(GOVOR JANEZA JANŠE) “Edini lahko popeljemo Slovenijo na novo pot”

“Koalicija z volivci za ustavno večino razuma

V prvem tromesečju letos je Slovenija – kljub visoki zaposlenosti – zabeležila največji padec bruto domačega proizvoda oziroma gospodarske rasti v Evropski uniji. Padec je bil trikrat večji kot v Nemčiji, naši najpomembnejši partnerici.

Zabeležili smo največji padec, kljub temu, da imamo na voljo rekordno visoka evropska sredstva za investicije, ki smo si jih iz pogajali pred 5 leti. Vendar smo absolutno zadnji ali pa med zadnjimi v EU pri njihovem črpanju oziroma investiranju.

Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji se je v primerjavi z letom prej zvišala za 1,8 odstotne točke. Prihaja nov davek za storitve dolgotrajne oskrbe, ki sploh še niso na voljo in ki bo te odstotke podvojil. Zaradi tega bodo naše plače in pokojne bistveno manjše, kot zmoremo, računi v trgovinah in na položnicah pa višji, kot bi morali biti.

Napovedujejo celo novo obdavčitev vseh, ki ste garali in se odpovedovali marsičemu, da ste lahko vlagali v lastna stanovanja in hiše. Pa povišanje RTV davka. In še veliko tega, kar peljejo v napačno smer, bi lahko naštevali.

Vendar danes ni dan za naštevanje problemov, ampak dan za analizo vzrokov ter za rešitve. Zbrali smo se namreč na kongresu stranke, ki je v državi edina z dovolj znanja, izkušenj in kadrovskim potencialom, da lahko Slovenijo popelje na novo pot. Iz naše moči izhaja tudi odgovornost, pred katero SDS ni nikoli bežala. Zakaj smo, kjer smo in zakaj smo lahko v tako kratkem času spet zdrseli na dno primerjalnih lestvic?

Kje so sistemski vzroki za sedanje stanje? Naštejmo najpomembnejše:

Komunistično in jugoslovansko diktaturo smo v času demokratizacije in osamosvojitve formalno odpravili, vendar so tisti, ki so jo v Sloveniji izvajali, tu ostali. Tako da so iste ali podobne politične sile od zadnjih 80 let Slovenijo popolnoma obvladovale več kot 70 let. Samostojno Slovenijo, ki ni bila njihova intimna opcija, so potem, ko je proti njihovi volji nastala, postopoma preprosto ukradli. V manj kot 10. letih od 80, v katerih komunistična ali tranzicijska levica ni bila na oblasti, so demokratične pomladne sile združene v Demos in pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika povedle slovenski narod v demokratizacijo in osamosvojitev, oblikovale novo ustavo RS, nato pa pod vodstvom SDS ustvarile pogoje za prevzem evra, dvakrat v zelo zahtevnih časih vodile Svet EU, reševale državo v času gospodarske krize in pandemije. Medtem ko se je tranzicijska levica spotikala ob svojo totalitarno zgodovino, smo mi demokratično in osamosvojitveno zgodovino ustvarjali. Medtem ko smo imeli v času vodenja levih in mešanih vlad s strani dr. Janeza Drnovška tudi vrsto racionalnih in uspešnih politik in pristopov na področju gospodarstva in zunanje politike, se je po njegovem odhodu levica obrnila samo še nazaj v preteklost. Tako zadnjih 20 let leva politična opcija ni ponudila nobenih odgovorov na realne probleme ljudi. Zato je preusmerjala pozornost z demoniziranjem in izključevanjem tistih, ki smo odgovore imeli. Namesto na sodelovanju je tranzicijska levica delovala na izključevanju ter sejanju sovraštva, ki se je na koncu celo osredotočilo v grožnjo s smrtjo. Medtem ko smo mi ponujali sodelovanje in v koalicijo vedno vključili vsaj eno levo stranko, je trda levica kričala smrt janšizmu. Grožnja s smrtjo politični konkurenci je državno tožilstvo v času nasilnih protestov uradno opredelilo kot dovoljeno. Slovenija se je s tem simbolično vrnila v leto 1945. Ni slučaj, da se je v zadnjih tednih ravno to leto 1945, v katerem je bilo pobitih in pregnanih največ Slovencev v vsej naši zgodovini, s strani leve politične opcije najbolj slavilo. Zato so takoj po prevzemu vlade ukinili muzej slovenske osamosvojitve. In s tem globoko ponižali osamosvojitveno generacijo Slovencev, sto tisoče njih. Leva politika je pozornost od ponavljajoče se lastne nesposobnosti prikrivala s produkcijo t.i. novih obrazov. A vsak nov obraz je bil za blaginjo Slovenije nov poraz. V času vladavine novih obrazov so nas prehitele celo nekatere EU države, ki so bile še leta 2008 daleč za nami. Prikaz globine moralnega in kulturnega razkroja levice smo lahko spremljali ob zadnjem referendumu o privilegijih za peščico prvorazrednih. Albert Einstein je dejal: Kadar kultura izgubi svojo dušo, je le še vprašanje časa, preden propade. Z referendumom smo se Slovenci uprli temu razkroju. Hvala vam za levji delež naporov, s katerimi ste ljudem odpirali oči. In končno, ko govorimo o vzrokih za sedanje stanje: tri desetletja in pol boja za demokratično Slovenijo so nas naučila, da je slovenska tranzicijska levica kombinacija nesposobnosti in nenasitnosti, ki se sama nikoli ne konča. Zato jo je treba ustaviti.

