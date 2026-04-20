Piše: C. R.

Iranski politični funkcionarji, ki se bodo 21. aprila v Islamabadu v Pakistanu pogajali z Združenimi državami, naj ne bi imeli pooblastil za samostojno določanje iranskih pogajalskih stališč niti ne bi vplivali na odločanje v Teheranu.

Pogajanj se bosta udeležila tudi posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff in Jared Kushner. V iranski pogajalski delegaciji naj bi bila tudi zunanji minister Abbas Araghchi in predsednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf.

Prihajajoči pogovori se očitno osredotočajo na podaljšanje premirja, ki naj bi se izteklo 22. aprila. Iranski viri, seznanjeni s pogajanji, so navedli, da Iran pričakuje, da se bo premirje podaljšalo in da bodo potekala dodatna pogajanja, če bodo pogajanja 21. aprila potekala dobro.

NEW: Any US settlement or resolution of the conflict that enables Iran to control traffic through the Strait of Hormuz would represent a major US defeat and set a precedent with critical implications for global trade, given the strait's role as a critical energy chokepoint. — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 19, 2026

Vendar iranska pogajalska ekipa nima pooblastil za samostojno določanje iranskih pogajalskih stališč. Poveljnik IRGC, generalmajor Ahmad Vahidi, in drugi visoki člani IRGC so doslej utrdili nadzor in imeli močan vpliv na pogajalski proces.

Iran poskuša vzpostaviti zaščitniški sistem v Hormuški ožini, s katerim bi verjetno utrdil nadzor IRGC nad ožino in pridobil močan adut pri pogajanjih z Združenimi državami. Iran se je odločil, da bo dal prednost plovilom, ki plačajo “varnostno” pristojbino in se držijo iranskih protokolov, pri tranzitu skozi ožino.

IRGC še naprej preprečuje promet skozi Hormuško ožino. Mornarica IRGC naj bi dva tankerja za prevoz nafte, ki sta poskušala prečkati ožino, prisilila, da spremenita smer. Številna plovila, ki so nameravala prečkati ožino, so se obrnila.

