(INTERVJU) Petro Beshta za Demokracijo: Edini resen dejavnik, ki lahko Putina prisili k poganjanjem, je, da Ukrajina in zavezniki ustvarijo pozicijo moči

Piše: Lucija Kavčič

Mediji dnevno poročajo, kako Ukrajinci trpijo zaradi ruskih napadov, ki so se v zadnji tednih okrepili. Vojna se je začela že leta 2014, preštevilni so se od tedaj morali odseliti s Krima in z drugih okupiranih območij: zbežali so v druge dele Ukrajine, milijoni Ukrajincev so morali zbežati v tudi Evropo in postati begunci.

Zaradi obrambe se je v Ukrajini močno okrepila vojaške industrija, vendar pa je gospodarstvo zaradi vojne zelo prizadeto, zato država potrebuje finančno podporo partnerjev in zaveznikov, da njeno gospodarstvo in proračun lahko delujeta, saj gre več kot 50 odstotkov proračuna za obrambne namene, je za Demokracijo dejal ukrajinski veleposlanik Petro Beshta.

DEMOKRACIJA: Pravkar se je končal vrh Nata v Haagu. Prosimo, povejte, zakaj je bil pomemben za Ukrajino?

Petro Beshta: Vsak vrh Nata je za Ukrajino zelo pomemben, saj je varnost v središču vseh težav, ki jih imamo zdaj v Ukrajini zaradi agresije Rusije na Ukrajino vse od leta 2014. In ne bojujemo se samo za osvoboditev naše države, ampak tudi za zgraditev prihodnosti in infrastrukture stabilnosti. To pomeni, da moramo ustvariti dovolj močna varnostna jamstva, ki bodo preprečila kakršno koli prihodnjo agresijo Rusije na Ukrajino, pa tudi na vse druge vzhodnoevropske države. Na vsakem vrhu Nata razpravljajo o teh vprašanjih. Vedno so prednostna naloga pogovorov med zavezniki, saj gre za enotnost Evrope ter čezatlantskih držav in njihovo moč, gre za projekcije prihodnosti, prihodnjih izdatkov za obrambo in tudi za zaznavanje groženj evropski varnosti. S tega vidika je vrh Nata zavzel močno stališče glede Rusije kot ključne varnostne grožnje za Nato, kar je pripeljalo do zavez o povečanju obrambnih in varnostnih izdatkov na 5 odstotkov BDP.

Najbrž ne samo to …

Pomembno je tudi, da je bila podpora obrambi Ukrajine izrecno omenjena v resoluciji kot dolgoročna zaveza obrambi Ukrajine, prav tako pomembna pa je možnost vključitve vojaške podpore Ukrajini v teh 5 odstotkih, ker gre tu za dolgoročno podporo Ukrajini, dokler ne bomo vzpostavili miru v državi.

Predsednik Volodimir Zelenski se je pogovarjal z državnimi voditelji, z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, in kar je najpomembnejše, s predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim sta imela zelo dober in konstruktiven pogovor: naš predsednik je gospoda Trumpa in vse druge voditelje obvestil o razmerah na bojišču ter o naših glavnih potrebah v tem trenutku. In to so sistemi zračne obrambe, ki nam jih še zmeraj primanjkuje. V tem trenutku jih imamo premalo, da bi z njimi zavarovali ukrajinsko ozemlje pred vsakodnevnimi ruskimi zračnimi napadi. In seveda je bil govor o pogajanjih z Rusijo, ki jih želimo nadaljevati, z vsemi pobudami, povezanimi s prekinitvijo ognja, vred.