In ta priložnost nezadržno prihaja. Naslednje volitve bodo v vsakem primeru prej kot v enem letu. Verjetno bistveno prej, kajti vladajoči se ukvarjajo zgolj še s tem, kako lastnim lažem podaljšati noge. Spoštovani, na 200 predkongresnih konferencah smo razpravljali o nosilni resoluciji kongresa, ki nas zavezuje, da ukradeno državo Slovencem priborimo nazaj. »Lažje rečeno kot storjeno« in »kako pa bomo to dosegli?«, so bili nekateri komentarji na predlog resolucije. Kako bomo to dosegli? Samo ena pot je. Imenuje se: Koalicija z volivci. Slovenska demokratska stranka bo do volitev gradila samo to koalicijo. O političnih povezavah z drugimi strankami pa se bomo pogovarjali po zmagi na volitvah, kajti potrebujemo ustavno večino razuma. Kot vedno mi vnaprej ne izključujemo nikogar. Postavljamo pa bodočim koalicijskim partnerjem dva temeljna pogoja: Dosledno spoštovanje slovenske ustave ter zavez iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Slovenski javnosti in volivcem pa hkrati sporočamo, da SDS ne bo nikoli več oblikovala koalicij brez jasne in trdne programske večine oziroma brez možnosti za oblikovanje in uresničevanje ključnih razvojnih politik. Bomo pač počakali. SDS je trdna, močna in trdoživa stranka, zgrajena za ves čas trajanja slovenske države. Ta pa je projekt stoletij in zato trajen. SDS se je doslej dvakrat žrtvovala in skupaj s partnerji nesebično reševala Slovenijo v času gospodarske krize in pandemije. V zahvalo so nas preganjali, obsojali, zapirali, obešali in kurili lutke z našimi obrazi, kradli mandate, klicali k naši smrti in pozivali k čiščenju naših volivcev. Zato nikoli več tega. Nastavke za koalicijo z volivci smo opredelili že na našem 11. kongresu v Mariboru in jo okronali z veliko zmago na volitvah leto kasneje. Na tej podlagi smo nato gradili Slovenijo in jo reševali v času smrtonosne pandemije. V vseh teh 8. letih, še posebej pa zadnja tri žalostna leta, je čas zelo izostril ključne politične razlike med njimi in nami, izostril je ključne razvojne dileme in znotraj tega dva različna pristopa vodenja države.

