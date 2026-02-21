(INTERVJU) Jernej Vrtovec za Demokracijo: »Prepričan sem, da bo naša lista NSi, SLS in Fokus veliko pozitivno presenečenje teh volitev«

Piše: Gašper Blažič

Pogovarjali smo se z Jernejem Vrtovcem, ki je bil lani prvič izvoljen za predsednika Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Je tudi poslanec in se bo na volitvah ponovno potegoval za poslansko funkcijo.

Nekdanji infrastrukturni minister v zadnji Janševi vladi je pred volitvami velik optimist in tudi glede na odzive na terenu računa na visoko podporo desnosredinskemu taboru, s tem pa tudi na izvolitev nove desnosredinske vlade.

DEMOKRACIJA: Kot strankarski voditelj boste prvič popeljali stranko na parlamentarne volitve. Verjetno je to za vas velik izziv. Kaj pričakujete?

Jernej Vrtovec: Moja pričakovanja so, da NSi, Slovenska ljudska stranka in stranka Fokus Marka Lotriča dosežejo rezultat, ki bo pomenil oblikovanje desnosredinske vlade, da zaključimo s tem mračnim obdobjem za Slovenijo, v katerega nas je pripeljala sedanja Golobova vlada.

Če lahko v nekaj besedah strnete svoje programske prioritete, kako bi jih opisali?

Kar moramo najprej storiti, je to, da v prvih mesecih normaliziramo stanje. V prvih stotih dneh je treba odpraviti posledice vlade, ki jo imamo sedaj. Potem je treba vzpostaviti način življenja in vrednote, ki so nam v Sloveniji blizu, to moramo ohraniti. Če imaš utrjeno lastno identiteto in veš, kdo si, kam greš, od kod prihajaš, potem lahko oblikuješ vizijo prihodnosti.

Seveda je pomemben tudi gospodarski razvoj.

Kot je znano, je sedanja vlada podjetnike iz meseca v mesec vse bolj davčno privijala in jih onemogočala. Davke je treba znižati, da bodo lahko podjetja normalno zadihala, ne pa da se gospodarstveniki vse bolj selijo v sosednje države. Prav tako bo treba stabilizirati poslovno okolje, da bo bolj predvidljivo. Sedanja vlada namreč goji razredno sovraštvo do podjetnikov, kmetov, zdravnikov, prav tako podpira prebujensko ideologijo, ki temelji na sovraštvu. Zaradi tega Slovenija nazaduje. Pomembna stvar je tudi dvig splošne dohodninske olajšave, da bomo v Sloveniji lahko imeli višje plače.

Da torej ne bo rasla samo minimalna plača, kar je sicer eden od tipičnih predvolilnih bombončkov te vlade.

Da, želimo predvsem, da se ne bo dvigovala samo minimalna plača, ampak da bomo ljudje lahko živeli od dela, ki ga opravljamo. Nagrajevati moramo tiste, ki delajo. Žal pod sedanjo vlado ni vrednota delo, ampak lenoba. To dokazuje tudi izkoriščanje socialnih transferjev. Človek, ki lahko dela, naj dela. Socialna država pa naj pomaga tistim, ki ne morejo delati. Problem je, ker je vse več takšnih, ki nočejo delati ter izkoriščajo socialno državo.

S tem najbrž namigujete tudi na socialni turizem?

Točno tako. Mnogi tujci prihajajo v Slovenijo izključno zaradi naše bogate socialne države. Gre pa pri tem tudi za bodočo in sedanjo volilno bazo naših levičarjev.

In v to je vključeno tudi romsko vprašanje.

Tudi. Navsezadnje gre za to, da smo pred zakonom vsi enaki. Ne sme biti privilegiranih.

Kaj pa zdravstvo in socialno varstvo?

Tisto, kar je treba najprej odpraviti, je škandalozno zaračunavanje dolgotrajne oskrbe, zlasti tisti odstotek, ki ga prisilno plačujejo upokojenci, saj je to tudi ustavno sporno. Naša programska izhodišča so torej vrednostno naravnana, saj moramo ohraniti Slovenijo takšno, kot jo poznamo.

Kakšno?

S tem mislim na Slovenijo, ki je nastala na podlagi slovenske osamosvojitve, slovenske pomladi. Ne pa da se vračamo v neko stanje duha pred letom 1990.

