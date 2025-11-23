(IZ MINUTE V MINUTO) Začenja se glasovanje na referendumu

Piše: C. R., G. B., STA, družbena omrežja

Danes ob 7h so se odprla volišča za glasovanje o zakonu o asistiranem samomoru.

7.00 Volišča so se odprla.

7.15 Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj tudi še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 19.30.

“Za državljane ni volilnega molka. Državljani lahko neomejeno izražate svoja mnenja na družbenih omrežjih, na ulici ali kjerkoli v javnosti. O svojih stališčih lahko govorite tudi na dan referenduma!” sporoča stranka SDS.