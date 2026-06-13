Dr. Metod Berlec na srečanju simpatizerjev Demokracije v Celju: »V teh treh desetletjih je Demokracija ostala zvesta sama sebi: ni trobila v isti rog, ni se uklonila pritiskom, ni se odrekla resnici.«

Piše: C. R.

Objavljamo današnji govor glavnega in odgovornega urednika Demokracije dr. Metoda Berleca na srečanju simpatizerjev Demokracije, Nova24TV in Prve TV v Celju.

Spoštovane podpornice, spoštovani podporniki Nove24TV in Demokracije, dragi prijatelji medijske demokracije in svobode!

Z velikim veseljem in ponosom vas pozdravljam na današnjem srečanju, ki ni zgolj druženje, temveč praznik dveh ključnih stebrov slovenske medijske pluralnosti. Dveh medijev, ki sta v zadnjih desetletjih dokazala, da se resnice ne da kupiti, utišati ali izbrisati.

1. Dve obletnici, dve zgodbi poguma

V začetku marca smo na Vrhniki obeležili deset let delovanja televizije Nova24TV – desetletje, v katerem je ta izvorno demokratična televizija postala nepogrešljiv del slovenske medijske krajine. Vstopila je v prostor, kjer je dolgo vladalo enoumje, in ga odprla. Prinesla je glas tistih, ki so bili prezrti, in vprašanja, ki jih drugi niso zastavljali.

Letos praznujemo še eno pomembno obletnico – trideset let ponovnega izhajanja Demokracije. Zgodba Demokracije je namreč daljša, globlja, vtkana v samo zgodovino slovenskega političnega in kulturnega prostora. V zgodovino slovenskega časnikarstva.

Že v letih 1918–1919 je izhajala prva Vsebinsko bolj kot socialistična revija.

V zamejstvu, v Gorici je tednik Demokracija izhajal med letoma 1947–1961 in 1968–1972 kot glasilo Slovenske demokratske zveze in Združenja slovenskih in hrvaških krščanskih socialcev.

V času demokratičnih sprememb 1989–1991 je bila Demokracija prvi pravi opozicijski časopis na Slovenskem po letu 1945 – glasilo Slovenske demokratične zveze in kasneje koalicije DEMOS. Bila je medij, ki je pomagal tlakovati pot k zmagi Demosa pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika, na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni aprila 1990.

Prva številka današnje Demokracije je izšla 5. septembra 1996. Nastala je iz nič, iz skromnih razmer, iz majhne, a predane ekipe, ki je prišla iz takrat ugašajočega Slovenca. A imela je nekaj, česar drugi niso imeli: jasen cilj, hrbtenico in pogum. V javnosti je bila prepoznana kot tednik slovenske pomladi.

Avgusta 2000 se je Demokracija preoblikovala v revijo – in od takrat naprej je eden najpomembnejših družbeno-političnih medijev v državi.

Trideset let – skoraj večino časa sodobne slovenske državnosti. In v teh treh desetletjih je Demokracija ostala zvesta sama sebi: ni trobila v isti rog, ni se uklonila pritiskom, ni se odrekla resnici in pravici.

In razkrivanju tem, ki so bile v preteklosti zamolčane!

In razkrivanju tranzicijskih tem, ki jih drugi zamolčijo!

2. Čas preizkušenj – in čas vztrajnosti

V teh treh desetletjih smo bili večkrat na udaru. Večkrat so nas skušali utišati. Sam sem kot urednik preživel kar lepo število ur na sodiščih. A nismo se zlomili. Nismo se uklonili. Stali smo in obstali ter se razvijali naprej!

Demokracija je danes nedvomno najboljši družbeno-politični tednik, revija v državi – z izkušeno, predano in požrtvovalno novinarsko ekipo, ki dela z glavo, srcem in hrbtenico.

Draga ekipa Demokracije, hvala Vam!

Zadnja leta so bila za nas – tako kot za Novo24TV – še posebej zahtevna. Vladajoča levičarska Golobova koalicija je poskušala nekaj, kar v demokratični državi ne bi smelo biti mogoče: finančno uničiti opozicijske, kritične medije, ki ji niso/nismo bili po volji.

Ustanovili so posebno parlamentarno preiskovalno komisijo. Najprej jo je vodila Mojca Pašek Šetinc, nato Tamara Vonta. Komisijo, ki je – kot danes dobro vemo – nezakonito preiskovala naše poslovanje, pridobila vse naše finančne podatke in pritiskala na oglaševalce, ki so si drznili oglaševati pri nas. In odganjala potencialne oglaševalce!

To ni bila preiskava. To je bil politični pritisk. To je bil poskus discipliniranja neposlušnih. To je bil napad na svobodo medijev.

To so bile metode politične policije! Skoraj take kot v prejšnjem totalitarnem režimu!

In danes – danes si ti isti ljudje drznejo govoriti, da sedanja vladajoča desnosredinska koalicija ustanavlja politično policijo. To je absurd brez primere. To je retorični salto mortale, ki ga lahko izvede le nekdo, ki misli, da ima narod kratek politični spomin.

3. A mi smo še tukaj. In ostali bomo.

Nova24TV je preživela desetletje napadov, diskreditacij, finančnih pritiskov in političnih obračunov. Demokracija je preživela tri desetletja poskusov utišanja, sodnih postopkov in medijskih linčev.

Zakaj? Ker imamo vas, ki verjamete v pluralnost, v svobodo pisane besede, v svobodo govora, v pravico do drugačnega mnenja.

Ker imamo vas, ki veste, da demokracija ni samoumevna!

Da se je zanjo treba boriti vsak dan! Znova in znova!

In danes vam lahko rečem: Hvala Vam!

Ostali bomo. Nadaljevali bomo. Še naprej bomo pisali in poročali profesionalno in odgovorno. Po resnici in pravici!

Še naprej bomo razkrivali zgodbe, ki jih drugi skrivajo.

Še naprej bomo branili svobodo medijev.

4. Skupaj naprej!

Dragi prijatelji, današnje srečanje v Celju je dokaz, da nas ne morejo ustaviti. Da nas ne morejo prestrašiti. Da nas ne morejo utišati!

Hvala, ker stojite z nami. Hvala, ker verjamete v nas. Hvala, ker nam pomagate! Hvala, ker skupaj skrbimo za slovensko medijsko pluralnost!

Zato naj zaključim z mislijo, ki nas vodi že vse od začetka:

Kjer je volja je tudi moč!

Bog živi Slovenijo!