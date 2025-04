Golobove spremembe pokojninske zakonodaje največja prevara upokojencev

Piše: Moja Dolenjska

“Golobove spremembe pokojninske zakonodaje so poleg zakona o izjemnih pokojninah NAJVEČJA PREVARA upokojencev po Ropovi pokojninski reformi,” ugotavlja evropska poslanka Romana Tomc.

Tomčeva ugotavlja, da koalicija počasi spreminja POKOJNINSKI sistem v SOCIALNI sistem, upokojence pa v prejemnike socialne pomoči.

Edini bodoči upokojenci, ki se lahko veselijo sprememb, so IZBRANCI sistema, ki jih bo Golobova vlada bogato nagradila z izjemnimi pokojninami.

Predsednik vlade Robert Golob je v svojem nastopu sicer ponovno skrajno populističen. “Ob demografskih trendih in rekordno nizkem številu rojstev v Sloveniji, se vzdržnost pokojninskega sistema in višje pokojnine IZKLJUČUJEJO. To je popolnoma nerealno in nedosegljivo. Vzdržnost, torej čim manjše odhodke pokojninske blagajne, je ob višanju števila upokojencev mogoče doseči le, če se bodo pokojnine znižale.

Ravno to se bo zgodilo s spremembami, ki jih predlaga vlada. Podaljšanje dobe za izračun pokojninske osnove namreč DRASTIČNO ZNIŽUJE pokojnino. Povišanje odmernega odstotka tega znižanja ne bo nadomestilo,” dodaja Romana Tomc.

Kljukica, da Bruselj odklene EU sredstva

To tudi ni pokojninska reforma, ampak kljukica, ki je nujna, da Bruselj odkleni EU sredstva. Dejstvo je, da ima vladajoča koalicija namen znižati pokojnine. “Ker vedo, da bodo pokojnine z njihovimi predlogi nižje, upokojencem v zameno ponujajo 150 evrov tolažilne nagrade,” je še dodala evropska poslanka.

Da v primeru sprememb pokojninske zakonodaje ne gre za reformo, ugotavljajo tudi ostali strokovnjaki. Dodajajo, da gre zgolj za kozmetične popravke. Zato je današnje napihovanje vladnih predstavnikov povsem odveč oz. še en nov blef.