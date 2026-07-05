Izrael imenoval Ruth Cohen-Dar za rezidenčno veleposlanico v Sloveniji

Piše: C. R., STA

Izraelske oblasti so danes sporočile, da so Ruth Cohen-Dar, doslej nerezidenčno veleposlanico, imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo.

“Odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva je bila sprejeta po mnogih letih poslabšanja odnosov med Izraelom in Slovenijo ter po oblikovanju nove slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše, prijatelja Izraela,” je po poročanju AFP sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.

Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se z nastopom vlade premierja Janeza Janša izboljšali. Vlada je razveljavila več ukrepov predhodnice proti Izraelu, med drugim tudi sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega.

Janša je tudi v nedavno objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega vele