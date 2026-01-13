Grims: ESČP daje zeleno luč političnemu obračunavanju preko otrok

Piše: C. R.

Evropski poslanec Branko Grims se je danes na novinarski konferenci odzval na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki se nanaša na objavo fotografije njegove družine pred 16 leti ter spremljajoče zapise in interpretacije v tedniku Mladina.

V izjavi je poudaril, da je šlo v konkretnem primeru za nedopusten poseg v zasebnost njegove družine in predvsem v pravice takrat mladoletnih otrok, ki niso javne osebe. Fotografija je bila posneta ob zasebnem obisku družine na Brezjah, objava in interpretacija pa sta po njegovih besedah povzročili stigmatizacijo, žaljivo označevanje ter resne pritiske na družinske člane, zlasti na otroke.

Po njegovem mnenju sodba ESČP predstavlja nevaren precedens, saj napade na družinske člane politikov, vključno z otroki, obravnava kot dopustne v okviru svobode izražanja. Opozoril je, da se sodišče ni vsebinsko opredelilo do varstva pravic otrok in zasebnosti družine ter ni upoštevalo posledic, ki jih je imela objava za mladoletne. Grims je poudaril, da takšna odločitev pomeni “zeleno luč” za diskreditacijo političnih nasprotnikov prek napadov na njihove družine in zasebno življenje, kar je po njegovih besedah ena najbolj nizkotnih oblik političnega obračunavanja in v nasprotju s temeljnimi civilizacijskimi in pravnimi standardi.

Ob tem je opozoril na dvojna merila pri presoji svobode izražanja ter ocenil, da se pod krinko medijske svobode vse pogosteje legitimizirajo posegi, ki bi morali biti v demokratični družbi nedopustni. Takšne sodbe po njegovem prepričanju škodujejo ugledu evropskih institucij in spodkopavajo temeljne vrednote Evropske unije – svobodo, pravičnost ter spoštovanje človekovega dostojanstva.

Evropski poslanec je pozval k nujnim spremembam v evropski pravni praksi, ki bodo dosledno varovale pravico do zasebnosti ter posebej pravice otrok, ne glede na politično pripadnost njihovih staršev, in zagotovile enaka merila pri presoji svobode izražanja.