(INTERVJU) Alejandro Peña Esclusa: Forum Sao Paulo zastruplja tudi vašo kulturo, tradicije in celotno družbo

Piše: Bogdan Sajovic

Alejandro Peña Esclusa je venezuelski disident, politik in pisatelj. Z njim smo se v petek, 23. maja, med drugim pogovarjali o delovanju Foruma São Paulo, boju proti kulturnemu marksizmu, aktualni južnoameriški politiki in predstavitvi njegove nove knjige v Sloveniji.

Alejandro Peña Esclusa se je rodil 23. julija 1954 v Washingtonu kot sin venezuelskega vojaškega atašeja. V domovini je diplomiral iz strojništva in financ. V mladih letih se je ukvarjal s športom in bil državni prvak v karateju. Z ženo Indiro imata tri hčere. V politiko je vstopil 1984, ko je soustanovil laburistično stranko. Stranka je nasprotovala marksizmu, političnemu nasilju in trgovini z mamili, Chaveza je že od vsega začetka razglašal za Castrovo marioneto. Escluso je komunistična oblast dvakrat aretirala zaradi “podpore terorizmu”, čeprav že vse življenje zavrača in obsoja terorizem. Decembra 2008 je Peña Esclusa soustanovil organizacijo UnoAmerica in postal njen predsednik. UnoAmerica je konfederacija nevladnih organizacij, ki si prizadeva za boj proti latinskoameriškim levim strankam, povezanim s Forumom São Paulo. Očite jim “uvajanje marksističnih ideoloških modelov, ki delijo naše družbe na frakcije na podlagi razredov in ras, spodbujajo sovraštvo, nasilje in anarhijo ter uničujejo demokracijo od znotraj”.

Gospod Peña Esclusa, dobrodošli spet v Sloveniji. Kakšen je namen vašega obiska?

Tokrat sem obiskal Slovenijo iz dveh razlogov. Eden je promocija moje knjige Klasična umetnost in kulturni marksizem, ki bo danes zvečer v prostorih televizijske hiše Nova24TV. Drugi pa je obisk na kongresu stranke SDS jutri v Ormožu.

Boste kot gost nastopili na kongresu SDS?

Ni predvideno, da bi imel nastop. Moj obisk je namenjen vzdrževanju stikov s podobno mislečimi strankami in skupinami. Gradimo mednarodno gibanje, ki se bo zoperstavilo uničevalni ideologiji kulturnega marksizma. Stranka SDS je del tega procesa, tako da je namen mojega obiska poglabljanje stikov in izmenjava mnenj s somišljeniki v Sloveniji.

Svoje poglede sicer dobro predstavljate v svojih knjigah …

Res je in knjiga, ki jo promoviramo, je že tretja moja knjiga, ki je prevedena v slovenščino. Izšla je že pred nekaj meseci, vendar zaradi drugih obveznosti nisem imel možnosti, da obiščem Slovenijo prej. Knjiga Klasična umetnost in kulturni marksizem je poleg slovenščine izdana tudi v španskem, portugalskem, angleškem in madžarskem jeziku.

Imate kakšne informacije, kako je do sedaj sprejeta in kako se prodaja?

Moji prejšnji knjigi Forum São Paulo in kulturna vojna ter Volilne prevare Foruma São Paulo sta bili dobro sprejeti in tudi prodaja je bila dobra, imeli smo tudi ponatise. Zadnja knjiga za zdaj še ni dosegla številk prejšnjih dveh, a pričakujemo, da jih bo v bližnji prihodnosti.

Klasična umetnost in kulturni marksizem je nekako logično nadaljevanje prejšnjih dveh knjig, lahko bi rekli sklenjen krog?

Drži, gre za trilogijo. Gre za prikaz ustanovitve in delovanja nove verzije levice, ki je po letu 1990 nadomestila diskreditirano staro boljševiško ideologijo. Ta nova levica se je razvila v Južni Ameriki, ki je tako postala laboratorij za poskuse svetovne levice, kako priti do oblasti in kako jo obdržati − z nasiljem, s prevarami, z goljufijami in lažmi.

In s podkupovanjem, saj je Forum São Paulo močno povezan z trgovino z mamili …

Tudi s tem. Moja domovina Venezuela je še posebej laboratorij za domislice skrajne levice. Avtokrat Maduro je vodja mamilarskega kartela, ki dobavlja dvajset odstotkov kokaina na zahodne trge. Denar iz te trgovine se uporablja za financiranje politične levice ne samo v južni Ameriki, ampak tudi drugje po svetu.

