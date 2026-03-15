Golobova vlada bi morala odstopiti po vzoru iz tujine

Piše: A. S. (Nova24tv)

Ne glede na to, da nas čez dober teden čakajo volitve, je Golobova vlada zrela za odstop, četudi iz higienskih razlogov. Razkritje serije prisluhov in posnetkov o delovanju globoke države in obsežni korupciji znotraj vladajočih omrežij bi moralo biti zadnja kaplja čez rob.

Prisluhi, ki razkrivajo korupcijsko mrežo, spleteno okoli Golobove vlade, spominjajo na avstrijsko afero Ibiza, po kateri je takratna vlada odstopila. Serija prisluhov in videoposnetkov razkriva kriminalne rabote na najvišjih ravneh oblasti. Kot vemo, sta največ prahu dvignili nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki v pogovorih opisujeta vplivne mreže, v središču katerih so ljubljanski župan Zoran Janković, nekdanji predsednik Milan Kučan, premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber.

Ibiza Vzporednice z avstrijsko afero

Posnetki, objavljeni na anonimni spletni strani anti-corruption2026.com, so podobni tistim iz afere Ibiza, ki je strmoglavila avstrijsko vlado Sebastiana Kurza sedem let nazaj. Vzporednice z avstrijsko afero so precej očitne: maja 2019 sta nemška časopisa Süddeutsche Zeitung in Der Spiegel objavila skriti videoposnetek z Ibize, kjer je podkancler Heinz-Christian Strache (FPÖ) razpravljal o korupciji, nakupu medijev, državnih naročilih in vplivu na pravosodje z “nečakinjo ruskega oligarha”. Po objavi posnetkov je Strache odstopil v 24 urah, Kurz pa je razpustil koalicijo in razpisal predčasne volitve. Vlada je tako padla v manj kot 48 urah zaradi neposrednih dokazov sistemske korupcije.

Vrnimo se sedaj v Slovenijo; objavljeni posnetki razkrivajo prav tako vplivne mreže, nedotakljivost določenih oseb, kot je župan prestolnice Janković, pritisk na podjetja, npr. Gen-I, itn. Golob bi moral, ne glede na volitve, prevzeti odgovornost in odstopiti, da prepreči popoln zlom zaupanja v državo in ustanove. Ne glede na trditve osrednjih medijev, ki skušajo reševati svoje politične botre in preusmerjajo pozornost na “nezakonitost” posnetkov, slednji niso le nekakšna volilna strategija, ampak močno obremenjujoči dokazi korupcije in obstoja globoke države.

Golob namesto tega ponavlja, da gre za poskus vplivanja na volitve, in celo trdi, da to ni “stvar politike”. Kljub temu je integriteta ne le vlade, temveč vseh z njo povezanih krogov, predvsem pa vodstva prestolnice, močno ogrožena oziroma, kot kaže, neobstoječa. Zvemo namreč, da je Janković imun na sodišča, kot tudi da Kučan določa glavne kandidate levice ter da Golob izvaja velik vpliv tako na svoje bivše podjetje Gen-I, ki naj bi ga še vedno obvladoval, kot tudi na policijo, sodstvo itn. V drugem nizu posnetkov lobist Rok Hodej namreč priznava, da Golob neuradno obvladuje Gen-I prek “svojih ljudi” in da podjetja pritiskajo na medije za prikrito financiranje kampanj po principu »usluge za uslugo«.

Politične čistke, podrejanje ustanov …

Posnetki sicer niso prvi incident, ki omalovažuje trenutno vlado, temveč udarec, ki je sodu izbil dno. Med drugim bi trenutna vlada morala že odstopiti tudi zaradi afer iz preteklosti: od Golobovih povezav z Gen-I, pritiskov na upravo in nepojasnjenih nakazil do dejstva, da je vladi močno upadla podpora že pred časom, ki naj bi bila po nekaterih raziskavah le 35-odstotna. Tu so še inflacija, politične čistke, avtoritarnost ter množične zamenjave in odpuščanja na RTV Slovenija, v policiji in drugih ustanovah.