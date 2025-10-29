Golobove spremembe zakonodaje ne bodo ustavile nasilnih Romov, pač pa bodo Slovenijo spremenile v policijsko državo

Piše: Ž. K.

Predsednik vlade je v Novem mestu napovedal t. i. Šutarjev zakon, poimenovan po umorjenem Novomeščanu. Ta bo policiji drastično povečal pooblastila – pooblastila, ki jih policija ne potrebuje, saj obstoječa zadoščajo. Pooblastila, ki jih bo mogoče z lahkoto zlorabiti za neupravičeno represijo nad vsemi državljani, še najbolj pa nad nasprotniki oblasti.

Zakon, imenovan po umorjenem Novomeščanu, bo povečal državna pooblastila na varnostnem področju in na področju kaznovalne ter socialne politike. Nekateri ukrepi sledijo logiki zakonodajnih pobud županov jugovzhodne Slovenije, nekateri Slovenijo nevarno približujejo policijski državi.

Kaj torej prinaša t. i. Šutarjev zakon? Na področju varnosti bo omogočal obsežno povečanje policijskih pooblastil. Kot je v Novem mestu napovedal minister v odstopu Boštjan Poklukar, bodo policisti lahko vstopili v tuje stanovanje in druge prostore brez sodne odredbe in brez naloga sodišča. To jim bo omogočalo, da bodo lahko pregledali stanovanje in osebo, njeno lastnino, prevozna sredstva. Če bi se ta oseba zatekla v drugo stanovanje, bi lahko vdrli tudi v to stanovanje z identičnimi pooblastili, kot poroča Info360. Drugi ukrep se nanaša na možnost izvajanja varnostnih akcij oz. “racij”, ki so bile znane v prejšnji državi. Pričakujemo lahko tudi uvedbo nadzora javnega življenja s pomočjo avdio in video snemanja, uvedbo kamer, s katerimi bo mogoče slediti registrskim tablicam v prometu, brezpilotnih letalnikov in takojšnje odstranitve oseb, ki kršijo javni red in mir. Prav tako bodo policisti lahko prepovedali zadrževanje oseb na določenem območju, če bodo te že obravnavane kot kršiteljice, in zahtevali takojšnje zaprtje lokala in preprečitev zbiranja ljudi v radiju 500 metrov okoli lokala.

Povečale naj bi se tudi globe kot oblike kaznovanja oseb, ki se nedostojno vedejo do uradnih oseb, kar vključuje, kot poroča Info350, tudi primere, v katerih posameznik onemogoča izvedbo uradnih dejanj tako, da se pred vklenitvijo usede, uleže ali obrne stran. Zdi se, da bo ukrep kaznoval zgolj tiste, ki so globo sposobni plačati, torej državljane na protestih, ne pa Romov, v navezavi na katere je že sedaj jasno, da tovrstne “spodbude” k družbeno sprejemljivejšemu vedenju ne učinkujejo.

Avtoritarni popadek Golobove vlade v iztekajočem mandatu

Golobova vlada, in sicer vključno z ministrom v odstopu, v nezadržno iztekajočem mandatu uvaja represiven zakon, ki ga bo mogoče zlorabiti za nadzor nad vsemi slovenskimi državljani in državljankami, predvsem pa nad vsakokratno opozicijo. Kako bo to izgledalo v praksi, smo že videli. Pred dnevi je predsednik stranke Glas upokojencev v posnetku, objavljenem na njegovem Facebook profilu, dejal, da se bodo Slovenci očitno morali braniti sami, saj jih država ni sposobna varovati. V naslednjem videoposnetku je sodržavljane pozval na protest. Že naslednji dopoldan ga je na domu obiskal kriminalist. Obisk je razumel kot pritisk oblasti na opozicijo. Več o tem je mogoče prebrati TUKAJ. Leta 2023, ko so v Sloveniji potekali protesti kmetov, je policija na domu obiskala kmeta Misa, ki so ga policisti zasliševali o tem, ali se namerava udeležiti protesta. Več o tem sledi TUKAJ. Prav tako ne moremo pozabiti na racijo v prostorih medijske hiše Nova24TV in domu voditelja oddaje Kdo vam laže, kljub temu da slednji ni bil osumljenec v primeru, v okviru katerega je bila uvedena preiskava. Več o tem je mogoče prebrati TUKAJ.

S povečanimi pooblastili bi lahko policija v vseh primerih pod pretvezo nevarnosti za javni red in mir preprosto vdrla v stanovanje ali prostore družbe, in sicer zgolj zato, ker se je posameznik nameraval udeležiti protesta ali ker je želel organizirati protest, prav tako zato, ker je bil zgolj kritičen do oblasti. Vsi omenjeni primeri javnega delovanja so v resnici ustavno zagotovljena pravica.

Predlog je že naletel na kritike pravne stroke in iz opozicijskih vrst. Pravniki pričakovano opozarjajo, da bo napovedani zakon ne bo prinesel napovedanih koristi, v opoziji pa, da se bo zlorabil proti njim.

“Ta levičarska oblast bo te rigorozne ukrepe prej uporabljala zoper opozicijo kot zoper svoje brate v kriminalu. Spomnite se samo hišne preiskave pri ⁦Alešu Hojsu,” pa je razvoj dogodkov komentiral predsednik SDS in vodja opozicije, Janez Janša.

Zakonodajni predlog nas očitno približuje policijski državi. Tovrstna pooblastila v tujini uporabljajo predvsem za zatiranje politično nezaželenih elementov v družbi, čeprav so jih uvedli z domnevno dobrimi nameni, in sicer za zagotavljanje javnega reda in miru.

Šentjernejski župan: “Ne želimo biti policijska država!”

Zadržano se je oglasil tudi župan enega od kriznih območij, natančneje Šentjerneja, ki je dejal, da prebivalci jugovzhodne Slovenije ne potrebujejo prometnega nadzora, temveč zagotovitev varnosti. “Vsekakor najprej zahtevamo ureditev varnostnih razmer. Dolenjci potrebujemo varnost. Potem pa potrebujemo učinkovito spremembo zakonodaje in izvajanje te zakonodaje, da se bodo vzroki za nastale razmere zmanjšali, da se bodo ukinili. Upam, da bo premier to razumel in ne bo na Dolenjsko vozil samo policije, ker ne želimo biti policijska država. Mi nimamo težav na cesti s cestnoprometnimi predpisi. Mi imamo težave s kriminalom, ki izvira iz romskih naselij in iz kriminalnih družb. Mislim, da imajo v teh centrih policisti dovolj dela,” je za 24ur povedal Simončič. Na novinarjevo vprašanje o tem, ali misli, da jih premier sliši, je odgovoril: “Posluša nas, dvomim pa, da nas sliši.”

Tako je jasno – žrtev Golobovega zatiskanja oči pred romsko problematiko so bili prebivalci jugovzhodne Slovenije, žrtve njegovega novega represivnega zakona pa bi lahko bili vsi prebivalci Slovenije. Umorjeni Šutar si ni zaslužil, da bi takšen zakon nosil njegovo ime.