ona to vodi neodvisno? Da ne bo kdo mislil, ne ščitim tukaj gospoda Goloba. Govorim o tem, da v Sloveniji velikokrat beseda neodvisen enostavno pomeni zgolj to, da je tam nekdo, ki preganja samo nas.” Spregovoril je tudi o pričakovanjih v primeru Trenta, kjer je bil oproščen, ampak to še ni pravnomočno. “Ne samo, da ni pravnomočna ta oprostilna sodba. Na prvi stopnji je bila izrečena 18. aprila, sodba bi morala biti izdana v pisni obliki v 30-ih dneh, sedaj smo sredi oktobra, pa te sodbe še vedno ni,” je bil kritičen in dodal, da tukaj spet igrajo na karto, da bi zadeva pred pravnomočnostjo zastarala.

Če se po besedah Janše pogleda, kako je nastala sintagma svoboda medijev, gre tukaj za svobodo govora, za svobodo mišljenja, govora in izražanja posameznika. “Mediji ste tukaj zato, da svobodo omogočate. Mediji kot institucija nimajo človekovih pravic v smislu, da bi lahko govorili o svobodi medijev, gre za svobodo posameznika. Tukaj velikokrat pridemo v situacijo, ko se svoboda posameznika do izražanja, do svobode govora krni ravno s strani tistih, ki bi morali svobodo širiti, odpirati prostor in tako naprej,” je bil kritičen in izpostavil nacionalko, kjer je predsednik vlade v tamkajšnjem studiu rekel voditeljici: “Vi dobro veste, kaj pomeni čiščenje janšistov, tudi tukaj na televiziji.” “Ona pa je to mirno poslušala in kimala. To pomeni, da ta medij ne opravlja niti svojega temeljnega poslanstva medija, še manj pa vloge nacionalnega medija,” je kritično pristavil Janša.

Ko si bolan, ti je vseeno, ali boš dobil storitev v javni ali zasebni ustanovi

Reforma javnega zdravstva je po navedbah vlade eden njihovih največjih uspehov. Na vprašanje, kako vidi slovensko javno zdravstvo in pacienta v njem, je odgovoril, da ravno v obratni luči, kot bi zadeva morala stati. Tukaj po njegovih besedah ni pacient neko središče, okrog katerega je organiziran sistem, zato da se lahko temeljna pravica do zdravja, za katero plačujemo, uresničuje, ampak prepir v tej vladni koaliciji in vztrajanje teče okrog dileme, ali javno ali zasebno zdravstvo. “Nekomu, ki je bolan, je vseeno, kje bo za denar, ki ga plačuje za obvezno zavarovanje, dobil storitve. Debata gre v napačno smer, iskanje rešitev gre v napačno smer,” je bil jasen. Izrazil je tudi kritiko zakona, ki življenjsko ogroža zasebne vrtce. “Mislim, da ta zakon ne bo obstal, če ne prej, bo odpravljen spomladi naslednje leto.” Meni, da sprejetje zakona kaže to ihto. “Namesto, da bi se vladna koalicija ukvarjala s tem, da bomo živeli bolje, se ukvarja s preganjanjem namišljenih razrednih sovražnikov. Enkrat so to zdravniki, drugič tisti, ki imajo zasebne vrtce, enkrat so gospodarstveniki, ki jih je potrebno nagnati z bajoneti v morje ali vsaj obdavčiti.”

Na vprašanje, kaj bi naredili z božičnico, je Janša navedel, da so za to, da ljudje dobijo čim višjo božičnico in da je izplačana povsod, kjer je za to izplačilo denar. Niso pa za to, da je obvezno, ker to pomeni, da jo morajo izplačati tudi tisti, ki tega denarja nimajo. Meni, da s tem ne bi nikomur koristili, ljudem bi namreč vzeli 80 tisoč delovnih mest, če bi v to prisilili privatni sektor, gospodarstvo. “Če boste izplačali božičnico v javnem sektorju, v času ko je visok primanjkljaj, boste ogrozili plače v naslednjem mandatu. Ker to je potrebno plačati. Če bo vlada prišla s predlogom, da se izplača obvezna božičnica v javnem sektorju, in bo prikazala presežke v proračunu ali vsaj izravnan proračun brez zadolževanja, bomo z veseljem to podprli,” je ob tem dodal.

V zvezi z zadolževanjem ga skrbi, da to niso zadnje številke, ki so bile predstavljene. Omenil je, da je “minister za finance prepovedal proračunskim uporabnikom koriščenje proračuna, ki jim je bil odobren v parlamentu in rabijo posebno soglasje”. Prav tako pa je navedel tudi informacijo, “da za izplačilo oktobrskih plač prerazporejajo sredstva iz drugih računov glede na to, da jih je dvig plač v javnemu sektorju po tako imenovani plačni reformi neznansko presenetil in da so številke bistveno višje od tega, kar so načrtovali”.

Vse upokojence je potrebno razbremeniti davka za dolgotrajno oskrbo

V zvezi z dolgotrajno oskrbo je opomnil, da so v času njihove vlade sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi. “Vladna koalicija je za eno leto odmaknila izvajanje zakona, nato pa so uvedli še dodatne dajatve za spremembo tega zakona. Nam so očitali, da nismo zagotovili finančnih sredstev. To ni res,” je navedel in spomnil, da so bila finančna sredstva za tisti del dolgotrajne oskrbe, ki bi se začel izvajati leta 2022, zagotavljana v proračunu. Za naslednja leta pa so predvidevali toliko plusa v proračunu, da ne bi bilo potrebno uvajati dodatnih dajatev. V zvezi s plačevanjem davka za dolgotrajno oskrbo je poudaril, da je potrebno vse upokojence razbremeniti tega davka, saj so pokojnine plačilo za minulo delo. “Ne moreš jih sedaj obremenjevati z nekimi dodatnimi dajatvami. Za vse ostale smo predlagali zamrznitev, dokler se ne ve, koliko storitev sploh bo. Sedaj pa pobirajo stotine milijonov, storitev pa ni, razen tiste, ki so bile že prej pod drugim imenom,” je bil kritičen.

Janša je izrazil upanje, da je na Bližnjem vzhodu možen mir. “Slovenska levica ni v skrbeh za uboge otroke, ki umirajo v Gazi, ampak jih skrbi, kdo ima koristi, ko je tam vojna, in kdo bi imel koristi, ko bi imeli mir. Pravijo, da ima levica koristi, ko je tam vojna, zdaj, ko se nakazuje mir, pa bodo imeli koristi ‘janšisti’,” je med drugim navedel in za konec opomnil, da SDS sicer gradi koalicijo z volivci. “V situaciji, v kateri smo, Slovenija potrebuje ustavno večino razuma. To bomo gradili. Če ne bo možno tega narediti v prvem koraku, bomo to naredili v dveh korakih, v drugem koraku. Mislim, da veliko zdrave pameti prihaja v Slovenijo v zadnjem času,” je izpostavil in opozoril, “da tisti, ki mislijo, da se lahko enostavno ponovi rezultat iz leta 2022, da se reče, ‘za vse so krivi SDS in Janša, mi pa smo rešitelji Slovenije pred diktaturo’, se zelo motijo.” Koalicijo s strankami bodo gradili, če bo potrebno, ne bodo pa sestavljali šibke vlade, hodili v kostanj po žerjavico.