(INTERVJU) Aleš Primc za Demokracijo: Starejše in bolne levičarska politika čedalje bolj razume kot strošek in ta zakon to odraža

Piše: Petra Janša

O tem, zakaj je treba oddati glas za referendum glede spornega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, zakaj je lahko starejše in zelo bolne upravičeno strah, da jih bodo zastrupljali, komu so avtorji zakona sploh naložili težko breme t. i. pomoči pri končanju življenja pa tudi o tem, da bi Jankovićevi radi Ljubljančane zastrupili z vodo, smo se pogovarjali z Alešem Primcem, ljubljanskim mestnim svetnikom in civilnodružbenim aktivistom.

Gospod Primc, je lahko starejše in zelo bolne upravičeno strah, da jih bodo zastrupljali?

Ne samo starejše in zelo bolne. Vse nas je lahko strah, če bi veljal zakon, ki uvaja zastrupitev bolnih. Vsi smo ali bomo prej ali slej bolniki. Morda se tega, ko si mlajši, še ne zavedaš, ko si v mojih letih, pa ni več nobenega dvoma. Zelo je pomembno, da gremo res vsi podpisat za referendum proti temu srhljivemu zakonu. Hvala vsem, ki ste že podpisali. Oddaja podpisa na upravnih enotah je zelo preprosta. Upravne enote so tam, kjer vam naredijo novo osebno izkaznico ali potni list. Upravne enote delajo vsak delovni dan v tednu. Po novem se nič več ne izpolnjujejo papirnati obrazci, ampak na upravni enoti pri okencu rečete, da bi radi oddali podpis Proti zastrupitvi bolnikov. Uslužbenka bo vaše podatke vnesla v računalnik, vi pa boste podpisali na ekranček tako kot na pošti, ko dvignete priporočeno pošto. Ko podpišete, obvezno prosite za potrdilo. To je edini način, da boste res vedeli, da ste oddali podpis. Za tiste, ki imate digitalno potrdilo, pa je še bolj enostavno. Lahko ga oddate kar zdaj prek računalnika. Ali vidite znak, ki je videti kot packa na ekranu? To je QR koda, in če ta znak skenirate s svojim telefonom, lahko takoj oddate podpis prek računalnika. Traja samo dve minuti. Lahko pa tudi v internetni brskalnik vtipkate DOMINICUS.SI/PODPIS in boste tudi takoj prišli na obrazec za oddajo podpisa.

Komu so avtorji zakona sploh naložili težko breme t. i. pomoči pri končanju življenja? Če vemo, da je (bila) večina zdravniških organizacij proti zakonu …

Najtežje breme bi bilo na vseh sedanjih in bodočih bolnikih, ki bi bili pod stalnim pritiskom, da bi jih zastrupili. Bolniki bi bili največje žrtve tega zakona. Namesto da bi ves čas iskali načine, kako bi bolnikom pomagali, lajšali bolečine, bi se ponujala zastrupitev. Seveda je za tem kot povsod računica. Mrtev človek nič več ne stane. Ne postavi se več v nobeno vrsto pri zdravniku, ni mu treba izplačati nobene pokojnine več in tudi ne socialnih pomoči. Starejše in bolne levičarska politika čedalje bolj razume kot strošek in ta zakon je odraz tega. Drugi, ki bi bili žrtve tega zakona, pa bi bili zdravniki, medicinske sestre in nasploh zdravniški poklic. Ta zakon namreč iz zdravnikov dela rablje. To je v popolnem nasprotju z večtisočletno zdravniško etiko, ki zdravniku zapoveduje, da nikoli, tudi če bi ga bolnik prosil, bolniku ne da strupa.

Levičarji – posebej glasni so v Društvu Srebrna nit –, vas radi zmerjajo, da ljudi hujskate, da se udeležite referenduma. Mar res?

Društvo Srebrna nit je satanska organizacija, njen glavni namen pa zastrupiti čim več bolnikov.

