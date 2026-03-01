Iz tiskane Demokracije: Monika Gregorčič: »Slovenija si še ene Golobove vlade preprosto ne more več privoščiti«

Piše: Gašper Blažič

Pogovarjali smo se z Moniko Gregorčič, ki je bila poslanka že v mandatu 2018–2022, sedaj pa se znova vrača v politiko s kandidaturo na listi SDS v Kranju.

DEMOKRACIJA: Ko sem pregledoval liste kandidatov za letošnje volitve v državni zbor, sem vas našel kot kandidatko SDS v Kranju. Bili ste poslanka v mandatu 2018–2022, takrat na listi SMC oz. Konkretno, leta 2022 ste kandidirali za listo Povežimo Slovenijo, letos pa za SDS. Je bila odločitev za angažiranje v sedaj največji opozicijski stranki logična?

Monika Gregorčič: Odločitev za kandidaturo je zorela nekaj časa. Odločitev je rezultat tehtnega premisleka in okoliščin, predvsem dosedanjih škodljivih politik, ki so našo državo in ljudi v tem vladnem mandatu pripeljali do roba. Pri tem imam v mislih tako strokovno nedomišljene ter škodljive ad hoc ukrepe na skorajda vseh področjih kot tudi skrajno nedemokratičen način vladanja in obnašanja trenutne politične elite. Tako škodljivim praksam je treba narediti konec, zato je nujno, da vsak na svoj način doprinese k temu, da 22. marca letos pokažemo vrata vsem, ki so si državo vzeli za svoj plen.

