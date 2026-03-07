(INTERVJU) Miroslav Pačnik: »Čas je, da komunizmu enkrat za vselej odrežemo glavo«

Piše: Andrej Sekulović

Miroslav Pačnik je Velenjčan, ki je postal znan po tem, da je kipu rdečega diktatorja Tita v središču svojega mesta odrezal glavo. Pri tem ni šlo za navaden vandalizem, temveč za odločno protestno dejanje. O tem je napisal tudi knjigo z naslovom Obglavljeni diktator, ki je izšla pri založbi Nova obzorja. Ob izidu knjige smo se z njim pogovarjali o njeni vsebini in o razlogih za njegovo ukrepanje.

Za začetek nam povejte, zakaj ste se odločili obglaviti spomenik diktatorja Tita in kaj ste s tem hoteli sporočiti širši javnosti?

Človek, ki je odgovoren za smrt desettisočih in izselitev stotisočih Slovencev, si ne zasluži spomenika na javnem mestu. Človek, ki je sprožil državljansko vojno in bankrotiral državo za svoje osebne koristi, ne more in ne sme biti zgled nikomur, ki ima vsaj kanček zdrave pameti. Spomenik takemu človeku bi moral biti že zdavnaj odstranjen. Ker oblast v vseh letih samostojne Slovenije ni zbrala volje in poguma za odstranitev, sem se odločil, da vsaj delno odstranim kip sam. Obstoj vsakega naroda temelji na njegovi kulturi. Kultura se odraža tudi v politiki in ne nazadnje tudi v zakonih, ki veljajo v neki družbi. Zdrava kultura spodbuja k življenju, k svobodnemu ustvarjanju. Posledica takšne kulture je razcvet gospodarstva in dolgoročen obstoj nekega naroda. Slovenci se že več kot tisočletje borimo za svoj obstoj, čeprav smo se nekako navadili nad seboj imeti nekega gospodarja. V preteklosti so bili to predvsem grofi, kralji in cesarji. Pri njih se je oblast prenašala iz roda v rod.

