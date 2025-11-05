Piše: Celjski glasnik

Tudi Inštitut 8. marec z Niko Kovač je živi dokaz, da na levici počno ravno tisto, kar očitajo drugim.

Tako so dokazali, da tako kot “njihova” vlada v Sloveniji sami delijo ljudi na prvo in drugo razredne. V prvi kategoriji so tisti, ki sledijo njihovemu enoumju, vsi ostali pa so po starem režimu “državni sovražniki”.

Black life matter je super, White life matter je pa rasistično? Ja a so te aktivistke nore? A ni tako, da so vsa življenja enako vredna? Nevladniki zganjajo diktaturo enoumja, so novodobni fašisti, ki ne prenesejo drugačnih mnenj. Vsiljujejo lastno mnenje. Tega je res dovolj! https://t.co/asE9mF91LR — Boštjan Perne (@bostjanperne) October 30, 2025

Po tem, ko je množica v Novem mestu pokazala vladi Roberta Goloba, da ni več zaželjen v Sloveniji, so seveda aktivistke takoj pričele iskati težave v Slovencih in ne vladi. Tako so se obregnile ob napis enega od udeležencev, ki ga je nosil na majici in sicer “White lives matter”, saj naj bi to geslo v ZDA izkoriščali za rasizem.

A vsem inštitutovkam in somišljenicam je na njihove navedbe lepo odgovoril Boštjan Perne: “Black life matter je super, White life matter je pa rasistično? Ja a so te aktivistke nore? A ni tako, da so vsa življenja enako vredna? Nevladniki zganjajo diktaturo enoumja, so novodobni fašisti, ki ne prenesejo drugačnih mnenj. Vsiljujejo lastno mnenje. Tega je res dovolj!”