Tudi financiranje kulturne vojne?

Tudi to, seveda. Stranke, nevladne organizacije, aktivisti, mediji, ki sodelujejo v tej kulturni vojni, so financirani s strani Foruma São Paulo z denarjem, ki izhaja iz trgovine z mamili.

V tretji knjigi opisujete napade kulturnih marksistov na klasično umetnost …

Lepota je ena tistih vrednot, na katerih je zrasla zahodna (krščanska) civilizacija. Ljudje so dolgo sami od sebe vedeli, kaj je lepo. Preprosto zato, ker je lepota objektivna in univerzalna vrednota. In sporočilnost, da s pomočjo lepote dobro premaga zlo. Kulturni marksisti skušajo to na vse načine uničiti in ljudi prepričujejo, da je lepota subjektivna, da je lepo v umetnosti in literaturi samo tisto, kar je temačno, razvratno in črnogledo. Klasična umetnost je močno orožje, s katerim se lahko zoperstavimo razdiralnemu kulturnemu marksizmu.

To književno trilogijo ste torej spravili pod streho. Imate v načrtu še kakšno knjigo?

Ta čas ne, ker svoj čas in energijo vse bolj posvečam neposrednemu političnemu boju, ki nas v Južni Ameriki čaka v prihodnjih petnajstih mesecih. Imeli bomo namreč kar sedmero predsedniških volitev po različnih latinskoameriških državah (Kolumbija, Kostarika, Čile, Brazilija, Bolivija, Peru in Honduras), v katerih bomo, upamo, premagali levičarske predsednike. Praktično so vsi ti predsedniki člani ali tesni zavezniki Foruma São Paulo. Pri teh volitvah me je opozicija angažirala kot svetovalca, ker sem postal nekako izvedenec za Forum São Paulo. Že v prihodnjem mesecu grem na sestanek koordinacijske skupine v Paragvaj, napovedan pa je tudi sestanek z enim najvplivnejših ameriških konservativnih think-tankov na Floridi.

In kakšne so napovedi?

Po vseh informacijah, ki jih dobivamo od ljudi na terenu, po vseh anketah, ki jih opravljamo, kaže, da so ljudje siti levičarske vladavine. Z izjemo morda Bolivije, kjer ni tako jasno razvidno, pa bo, če se bo sedanji trend obdržal, zmaga opozicije zagotovljena. Ob poštenih volitvah seveda.

No, kot ste sami napisali, Forum São Paulo “odlikujejo” prav goljufije in prevare v volilnem procesu …

Na žalost sta model volilnih goljufij Chavez in Maduro izpopolnila prav v moji domovini. Model, ki ga zdaj uporabljajo levičarji po vsem svetu.

A če je bila Venezuela model za volilne goljufije in prevare Foruma São Paulo, smo v Venezueli izumili tudi protistrup za te prevare. Ob zadnjih volitvah lani poleti je venezuelska opozicija mobilizirala stotisoče opazovalcev na volilnih mestih. Le-ti so naredili posnetke uradnih zapisnikov na volilnih mestih in jih poslali v centralo. Šlo je za množično koordinirano akcijo, s katero smo vse te zapisnike na koncu ne le sešteli, ampak tudi objavili na spletnih omrežjih. V 24 urah! Objavljeni so tako izvirni zapisniki s podpisi članov volilnih odborov in komisij kot tudi preglednice na podlagi teh zapisnikov − in vse je na spletu. Če želite videti, ne kako so glasovali na posameznem volilnem mestu, ampak celo pri kateri mizi na tem volilnem mestu, imate to na spletu. Seštevki volilnih izidov nedvoumno kažejo, da je Maduro premočno izgubil. Zdaj je razkrinkan kot goljuf pred vsem svetom. Zahvala gre tudi Elonu Musku, ki je omogočil, da smo lahko tako hitro dali vse podatke na splet.

Zato zdaj levica izvaja tak pogrom nad Muskom?

Seveda. Ker levica ne more podatkov na njegovem spletnem omrežju nadzorovati in cenzurirati, nameravajo Muska zlomiti, uničiti. Tako pač delujejo.

Maduro kljub temu trdi, da je zmaga njegova, in vztraja na oblasti …

Vendar izgublja tla pod nogami, izgublja živce in vse bolj posega po nasilju. Izgublja pa tudi podporo v lastni stranki, ker jih vse več ne namerava več braniti neubranljivega. Tudi enotnost vojske počasi poka, nekateri vojaki ne skrivajo več simpatij do opozicije, zato menim, da se padec režima vse bolj približuje.

