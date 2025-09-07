Hinavska vlada: za potrebe javnosti uvaja ukrepe proti Izraelu, medtem ko kupuje izraelsko orožje preko posrednikov

Piše: Andrej Sekulović

Golobova vlada uvedla prepoved uvoza, izvoza in tranzita orožja in vojaške opreme v Izrael in iz Izraela. Kljub temu Ministrstvo RS za obrambo preko posrednikov še vedno posluje z Izraelom. Sklep tako razgalja zadnji v dolgi vrsti primerov dvoličnosti zdajšnje oblasti.

Slovenija je zadnji dan julija kot prva država članica Evropske unije prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Ob sprejetju sklepa je levičarska vlada napovedala tudi pripravo prihodnjih ukrepov proti izraelski vladi. Golob namreč trdi, da slednja resno krši mednarodno humanitarno pravo. Zadnji ukrep proti Izraelu je prišel po slabih dveh letih delnih omejitev, kot je neizdajanje novih izvoznih dovoljenj od začetka spopadov oktobra 2023. Prav tako je vlada v preteklosti uvedla simbolične sankcije, med katerimi je tudi ta, da je Slovenija, znova prva v Evropi, dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi oziroma jima je prepovedala vstop v državo. Zadnji sklep proti Izraelu velja za vsako orožje in vojaško opremo kategorije ML1-ML22 z nekaterimi izjemami, ki so precej običajne v izvoznem pravu, denimo oprema za humanitarne ali zaščitne namene, ki prejme posebna dovoljenja. Kljub širokoustenju vlade o tem, da se postavlja po robu genocidu, ter njeni propalestinski drži pa je prišlo v javnost, da Ministrstvo RS za obrambo pravzaprav še vedno prek nemških posrednikov kupuje izraelsko orožje.

Gre za lažni embargo?

Nedavno je izraelski časopis in medij Haaretz razkril, da Slovenija še vedno kupuje in namerava še naprej kupovati protioklepne raketne sisteme, razvite v Izraelu. Seveda ima od teh nakupov Izrael, ki naj bi ga naša vlada zagrizeno bojkotirala, neposredne koristi. Takole je poročal izraelski časopis: »Kljub napovedi embarga Slovenija kupuje izraelsko orožje prek nemškega podjetja ter nadaljuje z nabavami in vzdrževanjem protitankovskih raketnih sistemov, razvitih v Izraelu, pri čemer imajo neposreden dobiček izraelska državna podjetja.« Gre za rakete, imenovane Spike, ki jih je razvilo izraelsko državo podjetje Rafael Advanced Defense Systems. Ministrstvo za obrambo je sicer v preteklosti trdilo, da se vsi sestavni deli raketnega sistema Spike proizvajajo na evropskih tleh, a poročilo družbe Eurospike iz leta 2023 med drugim navaja, da je imelo omenjeno podjetje težave s pomanjkanjem zalog, ker je prihajalo do zamud pri dobavi komponent, ki pa prihajajo predvsem iz Izraela. Se torej ministrstvo spreneveda? No, v vsakem primeru ne gre za najboljši argument, saj ima ne glede na kraj in lokacijo proizvedenih komponent Izrael neposredno finančno korist od slovenskih nakupov.

Prek nemških posrednikov …

Slovenija torej kupuje svoje sisteme pri družbi Eurospike, pri kateri imata dve nemški družbi, Rheinmetall in Diehl Group, vsaka po štirideset odstotkov deleža. Dvajest odstotkov je v lasti holdinga Ercas B. V., ki je registriran na Nizozemskem, sedež pa ima v Združenem kraljestvu in je popolnoma v lasti izraelske družbe Rafael. Kot nam pove že ime, se Eurospike osredotoča najbolj na distribucijo in prodajo vodenih izraelskih raket Spike evropskim strankam. Sama proizvodnja raket pa je po podatkih Haaretza razdeljena med Izraelom in proizvodnimi linijami nemških partnerskih podjetij. Tako Slovenija še naprej neposredno kupuje izraelsko orožje, medtem ko Golobova vlada hinavsko napada Izrael in se hoče v očeh mednarodne liberalne javnosti prikazovati kot velika humanitarka in zaveznica zatiranih žrtev genocida. Slovensko obrambno ministrstvo bo do leta 2026 namenilo okoli 35 milijonov evrov za nakup raketnih sistemov Spike, v lanskem letu pa je v ta namen porabilo 12 milijonov evrov. Letos naj bi investiralo osem in naslednje leto tri milijone v te raketne sisteme. Zanimiv je tudi podatek, naj bi bila Slovenija iz Izraela lansko leto uvozila za 828.000 evrov vojaške opreme. Spomnimo, vlada je že lani zagotavljala in se hvalila, da je od začetka vojne v Gazi ustavila vse obrambne nakupe v Izraelu.

Ceneni nastopi za mednarodno javnost

Kot kaže, gre pri podpori Palestine le za ceneno nastopaštvo, ki je v skladu s smernicami globalne levice. Golobova vlada tako znova dokazuje, da nima nikakršnih načel, pa naj bodo ta dobra ali slaba. Robert Golob in Tanja Fajon, ki je ena najglasnejših podpornic Palestine, sledita trendom, da bi se lahko v javnosti predstavljala kot velika človekoljuba. Velikokrat pa to počneta na račun davkoplačevalcev, kot smo že poročali v prejšnji številki Demokracije. Od začetka vojne je tako iz naših žepov odšlo več kot 5,3 milijona evrov v Gazo, letos pa je vlada odobrila štiriletni dogovor za štiri milijone evrov, ki jih bo namenila agenciji Združenih narodov UNRWA, ta pa naj bi imela povezave s Hamasom. Poleg denarja pošilja vlada tudi materialno pomoč; tako je slovenska vojska sredi avgusta dostavila v Jordanijo prvi del pomoči za prebivalce Gaze v obliki hrane in odej iz zalog Ministrstva RS za obrambo in Slovenske vojske. Ocenjena vrednost te pomoči naj bi bila 879.490 evrov. Minister za obrambo Borut Sajovic je bil navzoč pri vzletu letala Spartan C-27, ki bo prepeljalo pomoč, v nagovoru pa je bil zelo zaskrbljen glede tega, da ne bo Palestincev zeblo in da ne bodo lačni. Očitno oblastnike bolj skrbijo prebivalci Gaze kot državljani in državljanke Slovenije, a po drugi strani nihče v tujini ne bo Goloba trepljal po rami, če bo poskrbel za upokojence in socialno ogrožene doma. Prioritete te vlade so bolj migranti, Palestinci in druge domnevno zatirane skupine, ki se jim v bran postavlja liberalna levica.