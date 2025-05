(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Alejandro Peña Esclusa: »Za padec Foruma São Paulo bi morali navijati povsod po svetu, tudi vi v Sloveniji«

Piše: Bogdan Sajovic

Alejandro Peña Esclusa je venezuelski disident, politik in pisatelj. Z njim smo se v petek, 23. maja, med drugim pogovarjali o delovanju Foruma São Paulo, boju proti kulturnemu marksizmu, o aktualni južnoameriški politiki in predstavitvi njegove nove knjige v Sloveniji.

Gospod Peña Esclusa, dobrodošli spet v Sloveniji. Kakšen je namen vašega obiska?

Tokrat sem obiskal Slovenijo iz dveh razlogov. Eden je promocija moje knjige »Klasična umetnost in kulturni marksizem«, ki bo danes zvečer v prostorih televizijske hiše »Nova24TV«. Drugi pa je obisk na kongresu stranke SDS jutri v Ormožu.

Boste kot gost nastopili na kongresu SDS?

Ni predvideno, da bi imel nastop. Moj obisk je namenjen vzdrževanju stikov s podobno mislečimi strankami in skupinami. Gradimo mednarodno gibanje, ki se bo zoperstavijo uničevalni ideologiji kulturnega marksizma. Stranka SDS je del tega procesa, tako da je namen mojega obiska poglabljanje stikov in izmenjava mnenj s somišljeniki v Sloveniji.

Svoje poglede sicer dobro predstavljate v svojih knjigah …

Res je in knjiga, ki jo promoviramo, je že tretja moja knjiga, ki je prevedena v slovenščino. Izšla je že pred nekaj meseci, vendar zaradi drugih obveznosti nisem imel možnosti, da obiščem Slovenijo prej. Knjiga »Klasična umetnost in kulturni marksizem« je poleg slovenščine izdana tudi v španskem, portugalskem, angleškem in madžarskem jeziku.

Imate kakšne informacije, kako je do sedaj sprejeta in kako se prodaja?

Moji prejšnji knjigi »Forum São Paulo in kulturna vojna« ter »Volilne prevare Foruma São Paulo« sta bili dobro sprejeti in tudi prodaja je bila dobra, imeli smo tudi ponatise. Zadnja knjiga za zdaj še ni dosegla številk prejšnjih dveh, a pričakujemo, da jih bo v bližnji prihodnosti.

Klasična umetnost in kulturni marksizem je nekako logično nadaljevanje prejšnjih dveh knjig, lahko bi rekli sklenjen krog?

Drži, gre za trilogijo. Gre za prikaz ustanovitve in delovanja nove verzije levice, ki je po letu 1990 nadomestila diskreditirano staro boljševiško ideologijo. Ta nova levica se je razvila v Južni Ameriki, ki je tako postala laboratorij za poskuse svetovne levice, kako priti do oblasti in kako jo obdržati − z nasiljem, s prevarami, z goljufijami in lažmi.

In s podkupovanjem, saj je Forum São Paulo močno povezan z trgovino z mamili …

Tudi s tem. Moja domovina Venezuela je še posebej laboratorij za domislice skrajne levice. Avtokrat Maduro je vodja mamilarskega kartela, ki dobavlja dvajset odstotkov kokaina na zahodne trge. Denar iz te trgovine se uporablja za financiranje politične levice ne samo v južni Ameriki, ampak tudi drugje po svetu.

Tudi financiranje kulturne vojne?

Tudi to seveda. Stranke, nevladne organizacije, aktivisti, mediji, ki sodelujejo v tej kulturni vojni, so financirani s strani Foruma São Paulo z denarjem, ki izhaja iz trgovine z mamili.

Celoten intervju lahko preberete v novi številki tiskane Demokracije.