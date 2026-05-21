Zadnji poskus globoke države, da ustavi desnosredinsko vlado?

Piše: dr. Metod Berlec

V preteklih dneh smo bili priča srditim napadom leve medijske scene, psevdonevladnikov in rdečih sindikatov na nastajajočo desnosredinsko koalicijo med SDS, NSi, Demokrati, SLS in Fokusom ter na drugi strani potrjevanju koalicijske pogodbe s strani prihodnje vladajoče koalicije.

Znova se je pokazala neverjetna histerija, ki so jo zagnali levičarji z vseh vetrov, ki so se pretekla štiri leta dobro »nafutrali« na državnih jaslih. Si napolnili žepe z našim davkoplačevalskim denarjem. Zdaj se srdito zaganjajo v interventni razvojni zakon. In to kljub temu, da bo vsem ljudem prinesel več denarja v njihove denarnice. Zanje je zato morebitna desnosredinska vlada nekaj najhujšega, kar se jim lahko zgodi. Zato se zagrizeno zaletavajo v Logarjeve Demokrate in v Stevanovićevo Resni.co, češ da so izdali svoje volivce. A dejstvo je, da sta programa teh dveh strank – pa tudi njune predvolilne programske obljube – veliko bolj skladna s programom SDS, NSi, SLS in Fokusa kot s strankami dosedanje vladajoče ekstremistične leve koalicije.

Predsednik SDS Janez Janša kot izkušen politik ob tem ničesar ni želel prepustiti naključju. Zato so najprej o pristopu k novi desnosredinski koaliciji odločali sveti vseh potencialnih koalicijskih strank, nato v ponedeljek zvečer tudi izvršilni odbor in Svet SDS, ki je soglasno potrdil koalicijsko pogodbo in vstop v novo desnosredinsko koalicijsko vlado. Posledično je bila v torek vložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja s podpisi vseh poslancev novonastale koalicije SDS, NSi, Demokratov, SLS in Fokusa, kot tudi Resni.ce. V ponedeljek je namreč v javnost prišla informacija, da bi bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, potem ko v prvem krogu ni nikogar predlagala za mandatarja, zdaj pripravljena predlagati tehničnega mandatarja, če bi se s tem strinjali dve največji stranki, Gibanje Svoboda in SDS. V skladu z ustavo bi poslanci najprej glasovali o predsedničinem kandidatu, če bi ga seveda le-ta predlagala. Očitno je t. i. globoka država skupaj s Pirc Musarjevo in Golobom še v zadnjem trenutku skušala preprečiti kandidaturo Janše za mandatarja in nastanek desnosredinske vlade. Poslanci bodo po vsej verjetnosti že ta petek tajno glasovali o mandatarju oz. bodočem predsedniku vlade. Če bo le-ta potrjen, bo sledilo predlaganje in potrjevanje ministrske ekipe.

»Če bo ta projekt sestavljanja koalicije uspešno zaključen tudi s postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo. In v okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih SDS zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v ospredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma,« je v ponedeljek dejal Janša in pojasnil, da gre za spremembo volilnega sistema, za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva. Nedvomno v to spada tudi t. i. SKOK za pregon korupcije in kriminala, o čemer podrobno vsebinsko pišemo v posebnem članku v tokratni reviji Demokracija. In zato je v Gibanju Svoboda že totalna panika in strah, saj se nakazuje, da bodo organi pregona z novo organizacijsko strukturo (pod novo vlado) resno preiskovali organizirano korupcijo.