(INTERVJU) Dr. Jože Možina v novi številki revije Demokracija: Imam vtis, da se bojijo resnice in ljudi, ki jo verodostojno zagovarjamo

Piše: Dr. Metod Berlec

Z novinarjem, TV-voditeljem, urednikom, zgodovinarjem dr. Jožetom Možino smo se pogovarjali o sovražnem govoru in grožnjah na njegov račun, stanju na RTV Slovenija, novem zakonu o medijih in aktualnem družbenopolitičnem dogajanju.

Dr. Možina, ko sem pripravljal okvirna vprašanja za najin pogovor, sem se spraševal, zakaj se skrajneži spravljajo na vas, vključno z vašimi šefi na RTV Slovenija. Za sabo imate namreč izjemno odmevne nagrajene filme, zelo uspešno monografijo, preverjal sem po spletu − vaši podcasti, npr. ta na AIDEA ima prek 100 tisoč ogledov, medtem ko medijsko forsirani Marcel skoraj trikrat manj, najbolj eminenten levičarski zgodovinar dr. Pirjevec petkrat manj. Se vam ne zdi, da vam zavidajo vaš uspeh oz. prepoznavnost?

Težko komentiram. Imam pa vtis, da se bojijo resnice in ljudi, ki jo verodostojno zagovarjamo.

Očitno vas je zato Svetlana Makarovič na kolesarskem mitingu v času prejšnje vlade vulgarno sramotila in pozivala »jezik za zobe, Možina«. Zmotil jo je vaš komentar na TVS v oddaji Utrip, ko ste razgalili komunistični mit o dražgoški bitki. Kako ste doživeli sramotilni izpad Makarovičeve?

S presenečenjem in še z marsičim, saj v mojem komentarju ni bilo povedano nič novega. Bil je sicer precizen narek tega, kar se je v Dražgošah dejansko zgodilo. S poudarkom na izjavah domačinov. Res, to je bil čas skrajno levičarske radikalizacije in mobilizacije in njen prostaški izpad sodi v ta kontekst. Če si pogledate posnetek, je šlo za ozračje linča in skrajne sovražnosti.

Zakaj so se vas lotili tako primitivno?

Naj vzamem primere iz zgodovine. V ekstremnih krogih se hranijo in povezujejo s sovraštvom do drugače mislečih, ki vedno preraste v nasilje. Najprej verbalno, hujskaško, ampak to je praviloma predstraža, generator fizičnega nasilja. Tako divjanje, kot so ga uprizarjali ob glasnem odobravanju navzočih ekstremistov, je v resnici nevarno.

Zakaj tako nasilništvo, saj bi se lahko s protiargumenti oglasil kak njim bližji zgodovinar, npr. Božo Repe?

Ne bi se mazal s tem oz. bi bilo neuspešno. Tistih nekaj stavkov na račun Dražgoš v oddaji Utrip je preciznih. Lahko se sicer izpostavijo še drugi vidiki dogajanja, vendar mojih argumentov ni mogoče ovreči in to dobro vedo. In potem se primitivno, kot edino znajo, lotijo resnice z ekstremno sramotnim napadom name in s kričanjem, strašenjem, z grožnjami. Zelo bedno.

Zakaj menite, da gre za prekoračitev umetniške svobode?

Besedilo, polno sovraštva, sramotenja, hujskaštva od prve do zadnje vrstice, nima prav nobene povezave z umetnostjo. Ni takega primera. Več doktorjev znanosti, literarnih zgodovinarjev in akademikov je sramotilni izpad Svetlane Makarovič analiziralo in dokazalo, da tu ne gre za umetnost. Nihče na strokovni ravni se ni oglasil njej v prid.

(Celoten intervju lahko preberete v novi številki revije Demokracija.)