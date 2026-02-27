Iz tiskane Demokracije: Janez Janša na konvenciji SDS: Naslednjo vlado bomo vodili mi!

Piše: Petra Janša

Na predvolilni konvenciji stranke SDS v Ljubljani je njen predsednik Janez Janša napovedal zmago na volitvah 22. marca. V nagovoru je ostro kritiziral aktualno vlado Svobode in njenih satelitov, ki jo je označil za nesposobno in škodljivo, ter predstavil vizijo SDS za prihodnost Slovenije.

Govor je bil poln ostrih primerjav med politiko, ki gradi in ustvarja, ter antipolitiko, ki ruši, ukinja in zapravlja. Janša je poudaril, da bo SDS vodila naslednjo vlado, in pozval k ustavnim spremembam za stabilizacijo države.

Rušenje dosežkov in dokazano dno

Govor se je začel z vprašanjem, zakaj je program SDS tako obsežen. »Ker ne samo, da gradimo, ampak tudi popravljamo,« je dejal Janša. Dolgo časa so verjeli, da ne more biti slabše od prejšnje leve vlade, a se je izkazalo nasprotno. Aktualna vlada svobodnjakov s sateliti je po njegovem mnenju dokazala, da dno praktično ne obstaja. Ključni pokazatelj mandata je gospodarska rast, ki so jo znižali pod povprečje EU in je celo trikrat nižja od hrvaške. »Samo gospodarska rast je realna osnova blaginje. Deliš lahko samo to, kar ustvariš,« je poudaril in opozoril, da je račune slej ko prej treba plačati z obrestmi. Nato je našteval prejšnje ukrepe, ki jih je Golobova vlada porušila ali ukinila: davčno reformo in razbremenjevanje neto plač, premik izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi za dve leti brez informacijskega sistema, ukinitev Urada za demografijo v Mariboru, ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve ter vladnega urada za primerjanje cen v zdravstvu in ukinitev dneva spomina na žrtve levega totalitarizma.

