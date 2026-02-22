(INTERVJU) Lucija Zalokar za Demokracijo: »Želim, da ljudje razumejo razliko med praznimi in ideološko obarvanimi obljubami koalicije ter resnim programom SDS«

Piše: Gašper Blažič

Pogovarjali smo se z Lucijo Zalokar, ki na listi Slovenske demokratske stranke kandidira za poslanko v volilnem okraju Tržič. Čeprav doslej ni poklicno delovala v politiki, pa pozorno spremlja dogajanje v politiki in družbi ter je nasploh aktivna v družbenih dejavnostih. In zato opazi marsikaj, česar povprečen državljan ne zazna.

DEMOKRACIJA: Gospa Zalokar, zakaj ste se odločili za poslansko kandidaturo?

Lucija Zalokar: Nikoli me ni zanimala samo lastna dobrobit. Iskala sem odgovore na vprašanje, kako lahko s svojim znanjem, izkušnjami in delom prispevam k boljšemu življenju skupnosti. Vedno sem čutila potrebo, da sem poleg poklicnega dela tudi družbeno aktivna. Veseli in motivira me, ko vidim, da trud in pomoč nista zaman – naj gre za aktivnosti v domu za starejše, pomoč bolnim otrokom, družinam v stiski, otrokom z učnimi težavami, pri integracijah v novo okolje ali za druge oblike pomoči in solidarnosti. Kot primer: za eno takšnih aktivnosti sem v času epidemije s strani takratne vlade Janeza Janše prejela tudi spominski znak Republike Slovenije za požrtvovalno delo.

Kandidatura za poslanko DZ je zame naravna nadgradnja vsega, kar sem do zdaj počela. Ko enkrat od blizu vidiš in občutiš, koliko dobrega je mogoče narediti, a hkrati tudi, kje vse sistem ne deluje, ne moreš več samo ostati ob strani. Svojo energijo, znanje, izkušnje in občutek za ljudi sem zato želela usmeriti tja, kjer se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje. Želim ne le pomagati posameznikom, skupinam, ko je že prepozno, ampak soustvarjati boljše pogoje in prihodnost za vse.

Kandidirali ste že pred štirimi leti. Vam je žal, da takrat volivci niso znali prepoznati dobrih plati zadnje Janševe vlade?

Epidemija je pustila posledice po vsej Evropi, a Slovenija jo je zaradi takratne odločne in izkušene vlade Janeza Janše prestala bistveno bolje kot številne druge države. Ker sem bila prepričana, da Slovenija za nadaljnje okrevanje in dodaten razvoj potrebuje še naprej stabilno in izkušeno vlado, sem se leta 2022 odločila kandidirati za poslanko DZ na listi stranke SDS. Vendar so se volivci leta 2022, žal, odločali predvsem čustveno – zaradi utrujenosti, jeze, nezadovoljstva – in ne na podlagi programov strank. Danes pa posledice takšne odločitve, žal, občutimo vsi. Če dodam tukaj naš star slovenski pregovor: »Vsaka šola nekaj stane.«

In vendarle ste se odločili za ponovno kandidaturo.

Če je udarec Sloveniji pred prejšnjimi volitvami zadala nepredvidljiva epidemija covida, ki smo jo uspešno obvladali, pa nam usoda s katastrofalnimi in na žalost neobvladljivimi udarci Golobove vlade ne prizanaša. Ali je to res potrebno ali ne, ne vem. Verjamem pa v še en slovenski pregovor: »Vsaka stvar je za nekaj dobra.« Vedno bolj se namreč zavedamo, da še enega mandata te ali podobne vlade ne bomo »preživeli«. In zato sem se odločila za ponovno kandidaturo. Ker je polovica mojega življenja povezana z Gorenjsko, sem sprejela kandidaturo v Tržiču.

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!