Greifova: Za vojno je Zahod. Sajovic: Rusi so.

Piše: Spletni časopis

“Ko govorimo o Ukrajini in Rusiji ne smemo in ne moremo pozabiti na to, kdo je ta spopad začel, kdo je prvi prekoračil Rubikon, rdečo črto, prekršil mednarodno pravo in s tanki, bojnimi vozili in vojaki prodrl na območje sosednje države. Meni številni mirovniški sporazumi ali pa predlogi danes zvenijo kot na nek način opravičevanje nedopustne ruske agresije in pa poziv ubogim nesrečnim Ukrajincem, da se nehajo braniti. Eni že vnaprej razglašajo, da bo Ukrajina velika poraženka te vojne. Jaz moram reči, da številni analitiki so pričakovali, da bo ukrajinski odpor strt v prvih desetih dneh vojne. Na srečo se to ni zgodilo: vztrajajo, branijo svojo domovino z vsem, kar imajo na voljo in tudi ob pomoči nas, evropskih držav, ki skušamo braniti nedotakljivost, suverenost, evropski svobodomiseln način življenja.”

Tako je obrambni minister Borut Sajovic (Sajovic) danes odgovarjal poslanki vladne Levice Tatjani Greif, ki je predstavila povsem drugačen pogled na dogajanje.

Minister za obrambo Borut Sajovic Foto: Nebojša Tejić/STA

Razlog vojne v Ukrajini je po mnenju Tatjane Greif Zahod, ki je napadel Rusijo.

Tako je to dodatno pojasnila po opozorilih Sajovica, kdo je začel vojno:

“Če prav nisem razbrala in ne razumem dobro te vaše razlage, zakaj moramo za priprave na vojno z Rusijo pozabiti na pokojnine, socialno varnost, zdravstvo in ostalo… Sprašujem, do kdaj se bomo še uklanjali diktatu vojnih hujskačev iz Washingtona in Bruslja, ki so v zasledovanju svojih imperialističnih interesov vzpostavili popolne jedrske prevlade dostopa do naravnih virov v Ukrajini in Rusiji, zrušitve ruskega režima pripeljali do največjega vojnega pustošenja in največje humanitarne krize v Evropi po drugi vojni? Nehajmo se slepiti, da je vojna v Ukrajini karkoli drugega kot proksi vojna ZDA proti Rusiji. O tem sedaj piše na svojih internetnih straneh celo ameriški State Department. Fasada obrambe evropskih vrednot, kot so demokracija, človekove pravice ali svoboda, se ob izvolitvi Trumpa sesujejo kot hišica iz kart. Gre za jedrsko prevlado, izčrpavanje ruskega režima, vojaško, gospodarsko in politično in dostop do naravnih virov. V to vojno smo se vpletli brez vsakršne javne razprave, ali jo bomo ali bomo tako tudi nadaljevali? Ali se morda strinjate, da bi bilo o nadaljnjem napihovanju izdatkov za vojsko in oboroževanju treba povprašati ljudi na referendumu? In naj zaključim z odlomkom iz jugoslovanskega protivojnega filma Kdo to tam poje, ki pravi: “Ljudi, ovo sa vojskom ne sluti na dobro.”

Tatjana Greif (Levica) Foto: DZ/ Matija Sušnik

Minister za obrambo ji je dogovoril tako: “Strinjava se, da vojna nikdar in nikoli v svetu ne prenese nič dobrega. Nismo jo izbrali, nismo jo začeli, niti se je ne želimo. Strinjam se z izjavo generalnega sekretarja Nata v tistem delu, da vsi narodi, še posebej pa Slovenci, želimo ostati na svoji zemlji, se ne želimo nikamor seliti in storili bomo vse, da bomo tudi v naslednjih rodovih in rodovih govorili slovensko. Slovenija in zavezništvo Nato ni v vojni z Rusijo. Želim si, da nikoli ne bi bila, da se na območju spopadov čim prej doseže premirje, nato pa s pogajanji kompromisno doseže največji možni mir. Se moramo pa iz te agresije, ki ni tako daleč od nas, naučiti veliko, da mora biti država trdna, odporna, dobro pripravljena.”