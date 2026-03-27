Igor Omerza opozarja: Marta Kos predstavlja varnostno tveganje zaradi izpostavljenosti izsiljevanju

Piše : C. R.

Mag. Igor Omerza je nedavnem v intervjuju za bolgarski medij BGNES spregovoril o sporni preteklosti evropske komisarke za širitev Marte Kos. Opozoril je, da je njena verodostojnost močno omajana zaradi povezav z jugoslovansko tajno službo UDBA.

Omerza trdi, da arhivski dokumenti iz poznih 80. let, ki jih je objavil v svoji knjigi Komisarka, vsebujejo operativne zapise pod kodnima imenoma »TARA« in »BLANKA«, ki naj bi se nanašali na Marto Kos. Dokumenti naj bi opisovali njeno zaposlitev pri Deutsche Welle v Kölnu ter njene stike s tajno službo, vključno z natančnimi datumi, nalogami in opisi dejavnosti.

Na vprašanje, ali lahko potrdi identiteto osebe za omenjenima kodnima imenoma, Omerza odgovarja pritrdilno. Po njegovih navedbah naj bi bila Kos sprva evidentirana kot posredovalka informacij, kasneje pa kot sodelavka, kar naj bi pomenilo višjo raven sodelovanja z aktivnejšo vlogo.

Omerza je kritičen tudi do njenega nastopa pred EU parlamentom, kjer naj po njegovem mnenju ne bi v celoti razkrila svoje preteklosti. Trdi, da je bila v evidencah UDBE navedena kot informantka, kar naj bi sama zanikala in označila za neresnično.

Igor Omerza: Belgrade Knew Marta Kos’s Past in Yugoslav Secret Police, Questions Over Her Role in EU Enlargementhttps://t.co/NXip8SDsj6 — News Agency BGNES (@BGNES) March 25, 2026

Omerza meni, da nekdo s takšno preteklostjo nikakor ni primeren za vodenje širitvene politike Evropske unije, zlasti zaradi morebitne izpostavljenosti izsiljevanju. Po njegovih besedah naj so bile oblasti v Beogradu seznanjene z njenim ozadjem, kar bi lahko pomenilo varnostno tveganje, če bi do teh informacij dostopale tudi druge obveščevalne službe. »Če so se njene vloge zavedale srbske tajne službe, se bojim, da bi se je lahko zavedale tudi ruske, kar je zelo slabo za nekoga na njenem položaju«.

V intervjuju se je dotaknil tudi odnosa slovenske politike do preteklosti. Ocenjuje, da številni politiki in akademiki neradi jasno obravnavajo obdobje nekdanjega režima pod vodstvom Josipa Broza Tita, deloma zaradi osebnih in političnih povezav. Ob tem izpostavlja vpliv nekdanjega partijskega voditelja Milana Kučana, ki naj bi še vedno igral pomembno vlogo v javnem prostoru, kot dokazujejo tudi nedavno razkriti posnetki.

Omerza dodaja, da je razkritje teh informacij pomembno predvsem zato, ker naj bi s tem odpadla možnost morebitnega izsiljevanja. Glede prihodnosti Marte Kos na položaju evropske komisarke pa ocenjuje, da je njen položaj zaradi omajane verodostojnosti negotov, čeprav razrešitve ne more z gotovostjo napovedati.