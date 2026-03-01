Janez Janša: “Prvič imamo stanje, ko veliko ljudi razume, da gre za njihove žepe, njihove plače in standard”

Čeprav javnomnenjske ankete SDS nakazujejo zmago na parlamentarnih volitvah, njen predsednik Janez Janša ocenjuje, da ni odločenega še nič. “Obetamo si lahko marsikaj, bo pa treba še malo garati. Bitka traja do zadnjega preštetega glasu. Nič ni podarjeno,” je dejal na sobotnem pogovornem večeru SDS v Grosupljem.

Po Janševi oceni tako zmaga SDS še ni zagotovljena, je pa glede tega optimističen. “Prvič imamo neko stanje, ko veliko ljudi razume, da gre za njihove žepe, njihove plače in standard. Zato lahko pride do preobrata,” je dejal. Če do njega ne bo prišlo, se bo to po njegovih besedah pač zgodilo na volitvah leta 2030. “Je pa škoda, ker se bo dodatno izgubilo še veliko časa,” je dejal.

Dejal je, da trenutna vlada države ne pelje v pravo smer. Kritičen je do njenega odnosa do gospodarstva, “kjer v zadnjih štirih letih vidimo predvsem tekmovanje, kako ga bolj obdavčiti”. Tudi zaradi tega je bila po njegovi oceni lanska gospodarska rast zgolj 1,1-odstotna. Treba je narediti več, da se podjetja razbremeni in da se v državo privabi tuja podjetja, je prepričan.

Podobno je ocenil grosupeljski župan Peter Verlič, ki je bil gost večera skupaj z Janšo. Kot težavo je med drugim izpostavil prezapleteno zakonodajo. “Težko je urediti gospodarske cone, četudi jih potrebujemo, ker je cela vrsta preprek. Veliko je anomalij, ki jih je treba odpraviti,” je dejal.

Precej časa se je Janša pomudil pri zdravstvu, za katerega kot težavo vidi predvsem, da se je pod trenutno vlado vzpostavilo prepričanje, da mora biti vse državno. “Takšnega sistema v razvitih državah ni. Je pa na Kubi in v Venezueli,” je dejal.

To pa ne pomeni, da je proti javnemu zdravstvu. “Javno zdravstvo mora biti hrbtenica sistema, moramo pa tisti, ki plačujemo zdravstveno zavarovanje, imeti tudi pravico, da zdravstvene usluge dobimo v realnem času. Kako se imenuje zavod, kjer jih dobimo, nas ne zanima,” je dejal. Ocenil je, da je vojna, ki se jo gre zoper zdravnike vlada, povzročila največji odhod najboljših zdravnikov iz javnega zdravstva: “In to je čista izguba.”

Janša je komentiral tudi pridržanje spletnega vplivneža Aleksandra Repića, ki ga Nacionalni preiskovalni urad (NPU) sumi poskusa izsiljevanja odvetnika. Janša meni, da v ozadju stojijo politični interesi, pri čemer je spomnil, da je bil Repić pred tem v svojih objavah kritičen do vlade. Skrajno nenavadno se mu tudi zdi, da zadevo vodi NPU: “V zakonu piše, da je NPU posebna organizacija kriminalistične policije za najtežja kazniva dejanja. Če kritiziraš vlado, je to očitno najtežje kaznivo dejanje.”