Hojs potrdil, da ga sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom – vodja oddelka, ki preiskuje Hojsa, pa je vpletena v gonjo proti Mateji Gončin

Piše: G. B.

Sumijo ga, da je od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 – takrat je bil notranji minister – hišna preiskava za Kavaški klan, kar naj bi vnaprej sporočil Kavaškemu klanu, je pojasnil. To pa seveda pomeni podobno indično sklepanje kot v zadevi Patria: na neznanem kraju, ob neznanem času in na neznan način.

Nekdanji notranji minister iz vrst SDS Aleš Hojs je ob hišnih preiskavah na njegovem domu za medije dejal, da ga sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom, a da ne ve, na podlagi česa.

Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva pri Hojsu poteka od 6. ure zjutraj. Kot je dejal za medije, ga sumijo, da je sodeloval z znano kriminalno združbo na Balkanu Kavaškim klanom. “Ne vem na podlagi česa. Imajo odredbo,” je dejal. “Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil,” je pojasnil. Na vprašanje novinarja POP TV, ali je to res storil, je nekdanji notranji minister odgovoril: “Mislim, vprašanje je res neumno.”

Po informacijah STA preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Tam so za STA potrdili, da danes “izvajajo hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij”. “Ura 6.06 … policija na mojem domu … hišna preiskava … Volitve so blizu,” je sicer na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja. S komentiranjem v to smer pa se mu je pridružil tudi prvak SDS Janša in zapisal: “Nesposobnost, laž, represija – vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.”

V zvezi s Kavaškim klanom velja omeniti, da je bil zaradi nesposobnosti institucij, da zaščitijo pričo, lani umorjen Satko Zovko. Z zadevo Kavaški klan se sicer specialno ukvarja tožilka Mateja Gončin. Prav slednja je letos vložila dokaj odmevno kazensko ovadbo, najverjetneje zoper visoke uradnike policije ali povezane osebe v zvezi z zaščito prič in preiskavami Kavaškega klana. Ta ovadba je bila skoraj v celoti zavržena s sklepom državnega tožilca. Po poročanju portala Požareport (9. april 2025) sta v postopek zavrženja vpleteni Mojca Gruden in Katarina Bergant, ki je od marca lani tudi generalna državna tožilka. Natančno ni jasno, ali je Grudnova neposredno podpisala sklep o zavrženju, vendar jo viri omenjajo kot ključno osebo v odločanju.

Je pa Mojca Gruden vodja prav tistega oddelka SDT, ki preiskuje Hojsa. Pred letom dni jo je na to funkcijo imenoval Harij Furlan, predsednik državnotožilskega sveta. Spomnimo: Furlan spada med preverjene kadre slovenske levice. Kot je pred dvema letoma pisal portal Nova24tv.si, je Furlan svojo kariero začel pri Službi državne varnosti oziroma Udbi. Ta se je prek svojih podjetij tudi po osamosvojitvi Slovenije vrinila v ekonomijo kot dobavitelj medicinske opreme in tehničnih pripomočkov. Vzorec gospodarskega delovanja Udbe je dodobra razkrit, po tem modelu pa je več kot desetletje poslovalo tudi podjetje družine Furlan z imenom Primsell, ki je bilo zaradi različnih spornih situacij doslej že večkrat pod drobnogledom javnosti. V letih 2016 in 2017 so mediji tako na primer razkrili udbovsko zgodovino tega podjetja ter oderuške dobave kolkov šempetrski bolnišnici. Furlan je ob tem zatrdil, da na tožilstvu dela nepristransko in skladno s spoštovanjem zakonov ter ustave, o poslih svojega brata Aleša Furlana pa naj ne bi bil obveščen, ker zoper njega in njegovo podjetje “tožilstvo ni prejelo kazenske ovadbe“.

In kot smo že omenili: vrh SDT vodi Darja Šlibar, ki je povezana s Svobodo.