(INTERVJU) Libanonski politik Marwan Abdallah za revijo Demokracija: »Palestinci morajo iskati pravice zase v svoji domovini, ne da pri tem ogrožajo libanonsko suverenost.«

Piše: Andrej Sekulović

Marwan Abdallah je libanonski politik, ki je dejaven predvsem na mednarodnem parketu. S političnim aktivizmom se je začel ukvarjati že v srednji šoli, ko je bil dejaven proti sirski okupaciji Libanona. Z njim smo se pogovarjali o dejavnostih stranke Kataeb, katere član je, o spopadih na Bližnjem vzhodu, vlogi krščanstva v regiji in o drugih aktualnih zadevah.

Ste član libanonske stranke Kataeb. Nam lahko za začetek poveste, kakšna je vaša vloga v tej stranki?

Sem vodja oddelka za zunanje zadeve libanonske stranke Kataeb, kjer artikuliramo strankina stališča pri mednarodnih in diplomatskih vprašanjih, prav tako pa sem tudi uradni predstavnik stranke na diplomatskih misijah ter pri odnosih s tujimi strankami, mednarodnimi organizacijami in globalnimi partnerji. Poleg tega vodimo delegacije na mednarodnih konferencah, forumih in bilateralnih ter multilateralnih dialogih. Za stranko pripravljamo tudi analitične ocene geopolitičnih premikov, regionalnih kriz in priložnosti za strateško udejstvovanje.

Kakšne so glavne politične smernice in ideje Kataeba?

Glede glavnih politik in idej Kataeba smo desnosredinska demokratična stranka, ki verjame v suverenost, demokracijo in človekovo dostojanstvo, ki ga navdihujejo krščanske vrednote. Od naše ustanovitve leta 1936 smo branili libanonsko neodvisnost, nevtralnost in pluralizem. Zagovarjamo popoln monopol države nad orožjem in uporabo nasilja, popolno implementacijo ustave in mednarodnih resolucij, decentralizacijo, ki bi okrepila lokalne oblasti, in gospodarske reforme, ki bi končale korupcijo in obnovile blaginjo. V družbenem pogledu podpiramo libanonsko kulturno in versko raznolikost ter zagovarjamo varstvo svoboščin, človekovih pravic in sobivanje skupnosti. Naša prepričanja izhajajo iz ideje, da je preživetje Libanona odvisno od tega, da je suverena, demokratična, moderna država in ne bojišče v regionalnih spopadih.

Kaj nam lahko poveste o trenutni politični in splošni situaciji v Libanonu?

Stranka Kataeb je bila vedno odločna zagovornica stroge implementacije Resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1701 in 1559 ter nenehno poziva k popolnemu državnemu nadzoru nad orožjem. Menimo, da le Libanonske oborožene sile (LAF) lahko nosijo orožje, kar izrecno vključuje razorožitev Hezbolaha in palestinskih frakcij na libanonskem ozemlju. Libanon je desetletja močno trpel zaradi paralize institucij, ki sta jo povzročila politični prevzem s strani oboroženih skupin in tuja intervencija Sirije in Irana, a danes se krepita zavedanje in zagon za povrnitev suverenosti, obnovitev delujočih ustanov in vnovična vzpostavitev zaupanja med državo in ljudstvom.

Stranka Kataeb je imela pomembno vlogo v boju proti palestinskem uporu v Libanonu proti koncu 20. stoletja. Kakšna je sicer libanonska izkušnja s Palestinci?

Kataeb je kot osrednja politična sila igrala ključno vlogo pri oblikovanju poti Libanona v času državljanske vojne. Navzočnost palestinskih oboroženih frakcij je predstavljala neposredno grožnjo državni suverenosti in stabilnosti. Izkušnja Kataeba nam je pokazala nevarnosti dopuščanja delovanja nedržavnih oboroženih skupin neodvisno od državnih oblasti. Ta dediščina še danes oblikuje našo politiko, ko zahtevamo, da mora imeti libanonska država popoln nadzor nad orožjem, nasprotujemo Hezbolahovemu kopičenju orožja ter potrjujemo, da morajo Palestinci iskati pravico zase v svoji domovini, ne da pri tem ogrožajo libanonsko suverenost ali vsiljujejo demografska in politična bremena naši družbi.

