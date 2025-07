(GOVOR) Predsednik SDS Janez Janša v Bovcu: »Če bi bila razprava o obrambnih izdatkih, bi stvari prišle na dan in koalicija bi razpadla«

Piše: C. R.

Skoraj deset tisoč članov in simpatizerjev naše stranke se je včeraj zbralo v Bovcu na tradicionalnem, 30. srečanju odborov SDS. Zbrane je nagovoril predsednik SDS Janez Janša.

V nadaljevanju objavljamo njegov govor (velja govorjena beseda).

Ko smo se pred 30 leti prvič zbrali na poletnem taboru, smo se zbrali v kampu Klin in bilo nas je 15. Že čez nekaj let je bil prostor tam premajhen in smo šli na drugo stran Lepenice. Čez dve leti je bil premajhen tudi tisti, zato se zdaj zbiramo tukaj, na letališču. Pa danes ni bilo več prostora za vse avtobuse, ki jih je skoraj 100.

Še nikoli nas ni bilo toliko, kot nas je danes – hvala vsem , ki ste prepotovali polovico Slovenije, od Mure, Jadrana, Kolpe … tukaj v tej dolini pod Triglavom je danes zbrano, ne samo upanje za boljšo Slovenijo, zbran je obet boljše Slovenije.

Obet in obljuba boljše Slovenije, pa zato, ker se tu zbiramo tisti, ki imamo Slovenijo radi in jo cenimo in smo pripravljeni do konca delati za dobro Slovenije. Zato še enkrat – hvala vsem.

Odkar smo se lani zbrali tu, smo se žal v tem času poslovili od dveh, ki sta bila z nami od vsega začetka, ki sta bila snovalca, ko smo se prvič pogovarjali, da bi organizirali tabore SDS in Gorniškega kluba. Častni predsednik skalašev, dr. Anton Jeglič se je pred nekaj meseci poslovil in zasijala je velika praznina. Letošnji tabor posvečamo spominu nanj. Pred nekaj meseci smo se poslovili tudi od Jožeta Zorča, letos uživamo gostoljublje njegove družine. Jože Zorč nam je pomagal ob začetkih, ko smo postavljali prve šotore. Vedno nam je odstopil prostor, tudi ko je pred rampo stala tabla, da je kamp polno zaseden. In letošnji tabor namenjamo tudi spominu nanj.

Smo v času, ko je veliko na tehtnici. V času, ko se odloča, kaj bo z našo lepo domovino v prihodnje. Ko pogledam danes po množici, bi rekel da so skrbi odveč. Vsako leto nas je več, vsako leto je več mladih. A to ne pomeni, da nas ne čaka veliko dela.

Nekaj dela smo že opravili. Od lani se je zgodilo veliko stvari, ki so pripomogle k rasti naše stranke. Preko 2.000 novih članov se nam je pridružilo v tem času. V zadnjem letu se nam je pridružilo več ljudi, kot jih šteje večina strank.

Hvala vsem, ki ste s sabo pripeljali kolegice in kolege, ki so se včlanili danes – tudi teh je veliko. Vsake nove moči smo veseli! Vsak član je naš glavni temelj, naš glavni kapital, na katerem gradimo vse. Več nas bo, prej bo obet boljše Slovenije bližje. In časi, ko se bo to zgodilo, so pred vrati.

Tukaj se zbiramo ljudje, ki imamo Slovenijo radi, tu se zbira veselje do življenja, veseli ljudje. Tisti, ki ima rad domovino, mora biti vesel, čeprav dnevno srečuje težave in to, kar se dogaja okrog nas, ne prinaša veliko veselja.

Ko smo prej spremljali vlečenje vrvi, boj je bil napet do konca, je bilo veliko veselja. Tako sem se nasmejal, da me bolijo mišice.

Smejali smo več, kot v slovenskem parlamentu, čeprav je tudi tam veliko stvari, ki niso samo žalostne, so tudi tragokomične. Ena zadnjih je bila ta saga okrog obrambnih izdatkov. V koaliciji so se zmenili, da bo ena stranka za povečanje, dve pa proti. Predsednik vlade je šel v Haag in podpisal povišanje izdatkov za 5 odstotkov. Potem pa je prišel domov in rekel, da to itak ne drži. In nato so kar tekmovali, kdo bo vložil referendum, kdo ga bo razveljavil, kdo predlagal novega. Ko smo jim pokvarili to igro pa so rekli, da je kriva opozicija.

Ukvarjali so se samo s sabo – toliko časa so se borili s pametjo, da so jo premagali. Včeraj je bilo na enem od provladnih portalov objavljeno: Velika zmaga Roberta Goloba – referenduma ne bo! Sami so ga predlagali, sami so se okrog tega prepirali, ko so izglasovali, da ga ne bo, so temu rekli velika zmaga. Če bi bil Fran Milčinski še živ, bi verjetno napisal nadaljevanje Butalcev.

Medtem pa Slovenija zamuja priložnosti.

Leta 2008, ko smo bili zbrani tu, je bilo precej optimizma, potem pa je prišla druga vlada. Leta 2008 je bila Slovenija pred vsemi novimi državami članicami, s katerimi smo skupaj vstopili v EU. Vsi so nas gledali v hrbet – bo BDPju, po blaginji … izgledalo je, da bomo celo nad evropskim povprečjem. Potem pa se je začela politika novih obrazov in politika kriz. Tisti, ki so nas gledali v hrbet, so danes pred nami.

