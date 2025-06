(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Rekordno nizka gledanost depolitizirane TVS in medijski pretresi

Piše: Vida Kocjan

Po Golobovem prevzemu javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je gledanost nacionalne televizije strmoglavila. Vse slabše je tudi finančno stanje te javne hiše. Kljub lanskemu dvigu RTV-prispevka in dodatnemu prilivu denarja iz državnega proračuna v višini 10 milijonov evrov se zavod, ki ga vodi Natalija Gorščak, utaplja v izgubi. Hkrati so maja letos vlado znova pozvali, naj dvigne prispevek. V svoje načrte so vnesli še dodatnih 8,5 milijona evrov, kolikor so pričakovali, da jim bo vlada namenila še dodatno.

Svet zavoda od začetka junija 2023 vodi Goran Forbici, dolgoletni direktor krovne mreže nevladnih organizacij CNVOS. Vendar pa niso samo finance tiste, ki bi morale skrbeti vodstvo.

Gledanost strmoglavlja

Leta 2023 je vodenje javne televizije prevzela Ksenija Horvat. Pod njenim vodstvom pa televizija tako po številu gledalcev kot deležu gledanosti strmoglavlja. Podatke o gledanosti spremlja RTV Slovenija na podlagi raziskave AGB Nielsen Media Research, objavil jih je portal Info360. Ti kažejo, da je gledanost Dnevnika, osrednje informativne oddaje, na najnižji ravni v zadnjih desetih letih. Oddajo je lani spremljalo v povprečju 121.900 gledalcev oziroma približno vsak šesti gledalec televizije, delež gledanosti je bil 17-odstoten.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!