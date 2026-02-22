(INTERVJU) Mag. Branko Grims za Demokracijo: »Nujno je izvesti remigracijo, saj bo sicer Evropa izgubljena«

Piše: Andrej Sekulović

Mag. Branko Grims je veteran konservativne slovenske politike. Preden je bil izvoljen v Evropski parlament, kjer odločno zagovarja pravico do svobode govora, kot tudi resnične evropske in slovenske interese, je bil dvajset let poslanec Državnega zbora RS. Je tudi avtor knjige »Zmaga dobrega«, v kateri razgalja nevarnost kulturnega marksizma.

Gospod Grims, kako bi opisali svoje delo v Evropskem parlamentu in kakšne so glavne smernice vaših dejavnosti?

Posvečam se predvsem temu, kar je trenutno najpomembnejše za Evropo, to pa je obramba svobode govora in sploh temeljnih človekovih pravic. To so vrednote, katere zagovarjam znotraj poslanske skupine ELS v Evropskem parlamentu. Svoboda govora poleg pravice do zasebnosti postaja najbolj ogrožena temeljna človekova pravica v Evropski uniji in na Zahodu.

Omejevanje svobode govora je le ena od posledic prevlade kulturnega marksizma, so pa tu še drugi aspekti te ideologije, na katere prav tako opozarjate …

Razlog, da so ljudje čedalje bolj nezadovoljni s politiko, ki jo prežema kulturni marksizem, je v tem, da vse bolj občutijo posledice katastrofalnega lažnega zelenega prehoda, ki je kot lubenica: zunaj lepo zelen, znotraj pa socialistično krvavo rdeč. Uničuje razvoj, saj se je zaradi njega Evropa sama deindustrializirala, kar je edinstven primer v zgodovini. S tem je treba nemudoma odločno prekiniti. Ljudje so upravičeno nezadovoljni tudi zaradi množičnih migracij, ki Evropo spreminjajo v radikalno islamistično enklavo, kar vse bolj ogroža avtohtone Evropejce. A to ni edina negativna posledica migracij. Ne moremo namreč hkrati imeti odprtih meja in socialne države, saj se to dvoje medsebojno izključuje. Tretja uničujoča lovka kulturnega marksizma je indoktrinacija otrok in mladine z ideologijo LGBT+, ki jo levičarji vsiljujejo v izobraževalnem sistemu že od vrtcev naprej. Otrokom moramo vrniti nedolžno in srečno otroštvo!

Namesto da bi bruseljske elite upoštevale voljo ljudi, jih skušajo cenzurirati …

Namesto nujnih sprememb in vrnitve h krščanskim vrednotam se vse bolj cenzurira drugačna mnenja, ki niso skladna s politiko globalistov. Po zmagi Trumpa v ZDA je pribežališče globalistov postala Evropa, kjer vsiljujejo cenzuro in hkrati hočejo še posegati v pravico do zasebnosti, denimo preko regulacij, znanih kot »chat control«, ki bi omogočale obveščevalnim službam dostop do vseh spletnih pogovorov, tudi če so kriptirani. S stališča temeljnih aktov, ki ščitijo človekove pravice, kot sta Splošna deklaracija o človekovih pravicah ZN in Evropska listina temeljnih pravic, je to, kar izvajajo institucije EU in predvsem Evropska komisija, popolnoma nesprejemljivo. Povrh vsega pa Evropska komisija za financiranje vsega tega zlorablja davkoplačevalski denar. Na pravno državo se sklicujejo le, ko jim to ustreza, sicer pa na vse konvencije, zavezujoče akte in ratificirane pogodbe »pozabljajo«. To je nesprejemljivo in zato se proti tem stvarem ves čas borim, saj je svoboda govora kot temeljna človekova pravica osrednjega pomena za odpiranje vseh drugih relevantnih vprašanj, ki sploh omogočajo kakršen koli razvoj. Brez popolne svobode govora je demokracija samo farsa.

