Išče se 700 milijonov za nenačrtovane bombončke

Piše: Spletni časopis

Ko vlada po vzoru nakupa Litijske išče denar, ki ga ni načrtovala v državnem proračunu, da bi vsem zaposlenim v javnem sektorju izplačala 639 evrov zimskega regresa, upokojencem pa 150 evrov zimskega dodatka, bo premier Robert Golob opozicijskim poslancem danes odgovarjal na vprašanja o neodgovorni gospodarski in fiskalni politiki v predvolilnem času (Jernej Vrtovec, NSi), razvojnem zaostanku v primerjavi z državami EU (Rado Gladek, SDS) in položaju pri gospodarskem razvoju in življenjskem standardu (Tine Novak, nepovezani). Ferenc Horváth pa bo za manjšinska poslanca, ki sta na vladni strani, spraševal o investiciji Leka v Lendavi.

Da božičnica bo za vse in to obvezna, čeprav je nihče ni načrtoval v finančnih načrtih, niti vlada sama, je Golob v državnem zboru napovedal septembra.

Vlada zdaj išče okoli 120 milijonov, ki jih bo morala zagotoviti svojim 188. 000 zaposlenim, če zimskega regresa jutri ne bo ustavil veto ali referendumska pobuda. Ker je v državi skupaj zaposlen slab milijon ljudi in bodo delodajalci morali vsem izplačati zimski regres, se po državi išče v celoti išče več kot 600 nenačrtovanih milijonov.

Podjetja v veliki stiski bodo izplačila lahko nekoliko zamaknila v prihodnje leto. Imeli bodo več časa, da najdejo, kar niso načrtovali in česar del podjetij tudi nima. Uspešna podjetja pa so v preteklosti že izplačevale tudi krepko več in to s prispevki.

Je pa zdaj lepo, ker ni treba plačati davkov in prispevkov.

Še slabih, tudi nenačrtovanih, 90 milijonov evrov, bo finančni minister Klemen Boštjančič moral najti za zimski dodatek upokojencem, ki so ga uzakonili z istim zakonom, ker jim je to prej spodletelo s septembra prepozno uzakonjeno pokojninsko reformo, kjer je uveljavitev zakona zamaknila neuspešna referendumska pobuda levih sindikalistov.

Izplačilu nenačrtovanih dodatkov na vrat na nos, ker se bližajo volitve in poskušajo vladajoči tako popraviti vtis, nasprotujejo podjetniki in obrtniki, ki pa so medijem zadnje dni sporočali, da ne načrtujejo ustavitve projekta z referendumsko pobudo. Le ta bi izplačila lahko ustavila. Morebiten veto državnega sveta vladna koalicija z lahkoto preglasuje, spori pred ustavnim sodiščem pa bodo mogoči šele, ko bo zakon že objavljen in zelo verjetno ne morejo učinkovati, ker bo denar že izplačan, ko bo ustavno sodišče šele začelo razpravljati.

Zdi se povsem neverjetno, da bi sodniki zahtevali vračanje denarja, ko bo že izplačan. Tudi njim.