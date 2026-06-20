Prve odločne poteze 16. vlade Republike Slovenije in četrte vlade Janeza Janše

Piše: Petra Janša

4. junija je državni zbor na izredni seji z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premierja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov, ki so jih predlagale stranke podpisnice koalicijske pogodbe. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi poslanci Resni.ce in oba poslanca narodnih skupnosti.

Še isti dan je sledila primopredaja poslov z zdaj že nekdanjim premierjem Robertom Golobom. Janez Janša se je Golobu zahvalil za čestitke in dobre želje ter vrnil zahvalo nekdanjemu predsedniku vlade in celotni vladi za stvari, ki so bile dobro narejene, nekoliko manj pa za tisto, kar je šlo v napačno smer. »Ampak to bomo popravljali,« je pripomnil in dodal, da je primopredaja poslov šele začetek. »In potem bo narejena ocena stanja. Strinjam pa se s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost, pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali,« je poudaril novi premier in ob prevzemu poslov še napovedal, da bo opozicijskim strankam v tem tednu poslal vabilo k partnerstvu za razvoj. »Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije.« Pri tem lahko Janša računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resni.ca.

Prve odločne kadrovske spremembe

Nova vlada je na ustanovni seji sprejela več kadrovskih odločitev. Podpredsednika vlade sta postala prvaka koalicijskih partneric – predsednik Demokratov Anže Logar in predsednik NSi Jernej Vrtovec. Na mesto generalne sekretarke vlade se je vrnila Janja Garvas. S položaja direktorja vladnega urada za informacijsko varnost je vlada razrešila Uroša Sveteta in za vršilca dolžnosti imenovala Nika Gamulina, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 4. decembra 2026. S položaja generalnega direktorja policije je razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danijela Lorbka. S položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) je razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Za v. d. direktorja urada za komuniciranje pa je imenovala Sebastjana Jeretiča. Janša je ob teh odločitvah dejal: »Končali smo obdobje, ko so bile varnostne službe, policija in finančni organi orodje ene politične opcije. Novi voditelji so strokovnjaki, ki bodo delali izključno v interesu države ter varnosti državljank in državljanov.«

Izjave ministrov ob primopredajah

Ministri so med primopredajami in takoj po prvi seji vlade jasno predstavili prednostne naloge in vizijo za svoje resorje. Minister za finance Andrej Šircelj je dejal: »Prvi korak je ureditev javnih financ z obvladovanjem primanjkljaja in znižanjem dolga. Pripravljamo rebalans proračuna, zvišanje splošne olajšave pri dohodnini, spremembe lestvice, odpravo 50-odstotne obdavčitve pri dohodnini ter uvedbo družinske dohodnine. Davka na nepremičnine ne bo, pripravljamo pa tudi ustanovitev demografskega sklada.« Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je napovedal: »Ločili bomo plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje, kulturo in socialno varstvo. Policija bo vidnejša na terenu, kriminalistična policija bo redefinirana, začeli pa bomo tudi neusmiljen boj proti korupciji v sodelovanju z novim organom SKOK.« Minister za pravosodje Mihael Zupančič je poudaril: »Zakon za ustanovitev SKOK-a je že v pripravi. Pripravljamo prenovo procesne zakonodaje, sistematično objavo sodnih odločb ter prenos nekaterih postopkov na notarje in odvetnike. Neusmiljen boj proti korupciji bo prednostna naloga.« Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je izpostavil: »Krepitev vloge Slovenije v EU in Natu, gospodarska diplomacija ter normalen dialog s prijateljsko državo Izrael bodo med prvimi koraki. Podpora širitvi EU z državami Zahodnega Balkana in sosedski odnosi ostajajo stebri naše zunanje politike.« Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je dejal: »Potrebujemo hitrejši razvoj države s povečanjem dodane vrednosti, izboljšanjem pogojev za podjetja in spodbujanjem inovativnosti. Združitev resorja gospodarstva in dela vidim kot konkurenčno prednost – socialni dialog bo močnejši v okviru enega ministrstva.« Minister za zdravje Tadej Ostrc je napovedal: »Vključili bomo vse zdravstvene zmogljivosti, tudi zasebnike, za skrajšanje čakalnih vrst. Okrepili bomo primarno zdravstvo, zagotovili finančno vzdržnost sistema ter izvedli reorganizacijo in digitalizacijo.« Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je poudaril: »Financiranje zasebnih vrtcev bomo izenačili z javnimi. Želimo ideološko nevtralno izobraževanje, pregled učnih načrtov ter reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ustanovili bomo učiteljsko zbornico in okrepili povezavo med univerzami in gospodarstvom.« Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal hitrejše postopke umeščanja v prostor, širitev avtocest, nočna gradbena dela za manj zastojev ter pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je izpostavila pospešitev postopkov umeščanja infrastrukturnih projektov in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter težišče na krožnem gospodarstvu in predelavi odpadkov – po potrebi tudi s termično obdelavo odpadkov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je med glavnimi nalogami navedel krepitev prehranske samooskrbe, debirokratizacijo in digitalizacijo kmetijskega sektorja. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs je napovedala pospešitev črpanja kohezijskih sredstev in ustanovitev pokrajin, sedež ministrstva pa bo v Mariboru. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc se bo zavzemala za kulturni in medijski pluralizem, pripravo zakona o slovenskem jeziku, ponovno vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve ter prenovo SNG Drama Ljubljana. Napovedala je spremembo medijske zakonodaje, manjšo vlogo države pri financiranju medijev in uvedbo »Netflix davka«. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je povedala: »Družina bo v središču našega dela. Pripravljamo ukrepe za večjo podporo staršem, spodbujanje rojstev in socialno varstvo, ki bo usmerjeno v resnične potrebe ljudi.« Ministrica brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je poudarila: »Več gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja je ključno za krepitev slovenske identitete in pritegnitev njihovih investicij v domovino.« Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je bil jasen: »Povečali bomo obrambne izdatke, okrepili verodostojnost v Natu, nadaljevali z vzpostavljanjem srednje bataljonske skupine ter krepili slovensko obrambno industrijo. Ne podpiramo pošiljanja slovenskih vojakov v Ukrajino.«