Glede tega je Bruselj prišel navzkriž tudi z Elonom Muskom, ki vam je celo osebno odgovoril in se nasploh pozitivno odzval na vašo objavo na omrežju X glede boja proti cenzuri.

Prejšnje leto sem z več deset kolegi iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter uglednimi profesorji predlagal Elona Muska za Nobelovo nagrado za mir. Že to, da je bil predlog uspešno vložen, je pokazatelj, kako pomembna je svoboda govora za obstoj in razvoj zahodne civilizacije. Kasneje pa se je Elon Musk osebno pozitivno javno odzval s komentarjem na mojo objavo o tem, da sem v celoti zavrnil t. i. akt o digitalnih storitvah EU, ki je v popolnem nasprotju s temeljnimi akti glede varovanja človekovih pravic. Zagotovo je to, da me je med 720 poslanci Evropskega parlamenta osebno prepoznal najbogatejši zemljan in najvplivnejši človek na drugi strani Atlantika, poleg Donalda Trumpa, ter se mi odzval z dvakrat pozitivno pritrditvijo na mojo objavo o svobodi govora, jasen dokaz, da delam odlično in sem že uspel narediti veliko dobrega, čeprav sem evropski poslanec komaj dobro leto dni.

Prav bode pa v oči, da o tem neposrednem odzivu Muska meni osebno, na moje ime in priimek, ni poročal prav noben medij v Sloveniji! Če bi Musk na takšen način javno stopil v stik s komer koli drugim iz Slovenije, bi se o tem zagotovo na široko poročalo. Očitno me mediji blokirajo, zato pozivam vse bralke in bralce, naj mi sledijo na X-u, Facebooku, Instagramu in TikToku, kjer redno objavljam. Le tako bodo vedeli, kaj vse delam in kaj sem že naredil za Slovenijo in zanje ter na kakšen način in s katerimi argumenti si prizadevam uresničevati cilje, ki so v našem strateškem in vitalnem interesu.

Ste tudi velik nasprotnik množičnih migracij in podpornik remigracije. Nam lahko poveste kaj več o tem?

Meje je treba zapreti in jih braniti z vsemi zakonitimi sredstvi. Tako bi vedno moralo biti, če bi se zares upoštevalo pravni red, na katerega se nekateri tako radi sklicujejo. Obenem je nujno treba izvesti remigracijo, saj bo sicer Evropa izgubljena. Tudi to znotraj poslanske skupine ELS odločno zagovarjam. Moramo se zavedati, da bo v naslednjih nekaj letih prišlo do prelomnice za Evropo. Če bodo izvoljene desne vlade, potem bo rešitev za celotno celino še možna, sicer nam bo ostalo le vprašanje, katere dele Evrope je še možno rešiti. Za nas je seveda najpomembnejša odločitev slovenskih volivcev, na splošno pa bodo za usodo kontinenta ključne tudi letošnje volitve na Madžarskem in volitve v Franciji 2027. Če, denimo, pride v Franciji na oblast kakšen levičar, morda tudi s pomočjo glasov »vazelinske desnice«, se Evropi ne piše dobro. Tam imajo že danes številne »no-go« cone, ki jih oblvladujejo islamisti. Francija nadaljevanja migracij ne bo preživela, Evropa prav tako ne, saj jo bo preplavil radikalni islam. Ker je Evropa utemeljena na krščanskih vrednotah, to pomeni, da bo postala nekaj tujega. Radikalni islam nikakor ni združljiv z zahodno civilizacijo.

Redno gostujete tudi na številnih mednarodnih konferencah; bi morda katero posebej izpostavili?

V dobrem letu dni sem bil gost na približno dvajsetih odmevnih mednarodnih konferencah, tudi na velikem konservativnem srečanju CPAC na Madžarskem. Zelo odmevna je bila konferenca v Dubrovniku v spomin na Charlieja Kirka, kjer sem govoril o njegovem tragičnem umoru in o tem, kako je najstarejši trik levičarjev, da druge obtožujejo vsega, kar sami počnejo, od sovraštva in hujskaštva do nasilja in sprevrženosti. Tudi v primeru Kirkovega umora je bilo tako.

