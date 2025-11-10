(INTERVJU) Andrej Kosi, poslanec: “Nasprotujem pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj je pomoč pri samomoru kaznivo dejanje”

Piše: Petra Janša

O birokratski avanturi in priporočilih SDS za odpravo ovir za hitrejšo graditev, nepremičninskemu davku, v kakšnem gospodarskem stanju Golobova vlada pušča Slovenijo njeni naslednici ter o predlogih SDS za proračun za leto 2027, pa tudi o tem, zakaj nas vladajoča politika preusmerja na zunanje probleme, kot je Palestina, kakšne bodo po njegovem mnenju posledice razkritja dokumenta o obisku nekdanje podpredsednice Evropske komisije Věre Jourove v Sloveniji 2023 in še o tem, kakšno referendumsko kampanjo pričakuje, smo se pogovarjali s poslancem SDS Andrejem Kosijem.

Andrej Kosi, rojen 24. 10. 1977, po izobrazbi inženir gradbeništva, poročen in oče dveh otrok. Pred poslansko funkcijo je 21 let delal kot projektant-urbanist, kjer se je ukvarjal s projektiranjem, svetovanjem in pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Aktiven je na področju gasilstva, saj je 35 let prostovoljni gasilec in 13 let opravlja funkcijo predsednika domačega prostovoljnega gasilskega društva. V politiko je vstopil leta 2018, ko se je včlanil v Slovensko demokratsko stranko. Na volitvah v državni zbor leta 2022 je bil za poslanca izvoljen v volilnem okraju Ormož. Na lokalnih volitvah leta 2022 pa je bil izvoljen za občinskega svetnika Ormoža in svetnika KS Velika Nedelja.

Gospod Kosi, začniva pogovor z vprašanjem, zakaj v Sloveniji tiste, ki bodo gradili, čaka prava birokratska avantura, kot sami pravite?

V Sloveniji so postopki na področju prostorskega načrtovanja in graditve še vedno dolgi, zapleteni in birokratski. Najprej tiste, ki bi radi gradili in njihovo zemljišče še ni zazidljivo, so pa na občino podali predlog za spremembo namembnosti, čakajo dolgoletni postopki spremembe prostorskega načrta, ki lahko trajajo tudi več kot 10 let. Kolikor pa je zemljišče zazidljivo, pa potencialnega investitorja čaka še postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki zna prav zaradi birokracije postati prava avantura. Velikokrat se v času projektiranja pojavijo različne zahteve mnenjedajalcev, predvsem pa se težave pojavijo na upravnih enotah, kjer nekateri uradniki zahtevajo različne dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, predvsem pa se pojavijo težave, ko uradniki ne sledijo pozitivnemu mnenju občine o skladnosti s prostorskim aktom. Vse to pa seveda podaljšuje čas postopka, tudi dodatne finančne stroške in negativno vpliva na razvoj kraja, razvoj gospodarstva in reševanje stanovanjske problematike.

Pa bo ta veljala za vse enako, na primer za prebivalce romskih naselij?

Predvsem na JV Slovenije je žgoča problematika z Romi. Tudi na področju graditve ti gradijo objekte brez dovoljenj tudi na kmetijskih zemljiščih in zemljiščih, ki niso v njihovi lasti. Žal pristojne službe ne ukrepajo in tako Romi širijo svoja naselja ter degradirajo in uzurpirajo prostor. Medtem pa večinsko prebivalstvo čaka na ustrezne prostorske akte, ki jim bodo omogočili graditev, in se otepa z birokracijo v času pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tako menim, da zakonodaja ne velja za vse enako in je to treba v prihodnje ustrezno urediti.

Kaj torej glede gradbenih postopkov predlagate v stranki SDS?

V stranki SDS se zavedamo te problematike in smo volivcem prisluhnili. V sklopu naše koalicije z volivci smo pripravili 13 priporočil za odpravo ovir za hitrejšo graditev in podali zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Tako predlagamo sprejetje nove enotne zakonodaje, vzpostavitev javno dostopne baze smernic in podatkov, s katerimi bi država podala jasna in enotna pravila za graditev na varovanih območjih, boljšo digitalizacijo, poenostavitev postopkov pri graditvi eno- in dvostanovanjskih stavb, prizidavah, nadzidavah in rekonstrukcijah. Prav tako predlagamo rešitve v zvezi z legalizacijami objektov, tako da se v roku 3 let vzpostavi sistem uradne evidence nezakonitih objektov in se nato ti po poenostavljenem postopku legalizirajo. Za objekte, ki se ne morejo legalizirati, se pa določi rušenje v roku 6 mesecev.

Nekdanji finančni minister Janez Šušteršič je recimo mnenja (na 1:07:00), da nepremičninskega davka pri nas sploh ne potrebujemo. Kaj pravite?