Mislite, da bo Maduro na koncu odšel s položaja tiho, brez boja?

Ne vem, ampak kot sem rekel, vse bolj ga zapuščajo zavezniki in sodelavci. Ne gre pozabiti, da se je tudi odnos Združenih držav Amerike z nastopom Donalda Trumpa močno spremenil. Trump ni napovedal vojne samo kulturnemu marksizmu, ampak predvsem teroristom in organiziranemu kriminalu, kar je v Južni Ameriki pogosto medsebojno povezano. In Maduro je v obeh premerih vmešan do grla. Ni samo vodja mamilarskega kartela Suns, je tudi vodja teroristične tolpe TGA (Tren de Aragua). Ta tolpa deluje po vsej Latinski Ameriki od Argentine do Združenih držav in se ukvarja s političnim terorizmom − z atentati, umori, nasilnimi napadi, ugrabitvami. Ob tem pa se, ker so, kot sem rekel, dostikrat povezani tudi z “običajnim” kriminalom, ukvarjajo tudi s prevozi nezakonitih migrantov, z izsiljevanjem, s trgovino z belim blagom, z mamili in s podobnim. Ker je Maduro vodja dveh kriminalno-terorističnih organizacij, so ZDA za njegovo prijetje razpisale 25 milijonov dolarjev nagrade. Zato se bo več več ljudi skušalo čim prej distancirati od njega in verjetno na koncu ne bo ostalo prav veliko takih, ki bi ga bili pripravljeni braniti. Mislim, da bo na koncu predvsem skušal pobegniti nekam na varno, kot je to storil pred meseci sirski samodržec al Asad.

Padec Madurovega režima bo vsekakor razlog za praznovanje, osvoboditev Venezuelcev po četrt stoletja komunističnega režima …

To in še več. Gre za režim, ki ima eno najdaljših nepretrganih vladavin v Južni Ameriki. Poleg tega bo Forum São Paulo izgubil svoj najpomembnejši laboratorij za testiranje prevar, laži in goljufij. Mamilarski karteli in teroristične organizacije bodo izgubili pomembno bazo operacij in zatočišče, mednarodna levica in kulturni marksisti bodo izgubili pomemben vir financiranja. To bo tudi dokaz, da se da spodnesti levičarski režim kljub lažem, prevaram, nasilju in kriminalu, ki se jih poslužuje.

Prevare, nasilje in kriminal so modus operandi večine levičarskih predsednikov, ki jih nameravate spraviti z oblasti v prihodnjem poldrugem letu …

Praktično vsi ti in še mnogi drugi aktualni in nekdanji predsedniki, povezani s Forumom São Paulo, so tako ali drugače povezani s kriminalom. Petro v Kolumbiji recimo je povezan z mamili in s terorističnimi tolpami, celo sam je bil svojčas terorist. Z mamili in s terorizmom je povezan Ortega v Nikaragvi, prav tako nekdanji mehiški predsednik Obrador. Lula da Silva v Braziliji je skorumpiran do konca, prav tako njegova predhodnica in tesna zaveznica Dilma Rouseff, skorumpirana sta bila Kirchnerja v Argentini, Correa iz Ekvadorja …

Morales?

Ta je še posebej pokvarjen. Pri njem se je razkrilo celo, da je zlorabljal položaj za “zapeljevanje” zelo mladih deklet, v nekaterih primerih lahko govorimo celo o pedofiliji.

Bo padec sedmih levičarskih predsednikov, ki ga načrtujete letos in prihodnje leto, pomenil propad Foruma São Paulo?

Upajmo, da bo tako, vsekakor pa bo doživel hud udarec, ki bo v doglednem času pripeljal tudi do njegovega končnega propada. To bo hud udarec za levico posod po svetu, saj bo s tem izgubila velik del finančnih sredstev in logistične podpore, kot ga bodo izgubile tudi teroristične in kriminalne tolpe. Zato menim, da bi morali za padec Foruma São Paulo navijati povsod po svetu, tudi vi v Sloveniji. Mamila, ki jih pošiljajo po svetu, zastrupljajo tudi vaše ljudi, kulturni marksizem, ki ga pomagajo razširjati, pa zastruplja tudi vašo kulturo, tradicije in celotno družbo.