Levica nas sili, da gremo naprej le s hitrostjo najbolj počasnega v razredu. Mi zagovarjamo hitrost, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči. Tistim, ki kljub delu ali zaradi nesreče padejo pod prag revščine, pomagamo s socialno mrežo in ne tako, da zaradi njihove počasnosti ustavljamo hitrejše. Levica hoče čim več odvisnikov od države. Mi si želimo čim več neodvisnih, suverenih osebnosti. Levica si prizadeva za to, da bi vsi imeli minimalne plače. Mi se borimo, da bi bila plača vseh višja. Zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu. Ni napredka brez konkurence. Levica hoče obdavčiti vse tiste, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše. Mi temu nasprotujemo in ustvarjamo pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lastno streho in lasten dom. Levica zagovarja utopično, proti znanstveno zeleno politiko, ki uničuje našo industrijo in energetsko neodvisnost države. Mi zagovarjamo razumne politike varovanja okolja, ki omogočajo tako blaginjo kot zdrav naravni življenjski prostor ter povečujejo energetsko samostojnost države. Levica trdi, da so izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Mi pravimo, da so Ahilova peta slovenskega razvoja levičarji. Levica podjetnike dodatno obdavčuje, predsednik vlade jih pošilja na Hrvaško, nekateri pa bi jih kar z bajoneti nagnali v morje. Mi zagovarjamo ugodnejše pogoje za domače podjetnike in tuje naložbe, kar edino na koncu prinese tudi več denarja za plače, za razvoj in skupne potrebe. Levica krepi centralizacijo države in finančno siromaši občine. Mi zagovarjamo decentralizacijo in finančno samostojnost občin, ki so skupaj s slovenskim gospodarstvom ključen dejavnik stabilnosti v državi. Levica je krepko povečala število ministrstev in drugih enot javne uprave in birokracije. Mi zagovarjamo vitko državo, razumne davke, kvalitetne storitve javne uprave in nagrajevanje po delu in uspešnosti. Najbolj pogost izgovor levice, da nekaj ne naredi, je, češ da pogoji še niso pravi. Da rabijo več časa. Vedno več časa. Dva mandata. Mi pravimo, da je pogoje treba ustvariti. Kjer oni vidijo probleme in iščejo izgovore, mi prepoznavamo priložnosti. Vedno je čas za znanje, delo in lepoto. Za ambicijo. Za stvar. Levica govori o sprostitvi ustvarjalnosti in talentov. V resnici tega ni nikjer dosegla, ker vse ubije z uravnilovko. Mi zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu in uspehu, kar edino sprošča ustvarjalnost in talente. Levica terja spremembe zaradi ideologije, mi zagovarjamo tiste spremembe, ki izboljšujejo položaj ljudi. Levica v ospredje stalno potiska pravice manjšin. Zgolj in samo manjšin. Manjšine umetno potiska v konfrontacijo z večino. Za nas pa so pomembne vse pravice in pravice vseh. Tako manjšine kot večine. Brez škodljive konfrontacije. Levica gradi na zavisti, mi gradimo na ambiciji. Namesto zamere in zavisti ponujamo ambicijo. Željo. Prizadevanje. Priložnost. Imeti razlog, da zjutraj vstaneš s ciljem in motivacijo. Prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Ustvarjamo, da bodo naši potomci na boljšem kot smo bili mi. Ustvarjamo stvari, na katere smo ponosni. Na katere bodo ponosne prihodnje generacije. Mi gradimo Slovenijo. Levica si prizadeva, od objave komunističnega manifesta naprej, razgraditi družino, narod, zasebno lastnino in vero. Mi družino branimo kot temeljno celico družbe in domovino kot naš skupen dom. Svojo domovino cenimo. Cenimo našo kulturo in tradicijo. Hvaležni smo našim prednikom za ustvarjeno. Spoštljivi smo do njihovih naporov, njihove vere in postav. Prizanesljivi smo do njihovih dejanj, saj enak odnos pričakujemo tudi od naših potomcev. Oni pravijo, da brez tako imenovane NOB ne bi bilo samostojne Slovenije. Mi pravimo, da samostojne Slovenije in slovenske države zagotovo in dokazano ne bi bilo brez osamosvojitve. A končno se celo v tem lahko razhajamo brez drastičnih posledic, če se strinjamo s trditvijo, ki pravi: Slovenije ne bo več, če ne bo Slovencev. Ter skupaj delamo na tem, da se to ne bo zgodilo.