Se strinjam s tole izjavo. Po mojem mnenju je treba najprej ustrezno urediti porabo državnega proračuna. Pod aktualno Golobovo vlado smo priča netransparentnega trošenja denarja. Spomnimo se nakupa stavbe na Litijski, prenosnikov, znatnega financiranja nekaterih nevladnih organizacij itn. Glede na to, da imamo rekordno nizko brezposelnost, bi morali imeti v državnem proračunu presežek in ne dolga. Državljani so že preveč davčno obremenjeni in dodatnih davkov ne potrebujemo.

Sicer pa ste na eni od sej odbora za gospodarstvo dejali, da če bo na oblast prišla še enkrat taka vlada, kot jo imamo zdaj, bo Slovenija propadla. Je res tako hudo?

Da. Aktualna vlada oziroma vladajoča koalicija ne dela v dobro ljudi, ampak v dobro privilegirancev. Gospodarstvo, državljane in državljanke znova in znova obremenjujejo z novimi davki, katastrofalno črpamo evropska sredstva, občine so slabo financirane ipd.

Ko smo bili poslanci in poslanke SDS na terenu v Prekmurju, so nam župani in gospodarstveniki dejali, da Slovenija še ene take vlade ne bo preživela. Tako sem na seji odbora za gospodarstvo povzel to izjavo, saj se s to trditvijo zelo strinjam.

Če se ne motim, ste v stranki SDS že napisali nekaj predlogov za proračun za leto 2027. Tako predlagate na primer povečanje sredstev za podporo malim in srednje velikim podjetjem.

Predlagali smo tudi povečanje sredstev za športno infrastrukturo, zagotovitev dodatnih sredstev za dolgotrajno oskrbo, dodatna sredstva za razvoj turizma, dodatna sredstva Uradu RS za mladino in seveda zagotovitev sredstev za posamezne infrastrukturne projekte na lokalnem področju. Ta dodatna sredstva bi zagotovili z zmanjšanjem sredstev za migracije, s prilagajanjem podnebnim spremembam … Iz postavk torej, ki niso namenjena našim državljanom.

Vaš poslanski kolega nam je pred tednom dni odgovoril, da bi pobegnili pred realnostjo doma, nas vladajoča politika preusmerja na zunanje probleme, kot je Palestina. Zdi se, da je Palestina zdaj izginila iz medijev? Zakaj?

Aktualna oblast želi slabo stanje v državi zamegliti s preusmerjanjem medijske pozornosti na dogajanje v Palestini. Na njihovo žalost je predsedniku ZDA Donaldu Trumpu uspelo doseči premirje, zato mediji ne morejo več poročati o vojaškem posredovanju Izraela, s katerim so polnili medijski prostor.

Ste tudi član odbora za zadeve Evropske unije. Verjamete, da nekdanji predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto z nekdanjo podpredsednico Evropske komisije Věro Jourovo ob njenem obisku v Sloveniji marca 2023 ni govoril o odprtih zadevah na sodišču in o novem zakonu RTVS?

Ne verjamem. Že samo izogibanje Evropske komisije jasnemu pojasnilu o obisku svoje podpredsednice Jourove po sodbi Sodišča EU, je nakazovalo na to, da nekaj skrivajo. Po razkritju vsebine dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije v Sloveniji marca 2023 je jasno, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV Slovenija.

Pri tem se je treba zahvaliti evropskemu poslancu Milanu Zveru za njegovo angažiranost in vztrajnost.

Posledic razkritja dokumenta o prej omenjenem obisku torej ne bo?

Glede na razkritje dokumentov je ustavni sodnik Matej Accetto s svojim ravnanjem omajal neodvisnost in verodostojnost ustavnega sodišča, zato bi moral odstopiti. Vendar glede na njegove izjave in odzive aktualne oblasti ne pričakujem, da bo prišlo do odstopa in tudi do odločitve, ali je Zakon o RTV Slovenija v skladu z Ustavo Republike Slovenije, oziroma do prepovedi Věri Jourovi opravljanja kakršnekoli javne funkcije v institucijah EU.

Če za konec nameniva še nekaj besed referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kakšen je vaš osebni odnos do tega vprašanja in kakšno referendumsko kampanjo pričakujete?

Življenje je neprecenljiva vrednota in je tudi po Ustavi RS nedotakljivo. Sam sem nasprotnik zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj s tem nekako legaliziramo pomoč pri samomoru, ki pa je kaznivo dejanje. Temu nasprotuje tudi zdravniška stroka, vendar aktualna oblast namesto boljšega življenja, ustrezne dolgotrajne oskrbe, namesto boljše zdravniške oskrbe, namesto boljše paliativne oskrbe ponuja smrt. Glede referendumske kampanje pa pričakujem, da bodo zagovorniki uporabili vsa medijska sredstva in aktivacijo svojih nevladnikov, da bodo ljudi skušali prepričati, da glasujejo za zakon. Resnično upam, da bo prevladal razum, da bodo državljani in državljanke glasovali proti zakonu in bo tako zmagalo življenje.

(Intervju je bil prvotno objavljen v tiskani izdaji Demokracije.)