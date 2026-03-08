(INTERVJU) Anja Rakuša Brus: »Pomemben argument za mojo kandidaturo je izkušnja z aktualno vlado, ki stroke ne posluša dovolj«

Piše: Petra Janša

O tem, zakaj se je specialistka klinične psihologije odločila za politično kariero, kateri so največji problemi na področju duševnega zdravja pri nas, kako ocenjuje trenutno stanje duševnega zdravja družin v Sloveniji in kaj bi kot poslanka v državnem zboru poskušala izboljšati na zdravstvenem področju, smo se pogovarjali s specialistko klinične psihologije Anjo Rakušo Brus, kandidatko za poslanko na listi SDS.

Gospa Rakuša Brusova, zakaj se specialistka klinične psihologije v javnem zdravstvu odloči za vstop v politiko – in to prav zdaj in to prav na listi SDS?

Za vstop v politiko sem se odločila po tehtnem premisleku in odločitev ni bila lahka. Rada delam z ljudmi neposredno, v kliničnopsihološki stroki – tam, kjer so stiske velike in kjer je delo usmerjeno v dobro posameznika. Pri delu vidim, kako se sistemske pomanjkljivosti in napačne usmeritve aktualnega vodenja države odražajo tudi v duševnem zdravju ljudi. Dolgo sem verjela, da lahko kot strokovnjakinja največ prispevam znotraj sistema. Danes pa menim, da je za resne spremembe potreben vstop v prostor odločanja. Pomemben argument za mojo kandidaturo je izkušnja z aktualno vlado, ki stroke ne posluša dovolj oziroma jo vključuje zgolj formalno. Ko strokovna opozorila ostanejo preslišana, to ne ostane na ravni razprav. Posledice nosijo ljudje. Nahajamo se v obdobju, ko bodo potrebne resne in premišljene spremembe. Želim se osredotočiti predvsem na odločitve za prihodnost zdravstva. Na vprašanja dostopnosti, organizacije sistema in spoštovanja stroke. Zakaj SDS? Odločitev ni bila ideološka, temveč vsebinska – po pregledu programskih izhodišč sem ocenila, da ponuja rešitve, ki so mi trenutno najbliže. Zame je bilo ključno vprašanje, kje lahko dejansko prispevam in kje obstaja pripravljenost za resen pogovor o spremembah v zdravstvu.