Vendar žal tranzicijska levica rešitev za demografski problem Slovenije in Evrope vsiljuje v obliki množičnih migracijah in priseljevanju. Hkrati pa slovenske podjetnike pošilja v tujino. Ena prvih potez golobove vlade je bila ukinitev Urada za demografijo v Mariboru ter izjava, da je treba ilegalne migracije izenačiti z legalnimi. Pod krinko lažne solidarnosti z našim denarjem tako leva politika spreminja podobo Slovenije in s tem tudi strukturo volilnega telesa, kar je končni cilj te protinarodne politike. Mi rešitev vidimo v dvigu blaginje, večjemu veselju do življenja ter povečanju rodnosti. Slovensko družino postavljamo v ospredje, kot temeljno celico družbe. Družina je za narod in državo z nacionalnega in tudi ekonomskega vidika investicijski projekt za prihodnost in ne zgolj del socialne politike. Zato ne pristajamo na vladno ravnanje, ki za ilegalnega migranta troši dvakrat več davkoplačevalskega denarja kot znaša minimalna plača slovenskega delavca. Takšna politika v Slovenijo privlači tujce iz najbolj oddaljenih kultur, hkrati pa s siromašenjem gospodarstva in prebivalstva odganja mlade Slovenke in Slovence v tujino s trebuhom za kruhom. Prednosti levice v političnem boju so v tem, da povsod nastopajo z enakimi parolami. Enakost. Socialna pravičnost. Zavist. Zamera. Nekdo drug je kriv, da ti ni boljše. Enaki zgrešeni odgovori na različna vprašanja. Ter stalno ponavljanje istih banalnosti povsod. Hkrati nas silijo, da se ukvarjamo z umetnimi dilemami, kjer odgovore poznamo od nekdaj. Koliko je spolov. Ob vsakem rojstvu to vemo, odkar obstajamo. A silijo nas, da s temi neumnostmi izgubljamo čas. S tem ponižujejo znanost in zanikajo temeljne pridobitve razsvetljenstva. Negativna kadrovska politika tranzicijske levice, v kateri močna ozadja potiskajo v ospredje lutke v podobi novih obrazov, je na levem polu ustvarila kadrovsko puščavo. Nazadnje so postrgali že po samem dnu. Hkrati se na veliko ukvarjajo s SDS. Ne samo z menoj ali našimi ministri in člani vodstva. Čim se nekdo iz naše stranke bolj izpostavi, se ga lotijo z vsemi sredstvi. Zadnji tak primer je naš mladi poslanec Andrej Hoivik, ki je odlično, argumentirano in dostojno branil slovensko kulturo v zadnji referendumski kampanji, pa so ga levičarski ekstremisti zmerjali z Breivikom in mu grozili na vse mogoče načine. Slovenski demokrati smo suverena stranka. Smo politični predstavnik suverenega dela slovenskega naroda, ki je v težkih okoliščinah postal odporen na laži in potvorbe. Ki je trdoživ in vitalen, sposoben razmišljati z lastno glavo in sam iskati resnico v vsakodnevnih oblakih laži in manipulacij. Zato je prihodnost v njegovih rokah. Pleve bo veter odnesel, oblake razkadil, zrna pa bodo ostala. Resnica ima korenine globoko, laž pa plitko in potrebuje stalno zalivanje z ukradenim denarjem in propagando. SDS je doslej petkrat zmagala na lokalnih, štirikrat na evropskih, dvakrat sama na parlamentarnih volitvah in enkrat skupaj z Demosom na prvih večstrankarskih volitvah. Poznate še kako drugo stranko v slovenskem parlamentu, ki je zmagala večkrat? Je ni. Tudi ni takšne, ki bi zgolj na parlamentarnih volitvah zmagala večkrat kot SDS. Pravzaprav smo v zadnjih 20 letih zmagali na vseh volitvah, ki so bile vsaj približno poštene, brez večje zlorabe državnih inštitucij in medijev za obračun s SDS. Za razliko od tranzicijske levice SDS nima težav s kadrovsko sušo. Zgolj v 5 mesecih tega leta se nam je pridružilo več kot 950 članov, od tega rekordno število mladih. V SDS je nekaj sto posameznikov, ki so sposobni voditi stranko bolje kot je vodena katera koli druga stranka v državi. In enako imamo na stotine članic in članov, ki so sposobni ministrstva in tudi slovensko vlado voditi bistveno bolje od tistih, ki se danes v golobovi vladi prepirajo s pametjo, znanostjo in evrostatom. Imamo sposobne ljudi, ki so že uspešno vodili vladne resorje v najtežjih časih. Imamo ljudi, ki so odlično vodili različne sestave Sveta EU v kriznih časih evropske integracije. Imamo številne uspešne župane slovenskih občin. Primerjajte npr. uvrstitve in rezultate njihovih občin. Z