Poglejmo Kanin – kabinska žičnica stoji, čeprav je tam edino visokogorsko smučišče, ki ga imamo v Sloveniji, ker denar, ki ga je naša vlada namenila za rekonstrukcijo, ni prišel na pravi naslov. Namenili so ga za manjše projekte. Mnogo projektov so preklicali in denar namenili za razne študije. Še evropskih sredstev ne porabijo – Slovenija je predzadnja po črpanju EU sredstev. Zarjavele naprave na Kaninu, ki ne obratuje ne poleti ne pozimi, je simbolična točka zapravljenih priložnosti, s katerimi se v Sloveniji opleta, ker imamo nesposobno oblast.

Kar se tiče razvoja regij, Slovenije, blaginje in ekonomije, v zadnjih 3 letih nismo dobili nobenega zakona, ki bi kakorkoli izboljševal konkurenčnost gospodarstva, prinesel višje plače, pokojnine, zmanjšal razlike v regijah. Vse kar smo dobili na to temo, so bili predlogi za višje davke in dajatve. Naš zakon, ki bi vsem državljanom dal dodatno neto plačo, so presekali na polovici, čeprav to ne bi ogrozilo proračuna. Smo pa dobili veliko zakonov, ki se ukvarajajo z ideologijo, legalizacijo maruhuane, evtanazijo. Z vsem, kar uničuje zdravo družbo. Veliko tega, kar je škodljivo, skušamo preprečit, a se vsega ne da.

Zato nas čaka še veliko dela. Na teh temeljih naj omenim pomembno zmago na referendumu – hvala vsem, ki ste se borili do zadnjega preštetega glasu. Branili smo čast in temelje slovenske kulture.

Ta referendum je bil pomemben tudi za to, ker smo pokazali da nas je veliko. Ker smo pokazali, da nismo stranska ulica ali stranski tok, pač pa, da smo glavni tok.

V zadnjem letu so pomembno delo opravili tudi poslanci SDS v Evropskem parlamentu. Milan je dobil sodbo proti Evropski komisiji zaradi vmešavanja bivše komisarke Jourove v delo slovenskega ustavnega sodišča. Romana pa je dobila akcijo za resolucijo, ki je izrednega pomena tudi za slovensko prihodnost. In v kateri Evropski parlament terja od slovenskih oblasti dostojen pokop vseh mrtvih.

Če srečate koga, ki pravi da levica v Sloveniji brani evropske vrednote, mu povejte, kako je ta levica nastopila v EP. Še danes so mediji polni člankov, kjer se skuša obraniti neobranljivo.

Za pravega demokrata so vsi totalitarni sistemi slabi, ne glede na to kako se imenujejo. Vse zločine je treba obsoditi. Enaki kriteriji morajo biti za vse in ta resolucija je velika spodbuda vsem, ki na tem vztrajamo že desetletja. Hvala ekipi v Bruslju, ki si je to izborila.

Danes je za nami že kar nekaj veselih dogodkov, prijetno druženje nas čaka. Čaka pa nas 6 mesecev napornega dela – poveselite se, uživajte, konec poletnih počitnic pa se začne kampanja. Ne vemo kdaj bodo volitve, če bi se izteklo nekoliko drugače, bi imeli volitve jeseni, ker koalicija ne bi mogla več igrat te igre. Če bi bila razprava o obrambnih izdatkih, bi stvari prišle na dan in koalicija bi razpadla.

Trije poslanci, dva od njih sta bila nekoč naša, so omogočili, da se je zadeva razpletla v drugo smer. Najkasneje marca naslednje leto bodo volitve, septembra je začetek resnega dela. Vemo kam in vemo kako. Na kongresu smo sprejeli program za ustavno večino razuma.

Razum Slovenija potrebuje. Vsi nas sprašujejo, kako boste to dosegli? Enostavno, v koaliciji z volivci. Ne ukvarjajte se s tistimi ki pravijo, da se to ne da. Mi delamo koalicijo z volivci, ne izključujemo nikogar in rezultat zadnjega referenduma je dokazal, da razum v Sloveniji raste. Marsikdo, ki je pred tremi leti z napihnjenimi čustvi glasoval proti razumu, si je zdaj premislil.

Možnosti so, izkoristiti jih je treba. Veliko, kar so pokvarili je treba popraviti. Kar je bilo porušeno, je treba zgradit na novo. Gradimo Slovenijo – ne pravimo, da bomo porušili vse, če je bilo narejeno kaj dobrega, bomo to ohranili. Tega ni bilo prav veliko.

Je pa veliko tega, kar je treba popraviti in spisek zakonov, ki jih je prvi mesec po volitvah treba spremeniti, dopolniti, odpraviti, je dolg.

Brez lažne skromnosti je treba povedati, da je SDS edina stranka, ki je v tej državi resna stranka. Ki ni instant stranka, ki ima večjo podporo kot 10 odstotkov, ki ima ekipo, da začne delat prvi dan. Mi nismo stranka, ki po volitvah z baterijo išče ministre od financ do obrambe.

Mi ne gremo v kuhinjo gledat, če je tam kakšen dober notranji minister. Iščemo sposobne kadre in edini kriterij, ki ga postavljamo ljudem, preden jih imenujemo je, da imajo radi Slovenijo in da bodo delali v dobro Slovenije.

Hvala še enkrat, ker ste prišli iz vseh koncev v dolino, ki je ena najlepših ali celo najlepša alpska dolina na svetu. Hvala vsem, ki to tradicijo držite leta, hvala vsem, ki ste pripeljali sinove ali vnuke, kajti na njih gradimo prihodnost.