Otrok je najlepše darilo za očeta in mater in je naložba naroda. Samo naši otroci so prihodnost naše domovine Slovenije, ki mora biti za nas vedno na prvem mestu!

Tretjega februarja sem bil na odlično obiskani konferenci v Bruslju, ki je potekala pod naslovom »Svoboda govora proti omejevanju govora: Krepitev temeljev demokracije«. Organizirala jo je Politična zveza za vrednote (Political Network for Values), katere predsednik je poslanski kolega iz Hrvaške Stephen Bartulica, s katerim smo bili lani skupaj s predsednikom Janezom Janšo in njegovo ženo Urško tudi na koncertu v Zagrebu. Udeležencev je bilo več kot 400, med gosti pa so bili novi predsednik Čila José Antonio Kast Rist, bivši premier Poljske Mateusz Morawiecki, ki je naš dolgoletni prijatelj, in številne druge zelo ugledne osebnosti.

Sami večkrat izpostavljate ravno Charlieja Kirka kot vzornega konservativca in zagovornika svobode govora. Kaj je pripeljalo do njegove grozovite javne usmrtitve?

Bil je mož načel, ki je znal mlade vrniti k pravim vrednotam in krščanstvu. Zaradi tega so levičarji poblazneli in šli od kulture preklica do umora. Sprva so ga hoteli uničiti tako, da so ga razglasili za fašista, a ker ga ta laž ni ustavila, je bil zanje »upravičen« kar umor. Fant, ki ga je ubil, je iz normalnega človeka v enem samem letu na univerzi postal levičarski fanatik. To nam pove veliko o tem, kakšnemu levičarskemu hujskaštvu so danes mladi izpostavljeni na univerzah, kjer se vsiljuje levičarska ideologija pod krinko lažne »znanosti«.

Kot smo v Sloveniji že izkusili, levičarji s hujskaštvom vedno sejejo sovraštvo in razkol v narodu. Ljudem s propagando operejo možgane do te stopnje, da so pripravljeni poseči po nasilju in tudi umoru. Levičarstvo je postalo religija (kult) laži in sovraštva, ki povsod seje le zlo in zavist pod masko t. i. »socialne pravičnosti«. Včasih je zavist veljala za enega od glavnih grehov, danes pa jo levičarji spreminjajo v lažno vrednoto. Vedno pripelje samo do razkola, nasilja in umorov. Charlie Kirk pa je bil še toliko bolj tragična osebnost, saj je bil sam vedno spoštljiv do sogovornikov. Nikoli ni zagovarjal nasilja, temveč je le branil krščanske vrednote in zahodno civilizacijo. Njegova smrt je v ZDA povzročila, da so se množice mladih začele pridruževati njegovi organizaciji Turning Point USA.

Levičarji pa zagovarjajo zločine in nasilje, kar občutimo tudi mi. Begunec pred socializmom in nobelovec Solženicin je že davno tega zapisal, kako prepoznati levičarsko oblast: po tem, da ščiti kriminalce in kriminalizira opozicijo. In tu smo. Ravno zato so prihajajoče volitve za usodo Slovenije in slovenskega naroda tako pomembne.

Poleg številnih konferenc ste bili gost tudi na kar dveh izredno pomembnih predsedniških inavguracijah …

Drži, bil sem na inavguraciji Donalda Trumpa v ZDA in na inavguraciji poljskega predsednika Karola Nawrockega. Njegova izvolitev je bila za Evropo prelomna, saj se je Poljska tako vrnila na uspešno, desno pot. Da je to prava pot, dokazuje dejstvo, da nam je v času osamosvojitve po ekonomskih kazalcih razvojno kar petkrat bolje kazalo kot Poljski, danes pa Poljaki, ki so imeli ves čas povsem desne vlade (samo sedanja je mešana), postajajo supersila Evrope, ki bo v nekaj letih presegla Veliko Britanijo in Nemčijo. Mi pa imamo večinoma leve ali v najboljšem primeru mešane vlade, rezultat tega pa je, da smo razvojno do te mere zaostali, da nas je pred kratkim po kupni moči prehitela celo Hrvaška. Toliko o »najsposobnejših menedžerjih« levih …

Gre za to kriviti predvsem levičarsko politiko?

