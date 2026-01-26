Izredno sejo KNJF o 40.000 evrih za uspehe vlade zahteva NSi, slednjo pa naskakuje Specializirano državno tožilstvo

Piše: Spletni časopis, C. R.

Izredno sejo komisije za nadzor javnih financ (KNJF) bo v parlamentu sklical Jernej Vrtovec (NSi) zaradi vladnega poziva k oddaji ponudb za načrt medijske kampanje reklamiranja uspehov vlade s 40.000 evri.

Oglaševanje uspehov vlade Roberta Goloba bo, določa razpis, potekalo med 9. in 18. februarjem 2026. Torej tik pred začetkom uradne volilne kampanje, ki se bo začela le nekaj dni po koncu te iz proračuna plačane medijske propagande. Gre za zelo močan sum zlorabe davkoplačevalskega denarja v namene financiranja predvolilne kampanje Gibanja Svobode, SD in Levice, so iz NSi zapisali v vabilo na izjavo za javnost Aleksandra Rebrška (NSi) o tej nenavadni vladni ponudbi denarja medijem pred volitvami.

Komisijo za nadzor javnih financ bi moral voditi politik največje opozicijske stranke, to je SDS, a v tem mandatu to ni tako, ker je vladana koalicija ta položaj raje dodelila NSi, ki ji po rezultatu volitev ne pripada. SDS protestno zaradi tega v tej komisiji in v podobni komisiji za nadzor obveščevalnih služb ne sodeluje. Obe vodijo poslanci NSi. Sestava komisije je zaradi tega takšna, da so v njej trije poslanci NSi, prestopnica iz SDS Eva Irgl in po še eden iz vsake vladne stranke. Hkrati pa so v njej tri nezasedena mesta za člane iz SDS in en podpredsedniški položaj za daleč največjo opozicijsko stranko.

Vodenja SDS vladne stranke niso dodelile, ker to ni bilo v interesu Roberta Goloba, saj bi SDS preverjala, ali je že prej zlorabljal državni denar v GEN-I. Preiskavo tega celo s posebno preiskovalno komisijo so vladajoči opoziciji tudi onemogočili in to z neverjetnimi manevri, med katerimi je bil, da so vodenje takšne komisije, ko je bila nazadnje le ustanovljena, na zahtevo državnega sveta, prevzeli sami in in tako preprečili preverjanje svojega predsednika in stranke.

Več o nenavadni objavi, kako si nameravajo vladajoči zdaj kar iz denarja davkoplačevalcev plačali oglase o uspehih vlade, lahko preberete tukaj: Vlada v kampanji lepot Urške Čepin in maket Jureta Lebna.

Medtem pa globoka država skuša disciplinirati NSi. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je že sprejelo odločitev, kaj bo storilo z ovadbo poslancev NSi zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Kakšna je, na SDT še ne razkrivajo, saj je treba pred tem ugotoviti, ali bo za poslance veljala poslanska imuniteta, so za STA sporočili s SDT.