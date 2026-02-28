Iz tiskane Demokracije: Marko Lotrič: »Delo se mora splačati, Slovenija potrebuje razvojno vlado«

Piše: Vida Kocjan

V času, ko Slovenija išče alternativo stagnaciji, preveliki centralizaciji in ideološkim delitvam, so se tri programsko sorodne stranke – Fokus Marka Lotriča, NSi in SLS – povezale v najširše razvojno zavezništvo za državnozborske volitve 22. marca 2026. Skupna lista kandidatov, osem jasnih prioritet – od razbremenitve dela, zdravstva in stanovanjske politike do decentralizacije in boljšega črpanja evropskih sredstev – ter močan poudarek na tem, da se delo, trud in znanje končno nagradijo, so ključni poudarki predsednika Fokusa Marka Lotriča. V intervjuju razkriva, zakaj to ni bila taktična poteza, temveč dolgoročna odgovornost do prihodnosti države, in kaj konkretno obljubljajo volivcem za boljše življenje po vsej Sloveniji.

DEMOKRACIJA: Stranka Fokus je z NSi in SLS podpisala sporazum za najširše razvojno zavezništvo za državnozborske volitve. Ankete in odzivi s terena kažejo na pozitiven sprejem takšne odločitve. Kaj je bil razlog, da ste se odločili za to?

Marko Lotrič: Odločitev stranke Fokus Marka Lotriča za podpis sporazuma z NSi in SLS temelj na skupni odgovornosti do prihodnosti Slovenije in prepričanju, da lahko le s povezovanjem ustvarimo močno razvojno alternativo. Povezujejo nas vrednote razvoja, odgovornosti, sodelovanja ter podpora gospodarstvu in regijam.

Verjamemo, da Slovenija potrebuje stabilno in razvojno usmerjeno politiko, ki presega delitve in omogoča boljšo kakovost življenja. Zato smo prevzeli odgovornost za skupen nastop in oblikovanje razvojne vlade. Odzivi s terena potrjujejo, da ljudje takšno povezovanje podpirajo.

