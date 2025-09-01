Izšel je novi Demokracija Magazin: Vodnik po Golobovih lažeh; vabljeni k branju intervjujev z Janezom Janšo in Borisom Tomašičem!

Piše: C. R.

Nova številka Demokracija Magazina je že v prodaji. Tokrat smo analizirali laži, ki jih je od začetka mandata izrekel predsednik vlade Robert Golob.

Robert Golob je svoj politični vzpon zasnoval na sprenevedanju, manipulacijah in lažeh. To je počel, še preden je postal predsednik vlade. In ko je nastopil mandat, je laži samo še stopnjeval, skupaj z ministri je laž povzdignil na povsem drugo raven – postala je način komunikacije, medijski mainstream ni preverjal besed Goloba in njegovih ministrov. Še več. Prevladujoči mediji so postali glasni zvočniki za njegove laži.

Koliko laži se je nabralo? Novinarji Demokracije magazina smo si zadali nalogo, da to preverimo. Od začetka leta 2022 do poletja 2025 smo iz različnih virov zbrali nekaj sto izjav in jih analizirali. Laži je bilo toliko, da bi potrebovali več revij, zato smo objavili le najbolj očitne. Tako je nastal Vodnik po Golobovih lažeh, ki je nosilna tema tokratnega Demokracija Magazina.

V njem si lahko preberete tudi številne kolumne, pa tudi izjemno prodorne intervjuje z Janezom Janšo, Borisom Tomašičem, Sebastjanom Jeretičem, itd. Objavljamo tudi članke, ki razkrivajo, kakšno vrsto javnih laži poznamo in kje so korenine strukture laži v Sloveniji. Že leta 1999 so namreč podpisniki Majniške izjave (ob desetletnici Majniške deklaracije) zapisali drzno, a zelo resnično trditev: »Vlada nam strukturna laž.« Prav tistega leta je namreč tedaj mladi Robert Golob začel svoj politični vzpon preko vladajoče LDS, postal je državni sekretar na ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki ga je takrat vodila Tea Petrin. Po volitvah 2000 se je spet vrnil v vlado, a za kratek čas, saj je takrat že začel graditi svoj imperij Gen-I, politično pa se je nato priložnostno pojavljal pri Jankovićevi Pozitivni Sloveniji, Stranki Alenke Bratušek in ostalih tranzicijskih derivatih stare nomenklature, pa tudi svojo lokalno Listo Roberta Goloba.

Glede na družinsko ozadje – Golob je namreč sin dolgoletnega prvega moža Soških elektrarn, ki sodi med slovenske gospodarske »old boyse« – ni presenetljivo, da pri njem namen posvečuje sredstva. To so počeli navsezadnje že njegovi vzorniki, tako s komunistične kot fašistične strani. Ko boste prebirali vodnik po Golobovih lažeh, boste lahko hkrati spoznavali zloglasno tehnologijo oblasti tranzicijskih kvazi-levičarskih povzpetnikov. Ki jim ni sveto prav nič. Pomembni so samo njihovi interesi, za to so pripravljeni žrtvovati življenja drugih, če je treba. Začetek vsega pa je laž. Hudič je oče laži in z lažjo je bil tudi spočet umor, kot nakazuje začetek Svetega pisma.

Ker bodo najkasneje marca naslednje leto parlamentarne volitve, ki bodo izjemno pomembne za našo prihodnost, je tudi nova, enajsta številka Demokracija Magazina izjemno pomembno čtivo. Potrebujemo ne samo udeležbo na volitvah, ampak tudi odgovorno odločanje. Aprila 2022 se je večina volivcev odločala na podlagi populizma in zavajanja. To se ne sme več zgoditi. Zato vzemite v roke Vodnik po Golobovih lažeh! Presenečeni boste, kaj vse je sedanji premier obljubljal, kako je zavajal in kakšnih trikov se je posluževal.