Nenehno opozarjam, da je socializem največji vir sovraštva, hujskaštva in revščine na svetu. Znebimo se ga že enkrat in izkoristimo ves razvojni potencial naše dežele. Slovenija je neverjetno lepa država z izjemno sposobnimi ljudmi, bodimo ponosni nanjo in radi jo imejmo!

Poglejte, kaj vse so Slovenci dosegli v tujini. Medtem ko doma zaradi socialistične zavisti in vsiljevanja enakosti, ki ubija vsako razvojno sposobnost posameznika in celotne družbe, ne pridemo nikamor in smo iz leta v leto na slabšem. Tragično je, da tako izginja vse, za kar smo se borili. Volivci vedno znova nasedajo levičarjem, češ da »se bosta cedila mleko in med, če jih bodo izvolili«, pri tem pa jim zamolčijo, da bodo prav volivci sami molzne krave.

Ko volivci to ugotovijo, je prepozno, žal pa velikokrat znova nasedejo na propagando in si nočejo priznati, da so bili prevarani. Namesto da bi podprli desnico, katere politika je preizkušena in sprošča razvoj, eksperimentirajo z nekimi novimi obrazi, za katerimi se skriva ultralevičarstvo, ki pomeni nove davke in več birokracije. Tako Slovenija še naprej drsi navzdol. Zato upam, da bo Slovenija na teh volitvah pokazala toliko demokratične zrelosti in modrosti, da bo volila desno.

Vrniva se k migracijam. Golobova vlada je sprejela novi pakt EU o migracijah, ki prerazporeja migrante po Evropi, država, ki jih ne sprejme, pa naj bi namesto tega prispevala sredstva v migrantsko blagajno.

Za velikimi besedami o človečnosti, s katerimi se omogočajo ilegalne migracije, se skriva navaden kriminal. Ta hip najočitnejši kriminalci so šef španske vlade in španski levičarji, ki veliko zamenjavo oziroma genocid nad narodi Evrope zdaj kar javno slavijo. A pojdimo po vrsti. Skupina politikov z Angelo Merkel in bruseljskimi funkcionarji na čelu je kar samovoljno suspendirala del veljavnega mednarodnega prava, na čelu z dublinskim sporazumom. Te pravice nima nihče. Zlorabili so svoje funkcije, opustili dolžnostno ravnanje in s tem evropske narode izpostavili nevarnosti. To je po kazenskem zakoniku kaznivo dejanje. Imejnujmo jih torej s pravimi besedami; gre za navadne kriminalce. Njim so sledile vlade, ki so nehale spoštovati del lastnega prava. Pri nas recimo zakon o meji. Očitno so zlorabili svoje funkcije in izpostavili vse Slovenke in Slovence nevarnosti.

Množične migracije Evropo spreminjajo v radikalno islamistično enklavo in vse bolj ogrožajo avtohtone Evropejce.

Seveda s takšnim obnašanjem, zapostavljanjem in zlorabo funkcij nadaljuje tudi Golobova vlada.

Golobova vlada očitno predstavlja tipično levičarsko oblast kriminalcev, ki ščiti kriminalce in kriminalizira svoje politične nasprotnike. Temu je treba narediti konec, edino sredstvo, ki ga imamo v demokraciji za to, pa so volitve. Ponavljam, gre za kriminalce, saj očitno naklepno kršijo zakon. To velja tudi za vse njihove nevladnike, ki hodijo v tujino in ilegalce hujskajo k vdoru čez slovensko mejo, tako da jim dajejo navodila, kako vdreti in čim bolj zlorabiti naš pravni red. Kdor zavestno nagovarja druge h kršitvam pravnega reda, je tudi sam kriminalec. Torej, ko odstranimo vse velike besede, imamo pred seboj navadne kriminalce. Kako se jih čim prej rešiti? Vsi na volitve in volite SDS!

