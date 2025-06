Golobovo lažnivo opravičevanje in zamik nepremičninskega davka

Piše: Spletni časopis

“Jaz bi rad izkoristil to priložnost in bi se v imenu koalicije in vlade opravičil vsem umetnikom, ki so bili zaradi kampanje, te referendumske kampanje, dobesedno osebno zlorabljeni za politično obračunavanje s strani SDS. Meni je žal, da je do tega prišlo. Mi smo bojkotirali ta referendum samo zato, ker smo vedeli, da bo sovražen. Sovražen do posameznikov, ki so ustvarjali ne samo našo kulturo in identiteto naroda, ampak v resnici na nek način tudi našo državo. Obžalujem, da je bilo tako. Obžalujem vsako kampanjo sovraštva in tudi v tem primeru enako.”

Tako je predsednik vlade Robert Golob sinoči v oddaji politično odgovoril Tanji Gobec na vprašanje, ali je Asta Vrečko politično odgovorna za poraz na referendumu. Na referendumu je vladne ideje o še večjih dodatkih za kulturniško elito po vzoru tistih, ki so bili že uzakonjeni za športno elito, zavrnilo 92,53 odstotka volvicev ali 404.214, podprlo je vladne rešitve 32.622 volivcev ali 7,47 odstotka.

Oddaja Politično je posledica politične čistke, ki jo je Golob izvedel na RTV Slovenija. Depolitizacije kot je to opisal Golob. Na podoben način je posebno oddajo za propagandno pomoč levici in Golobu dobil tudi novinar Mladine Marcel Štefančič. V tej oddaji Politično zaradi tega ni podvprašanj, ko se primer povsem očitno zlaže, kar se je o referendumu v nadaljevanju, ko je Gobčevi povedal: “Dejansko ni spremenil nič, ker pokojnine so se že prej podeljevale. Največ jih je podelila v resnici Janševa vlada, zadnja. Več kot smo jih podelili mi v treh letih. In še naprej obstaja zakon v veljavi. Tako, da referendum ni spremenil ničesar. Je pa prav po krivičnem obtožil slovenske kulturnike, kot da so oni največji problem te Slovenije.”

Trditev premiera, da je zadnja vlada Janeza Janše podelila največ privilegiranih pokojninskih dodatkov je namerno širjenje laži. Iz vlade so to lažno novico ob spreminjanju zakonodaje in referendumu širili več mesecev. Podatki pa so, da so jih vlade Janeza Drnovška podelile več kot 200, vse tri Janševe desetkrat manj. S posebnim zakonom, ki je padel na referendumu, bi Golobova vlada takoj prehitela tri Janševe vlade, 17 posameznikov, ki so vloge vložili še po starem zakonu, bi namreč takoj še dodatno dobilo dodatke. Imena srečnežev je pred referendumom vlada javnosti prikrila. Z imeni bi bilo še bolj očitno, da ne gre za vse umetnike v državi in da je dilema dodatek, ki dosmrtno jamči najvišjo pokojno, za katero ti posamezniki niso prispevali ZPIZ.

Upoštevati moramo še, da so v času Mira Cerarja na predlog Petra Vilfana za Vilfana in druge športnike in športne funkcionarje z leve sredine že sprejeli poseben zakon, po katerem je privilegirane dodatke k pokojninam dobilo več kot sto posameznikov.

Ko novinarji ne opozorijo na namerno širjenje lažnih informacij, s tem svoj medij spreminjajo v medij laži. RTV Slovenija moramo plačevati vsi.

O možnosti dodatnih referendumov je Golob Gobčevi povedal: “Na vseh ostalih referendumih so vedno zmagale tiste ideje, tisti predlogi, ki jih je podprla vladajoča koalicija. Jaz verjamem, da bo tudi v bodoče, ko bo šlo za vsebinske referendume, ne za sovražne referendume, ampak ko bo šlo za vsebinske, da bodo tudi rezultati in tudi ljudje bodo prisluhnili in tudi volili enako.”

Na vprašanje ali bodo po prispevku za skrb za starejše, s katerim bo vlada vsem od plač odškrnila odstotek (delodajalcem pa še dodatnega) uzakonili še nepremičninski davek, pa je Golob odgovoril: “Mi še vedno čakamo s strani ministrstva za finance, da da svoj odgovor. Jaz vidim, da se že nagibajo v smer, da bo stvar zamaknjena. Ampak to je njihova odločitev. Stroka se mora izjasniti, ali je možno najti tako obliko, ki bi pospeševala urejanje stanovanjske problematike. Če ne bodo našli take oblike, potem se s tem ne bo šlo naprej.”