Prvi močan mednarodni signal

Že na dan potrditve nove vlade v DZ je izraelski zunanji minister Gideon Sar na družbenem omrežju X sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. »Izvolitev Janeza Janše za premierja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo,« je zapisal in dodal: »Veselim se nove dobe v odnosih med Slovenijo in Izraelom.« Janša se je takoj odzval z enakim sporočilom. Sar je bil kritičen do prejšnje vlade Roberta Goloba in je poudaril, da gre za ponovno vzpostavitev resničnega partnerstva. Sar je Janši čestital že 22. maja, dan kasneje pa tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Po potrditvi Janševe vlade so z vladne palače sneli palestinsko zastavo. Na pročelju zdaj visijo le slovenska, ukrajinska in evropska zastava. Novi zunanji minister Tone Kajzer je dejal: »Informacija me veseli. Rezidenčna veleposlaništva prispevajo h krepitvi stikov in poglabljanju odnosov.«

Imenovani vodilni kadri in državni sekretarji 16. vlade RS

Kabinet predsednika vlade Janeza Janše – predsednik vlade: Janez Janša – vodja kabineta: Nika Dolinar Divjak – državni sekretarji: Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivalšek in Matej Kumerdej

Generalni sekretariat vlade – generalna sekretarka vlade: Janja Garvas

Ministrstvo za infrastrukturo – minister in podpredsednik vlade: Jernej Vrtovec – državna sekretarja: Tomaž Žagar in Damijan Jaklin

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport – minister in podpredsednik vlade: Anže Logar – državna sekretarja: Katja Koren in Štefan Kušar

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve – minister: Tone Kajzer – državni sekretar: Stanislav Raščan

Ministrstvo za zdravje – minister: Tadej Ostrc – državni sekretarki: Tea Košir in Vesna Marinko

Ministrstvo za finance – minister: Andrej Šircelj – državni sekretarji: Kristina Šteblaj, Peter Papež in Maja Hostnik Kališek

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo – minister: Franci Matoz – državna sekretarja: Franc Kangler in Božo Predalič

Ministrstvo za obrambo – minister: Valentin Hajdinjak – državna sekretarja: Vida Čadonič Špelič in Erik Kopač

Ministrstvo za pravosodje – minister: Mihael Zupančič – državna sekretarja: Gašper Dovžan in Barbara Levstik Šega

Ministrstvo za okolje in prostor – ministrica: Polona Rifelj – državni sekretar: Peter Lovšin

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino – minister: Borut Rončević – državna sekretarja: Mojca Škrinjar in Rok Strašek

Ministrstvo za kulturo – ministrica: Ignacija Fridl Jarc – državna sekretarka: Uršula Menih Dokl

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve – ministrica: Mateja Ribič – državni sekretar: Andrej Štesl

Ministrstvo za kmetijstvo – minister: Janez Cigler Kralj – državna sekretarja: Mojca Erjavec in Velislav Žvipelj

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj – ministrica: Monika Kirbiš Rojs – državna sekretarja: Ivan Meglič in Rok Šimenc

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu – ministrica brez listnice: Suzana Lep Šimenko – državna sekretarka: Helena Jaklitsch

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih – državni sekretar: Boštjan Šefic

Opomba: Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.