(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Golobova vlada je očitno podružnica Hamasa

Piše: Gašper Blažič

Zadnji meseci pred parlamentarnimi volitvami bodo še hujši, kot smo sprva mislili. Izkazalo se je, da bo vladajoča stranka Gibanje Svoboda skupaj s svojimi botri šla na vse ali nič. Tudi zato je denimo pohitela z zakonom o medijih.

Estradniška poroka v vili Tartini, za katero se je prav tako pokazalo, da je bila ukradena s strani oblasti (podobno kot ljubljanska Moskovičeva vila), je očitno le ena od epizod v uvodu predvolilne kampanje, v kateri bodo vse stavili na izbrane teme. In ker je na področju notranje politike vlada povsem zamočila in nima česa popravljati, ji ostane še edina dimna zavesa: Gaza in Palestina.

Koalicija si »mehko postilja«

Kaj se pravzaprav dogaja? Prejšnji teden je časnik Delo, ki sicer doživlja velike spremembe, namignil na to, da bo glavnina predvolilne kampanje predvsem izrekanje glavnih slovenskih političnih akterjev o dogajanju v Gazi oziroma o tem, ali Izrael izvaja genocid ali ne. To je pravzaprav del širše taktike kulturne vojne, zlasti na območju Evropske unije, kjer je levica v zadnjih dveh letih dobila precej klofut, čeprav ima še vedno močan vpliv na delovanje Evropske komisije. V Sloveniji pa je to še toliko očitnejše, ker je Golobova vlada po treh letih delovanja za seboj pustila tako rekoč požgano travo. Zato ne preseneča, da zadnje čase nove stranke rastejo kot gobe po dežju, njihov namen pa je večinoma odščipniti čim več glasov SDS, medtem ko se prek nekaterih novih strank, kot smo že pisali, že oglašajo stari kadri iz LMŠ. Zadnje čase se je v vlogi tarče znašla tudi NSi, ki bo v kratkem izbirala novega predsednika. Na kongres odhaja tudi Gibanje Svoboda, vendar Urška Klakočar Zupančič, kot kaže, ne bo izzivala predsednika Roberta Goloba, so jo pa menda snubili iz kroga Vladimirja Prebiliča. V tem času pa želi vladajoča koalicija zagotoviti sebi ugodno medijsko okolje s sprejetjem novega zakona o medijih, financiranja mainstream medijev in še posebej Pop TV prek Telekoma.

Celoten članek preberite v tiskani izdaji revije Demokracija!