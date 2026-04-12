(INTERVJU) Ivan Sivec za Demokracijo: Če pri nas ne bi bilo korupcije, bi bila naša država zlata

Piše: Metod Berlec

S popularnim slovenskim pisateljem in pesnikom Ivanom Sivcem smo govorili o knjigah, ki jih je izdal v zadnjem času, in o aktualnem družbenopolitičnem dogajanju.

DEMOKRACIJA: Gospod Sivec, za začetek bi vas vprašal, kako komentirate rezultate državnozborskih volitev?

Ivan Sivec: Ugotavljam, da je četverčku – Kučan, Nika Kovač, RTV Slovenija, Golob – znova uspelo. Res je, da so precej izgubili na ugledu, a obdržali so se še nad vodo. Zmagala pa ni demokracija, temveč mediokracija. Vodilno vlogo ima pri tem nacionalna televizija, ki čudovito deluje po naročilu svojih gospodarjev. Novinarski ceh pa nič …

Ali so vas ti rezultati kaj presenetili, glede na to, da so bili pred tem objavljeni številni posnetki, ki kažejo razbohoteno korupcijo znotraj vladajoče tranzicijske levice?

Zanimivo je, da so se mediji veliko bolj ukvarjali s tem, kdo je posnetke posredoval, kot pa z vsebino. Kot da je tistih 3,5 milijarde evrov, ki se pokradejo v Sloveniji, nekaj povsem vsakdanjega. Če se po tokratnih petkovih demonstracijah ne bo nič premaknilo, se bo Golobova pravljica iz velikega napihnjenega mehurčka očitno kar nadaljevala. V bistvu nam gre še kar dobro. Če ne bi bilo korupcije, bi bila naša država zlata.

Vi ste bili veliko v tujini pri naših izseljencih. Kako komentirate to, da številni niso dobili glasovnic, da bi lahko glasovali? Ali pa so prišle prepozno …

Državna volilna komisija je opravila delo v slogu zgoraj omenjenih: z nelegalnimi volišči, s slabo zavarovanimi glasovnicami, z glasovnicami, ki so jih v tujini dobili samo določeni volivci. Ob vsem tem pa tovarišica Pirc Musarjeva še naprej navija samo za eno opcijo. Pri tem je najbolj zanimivo tudi to, da se bodo lahko nepravilnosti obravnavale šele čez nekaj mesecev. Kot da živimo v pragozdu.

Si upate napovedati, kdo nam bo v prihodnje vladal?

Nisem jasnovidec, veliko boljši je tovariš Kučan, ki je napovedal, da bo – če pride do tega – četrta Janševa vlada doslej najslabša. On je specialist za prerokbe. Se pravi, da bo treba vprašati njega. Kučan je slovenska Baba Vanga. Skrajni čas je, da se z njim naredi pogovore za vse slovenske in svetovne medije tudi o tej njegovi nadnaravni danosti. Saj se sploh ne zavedamo, da se velikan iz Murgel že šestdeset let nesebično razdaja za slovenski narod in nam ureja prihodnost.

No, pojdiva h knjigam, ki ste jih izdali v zadnjem času. Če greva najprej h knjigi Legende slovenske narodno-zabavne glasbe. Vi ste nedvomno eden najboljših poznavalcev slovenske narodne glasbe in seveda njenih najvidnejših ustvarjalcev …

Ne vem, če to drži, res pa je, da sem napisal 25 knjig v zvezi z nastankom in razvojem posebne zvrsti popularne glasbe pri nas. Dve obsežni monografiji o razvoju, več monografij o posameznih skladateljih, tudi nekaj leposlovnih del na to temo, na primer: Godec pred peklom, Godec v vicah, Godec v nebesih. Te knjige obravnavajo prehod godčevstva v muzikantstvo.

V knjigi ste predstavili 25 legend slovenske narodne glasbe. In seveda ste začeli najprej s predstavitvijo Slavka Avsenika, nato pa še Vilka Ovsenika …

Seveda, z začetnima avtorjema. Brez bratov Avsenik te zvrsti glasbe ne bi bilo. Odprla sta vrata vsem ljudskim godcem in nasploh široki paleti ustvarjalcev, naturščikom in visoko šolanim. Vsekakor hočem s tem poglobljenim raziskovanjem dokazati, da ima ta glasba veliko večjo vrednost, kot nam jo prikazujejo nekateri profesorji s FDV-ja, recimo Peter Stanković, ki pač ne more razumeti našega načina življenja ter odnosa do slovenske pesmi in glasbe. Do narodne in narodnozabavne, ki je neke vrste odtenek narodne. Škoda, da ne gre vsaj enkrat pogledat, kakšno vlogo ima ta glasba, recimo, v Planici. Predlagam mu tudi, da se udeleži vsaj enega od koncertov narodnjakov na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tam se zbere tudi sedem in več tisoč navdušenih poslušalcev. Med njimi pa je največ mladih …