Golobova vlada močno podpira agendo LGBT+. Zakaj je ta po vašem mnenju tako nevarna in kako komentirate poskuse, da bi se tudi v Sloveniji začela vključevati v izobraževalni sistem?

Ko je Evropska unija pred nekaj meseci sprejemala novo strategijo LGBT+ za prihodnjih pet let, sem kot edini evropski poslanec v javnem pismu Evropski komisiji argumentirano opozoril, da so vsi njihovi predlogi v očitnem in nepremostljivem nasprotju s temeljnimi akti glede varovanja človekovih pravic, zlasti s tistimi, ki ščitijo pravice družine in otroka. Najprej se krši pravica staršev, da vzgajajo otroke skladno s svojimi vrednotami. Zatem se otroke izpostavlja vsem možnim nenaravnim oblikam spolnih praks ter se jih umetno in načrtno seksualizira v prezgodnjem obdobju, kar je seveda očitna kršitev njihovih pravic. Mednarodni akti jim dajejo namreč jasno pravico do zaščite pred takšnimi stvarmi. Znova smo pri tem, da vsi, ki to izvajajo in dopuščajo, zlorabljajo svoje položaje in so čisto navadni kriminalci, saj grobo kršijo omenjene temeljne akte o človekovih pravicah. Tu ne gre za vprašanje strpnosti, temveč za zaščito otrok! Prav tako strpnost ni nobena krščanska vrednota. Kdor zlo tolerira, povzroča zlo tudi sam.

S stališča temeljnih aktov, ki branijo človekove pravice, kot sta Splošna deklaracija o človekovih pravicah ZN in Evropska listina temeljnih pravic, je to, kar izvajajo institucije EU in Evropska komisija, popolnoma nesprejemljivo.

Nekateri pravijo, da je Trumpova zmaga pomenila zaton in konec prebujenstva, a je slednje v Evropi in na Zahodu še vedno zelo prisotno. Kaj vi menite?

Skrajno naivno bi bilo misliti, da je kulturni marksizem premagan. Prebujenstvo je sicer le drugo ime zanj, saj je imel marksizem v ZDA zelo negativen prizvok in se zato uporablja izraz »woke«. Levičarji danes niso nič drugega kot bedni uslužbenci špekulativnega (vele)kapitala globalistov, ki zaradi lastnih profitov in interesov usmerjajo in financirajo prebujenstvo ter uporabljajo levičarje kot svoje orodje. Primer je levičarsko zagovarjanje zelenega prehoda, preko katerega hočejo z novimi davki in omejitvami denar davkoplačevalcev pospraviti v svoje žepe in v žepe globalistov. Boj za svobodo govora še zdaleč ni končan. Moramo vztrajati, dokler kulturnega marksizma ne bo več, dokler se ne začne izvajati remigracija ter se ne prekine z noro ideologijo LGBT+ v šolah in z zelenim prehodom, ki uničuje evropsko industrijo. Naš problem niso ZDA, kot nam dnevno vsiljuje levičarska propaganda, ampak nesposobni evropski voditelji, ki se še kar oklepajo uničujočega kulturnega marksizma. Temu moramo čim prej narediti konec in tako prihranjeni denar preusmeriti v znižanje davkov, sprostitev razvojnega potenciala in demografijo. Le tako se bomo lahko posvetili resničnim težavam, kot sta varnost in nizka rodnost v Evropi. Če bi nehali metati denar stran za migrante, agendo LGBT+ in zeleni prehod, bi ga privarčevali dovolj, da bi zlahka poskrbeli za varne meje in dobro družinsko politiko. Otrok je najlepše darilo za očeta in mater in je naložba naroda. Samo naši otroci so prihodnost naše domovine Slovenije, ki mora biti za nas vedno na prvem mestu!

Bog vas živi in Bog živi Slovenijo!

(Intervju je bil prvotno objavljen v tiskani Demokraciji, 12. februarja 2026.)