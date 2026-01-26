Izredno sejo KNJF o 40.000 evrih za uspehe vlade zahteva NSi, slednjo pa naskakuje Specializirano državno tožilstvo

Piše: Spletni časopis, C. R.
Izredno sejo komisije za nadzor javnih financ (KNJF) bo v parlamentu sklical Jernej Vrtovec (NSi) zaradi vladnega poziva k oddaji ponudb za načrt medijske kampanje reklamiranja uspehov vlade s 40.000 evri.
Oglaševanje uspehov vlade Roberta Goloba bo, določa razpis, potekalo med 9. in 18. februarjem 2026. Torej tik pred začetkom uradne volilne kampanje, ki se bo začela le nekaj dni po koncu te iz proračuna plačane medijske propagande. Gre za zelo močan sum zlorabe davkoplačevalskega denarja v namene financiranja predvolilne kampanje Gibanja Svobode, SD in Levice, so iz NSi zapisali v vabilo na izjavo za javnost Aleksandra Rebrška (NSi) o tej nenavadni vladni ponudbi denarja medijem pred volitvami.
Komisijo za nadzor javnih financ bi moral voditi politik največje opozicijske stranke, to je SDS, a v tem mandatu to ni tako, ker je vladana koalicija ta položaj raje dodelila NSi, ki ji po rezultatu volitev ne pripada. SDS protestno zaradi tega v tej komisiji in v podobni komisiji za nadzor obveščevalnih služb ne sodeluje. Obe vodijo poslanci NSi. Sestava komisije je zaradi tega takšna, da so v njej trije poslanci NSi, prestopnica iz SDS Eva Irgl in po še eden iz vsake vladne stranke. Hkrati pa so v njej tri nezasedena mesta za člane iz SDS in en podpredsedniški položaj za daleč največjo opozicijsko stranko.
Vodenja SDS vladne stranke niso dodelile, ker to ni bilo v interesu Roberta Goloba, saj bi SDS preverjala, ali je že prej zlorabljal državni denar v GEN-I. Preiskavo tega celo s posebno preiskovalno komisijo so vladajoči opoziciji tudi onemogočili in to z neverjetnimi manevri, med katerimi je bil, da so vodenje takšne komisije, ko je bila nazadnje le ustanovljena, na zahtevo državnega sveta, prevzeli sami in in tako preprečili preverjanje svojega predsednika in stranke.
Več o nenavadni objavi, kako si nameravajo vladajoči zdaj kar iz denarja davkoplačevalcev plačali oglase o uspehih vlade, lahko preberete tukaj: Vlada v kampanji lepot Urške Čepin in maket Jureta Lebna.
Medtem pa globoka država skuša disciplinirati NSi. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je že sprejelo odločitev, kaj bo storilo z ovadbo poslancev NSi zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Kakšna je, na SDT še ne razkrivajo, saj je treba pred tem ugotoviti, ali bo za poslance veljala poslanska imuniteta, so za STA sporočili s SDT.
Policijska uprava Maribor je namreč v začetku julija lani na SDT podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Tonin je sicer že tedaj v izjavah za medije zanikal zlorabo nadzora Knovsa, vladajoči koaliciji pa očital zlorabo policije.
Postopki glede morebitnega uveljavljanja poslanske imunitete so po informacijah SDT že v teku.
Poslanec NSi Aleksander Reberšek na današnji novinarski konferenci sicer ni odgovoril na vprašanje, ali bodo omenjeni poslanci uveljavljali poslansko imuniteto. Premierju Robertu Golobu je očital, da si je “za pregon opozicije podredil ne samo policijo, ampak tudi organe pregona”. “V volilno kampanjo se je več kot očitno vpletel tudi del tožilstva, poleg levih nevladnikov,” je dejal.
Kot je v soboto za portal N1 navedel strokovnjak za kazensko pravo z mariborske pravne fakultete Miha Šepec, je iz odgovora tožilstva možno sklepati, da se je tožilstvo odločilo za kazenski pregon. “Če imajo dovolj dokazov, potem lahko vložijo obtožnico, če jih nimajo, pa lahko zahtevajo sodno preiskavo,” je dodal Šepec. Več pravnih strokovnjakov pa je po navedbah N1 zatrdilo, da je bolj verjetno, da bi SDT vložilo zahtevo za sodno preiskavo, kot da bi že vložilo neposredno obtožnico.
Predsednik NSi in poslanec Jernej Vrtovec je za N1 zatrdil, da dopisa, v katerem bi ga tožilstvo spraševalo o morebitnem uveljavljanju poslanske imunitete, ni prejel.
Predsednik Knovsa in poslanec NSi Žakelj pa je za N1 prejem takšnega dopisa potrdil in dodal, da se na poslansko imuniteto ne namerava sklicevati, čeprav iz vprašanja tožilstva sklepa, da bo šla zadeva naprej.
Žakelj je namreč prepričan, da imen oseb, za katere je skupina Knovsa na Generalni policijski upravi (GPU) preverjala, ali jim policija prisluškuje, ni razkril nihče iz komisije, ampak so v javnost prišla iz policije. “To je kriminal, izdajanje teh podatkov bi nas moralo resnično skrbeti,” je za N1 dejal Žakelj.
Ovadeni poslanci pa lahko vpogledajo v spis, kar bodo po Žakljevih besedah tudi storili.