občino Kočevje, na primer. Imamo preko 600 prizadevnih mestnih in občinskih svetnikov. V našem Gospodarsko podjetniškem forumu je na stotine uspešnih podjetnikov, ki so zrasli z lastno pametjo in žulji. V Kulturnem forumu, ustanovljenem pred 30 leti, je vrsta odličnih umetnikov in kulturnih delavcev, ki širom po Sloveniji držijo izvorno slovensko kulturo pokonci in gradijo našo identiteto. Naš Forum za kmetijstvo in podeželje je zgradil široko koalicijo in prepričljivo zmagal na volitvah za KGZ. In še veliko bi lahko naštevali. Nenazadnje pa smo svojo rastočo moč prepričljivo potrdili na lanskih volitvah v Evropski parlament, kjer naše podvojeno zastopstvo daje konkretne rezultate. To moč bomo v naslednjih tednih in mesecih usmerili v gradnjo koalicije z volivci. Naš strokovni svet je v dveh letih intenzivnega dela dokončal vladni program za naslednji mandat. Podrobneje bo predstavljen, ko bodo razpisane parlamentarne volitve. Bistvo tega programa je blaginja slovenskega človeka. SDS se bo borila za vsakega posameznika, ki mu centralistično upravljanje, privilegiji prvorazrednih, različne birokratske ovire, neenaka obravnava, birokratska šikaniranja, dolgi sodni postopki, ignoranca organov socialne države ipd. onemogočajo enakopravne izhodiščne možnosti za uspeh in srečo v življenju. Za vsakega, ki se zaradi opisanega stanja v lastni domovini počuti drugorazreden. Za vsakega otroka, ki zmore, pa zaradi družinskih razmer ne more obiskovati primerne šole, za dijaka in študenta, ki je neupravičeno ostal brez zadostne štipendije, za vsakega delavca, čigar delo je preveč obdavčeno, za vsakega podjetnika, ki ga davčna uprava neupravičeno šikanira, za vsakega kmeta, ki skrbi za zdravo hrano in urejenost ter poseljenost našega podeželja in gorskega sveta, za vsako družino, ki jo brez lastne krivde potiskajo proti socialnemu robu in za vsakega uslužbenca v javnem sektorju, ki za enako plačo opravlja delo drugih, ki izkoriščajo togo delavnopravno zakonodajo v javnih službah. SDS se bo borila za pravice vsakega delavca in vsakega upokojenca, ki danes prejema dvakrat nižjo plačo ali pokojnino kot je naš strošek za enega ilegalnega migranta, ki je v Sloveniji zaprosil za azil. SDS ne bo mirovala, dokler Slovenija ne bo postala prostor pravičnosti in dom, v katerem se bo vsak Slovenec in državljan počutil varnega in sprejetega. Borili se bomo, da v ospredje družbene pozornosti pridejo tisti, ki dobro delajo in dobro gospodarijo. Tisti, ki ustvarjajo nova kvalitetna delovna mesta in so inovativni. Gradili bomo sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti. Spoštovani, zadnjim letom težko rečemo drugače kot da je šlo za čas poniževanja Slovenije. Slovenija pa si zasluži več, veliko več. Tudi zmore veliko več. Ker je bila v najtežjih časih ponosna in pogumna. Še posebej tukaj v Ormožu, ko ste pred agresorjem z rdečo zvezdo na kapah branili meje samostojne slovenske države. (Video – Civilni pogum na Ormoškem mostu – To je pogum, ki je omogočil samostojno Slovenijo) Spoštovani, Slovenija je še vedno pogumna in zato zmore več. To dokazujejo vsak dan naši gospodarstveniki, znanstveniki, umetniki, športniki kulturni delavci in predvsem milijoni pridnih rok naših ljudi, ki si sami ustvarjajo blaginjo. Slovenija si zato zasluži boljše upravljanje. Zasluži si koalicijo razuma za ustavno večino. Koalicijo z volivci bomo zato gradili danes, jutri in vse do zadnje preštete in preverjene glasovnice na skorajšnjih volitvah. Veliko nas je in še več nas bo. Nikoli ne bomo obupali in nikoli ne bomo odnehali. Kajti naš boj za stvar, za Pučnikovo stvar, za domovino, za Slovenijo, ki je domovina vseh in nikomur mačeha, se ne konča z eno generacijo. Gre iz roda v rod. Je trajen, kot je trajna Slovenija. Ne branimo preteklosti, ampak gradimo prihodnost. Levica brani svojo prirejeno zgodovino, mi se s tem ne ukvarjamo. Mi zgodovino ustvarjamo. Imeli so svoje ure in naredili so veliko škode. A sedaj prihaja naš dan. Prihaja zora. Rumeno sonce in modro nebo. Ni te noči, ki je jutro ne bi premagalo. Bog vas živi in Bog živi Slovenijo. Svoboda Sloveniji!”