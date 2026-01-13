Golobova druščina strank, ki jim grozi izpad iz DZ

Piše: Spletni časopis

Robert Golob je danes na kosilo povabil kar sedem strank, večini grozi, da jih ne bo v parlamentu.

Med strankami, ki jih je kot svoje danes na kosilo povabil Robert Golob, je edina zadnje mesece po raziskavah javnega mnenja ves čas “na varnem” visoko nad pragom SD Matjaža Hana. Še najnižje padla na šest odstotkov. Poskočila pa je tudi nad deset. To je stranka, ki se je ravno okrepila z Matejem Tašnerjem Vatovcem iz Levice. Levica Aste Vrečko in Luke Meseca, ki je napovedala koalicijski nastop na volitvah z Vesno, pa je zadnja dva meseca zdrknila celo pod prag. Tik pred volitvami je to nerodno. Med bolj zanimivimi strankami, ki jih v svoji navezavi vidi Golob, je Resni.ca Zorana Stevanovića, ki je po precej motoviljenja na kosilo verjetno ne bo. Zadnje mesece nihajo okoli praga. 5,6 odstotka po Delu ta teden zanje ni rekordnih. Oktobra so imeli že sedem odstotkov. A tudi manj kot štiri. Visoki deleži “partnerjev”, tudi Resni.ce so praviloma povezani z nižjimi Svobode. Glasovi se pretakajo.

Zdi se, da na levi na Resni.co na volitvah resno računajo, sicer Stevanovića ne bi novembra postavili na vrh vaterpolo zveze, da bi si ta nekdanji policist pridobil malo dodatnega ugleda, ko se je reprezentanca že pred tem na kvalifikacijah v Kranju tretjič zapored uvrstila ne evropsko prvenstvo, ki je te dni v Beogradu. Zaradi obveznosti na prvenstvu, kjer so za začetek močno izgubili s Hrvaško, je Stevanović na kosilo z Golobom nameraval poslati drugega predstavnika stranke. O tem so tudi obvestili javnost. A, ko se je razvedelo za kosilo in je ugotovil, da mu to škoduje, ko se predstavlja tudi za desnega, je udeležbo na koncu povsem odpovedal. Vsaj tako se zdi. Da bi bil Stevanović politik z desne, je sicer precej komična zamisel. Pred prejšnjimi volitvami je podpisal javno zavezo, da ne bo nikoli ne šel v koalicijo s SDS in Janezom Janšo. Takšne zaveze so značilnost skrajno levih strank v Sloveniji.

Resni.ca slovi tudi po precej proruski politiki, ki so pa značilnost skrajno levih in skrajno desnih strank. Blizu temu je tudi SNS Zmaga Jelinčiča, katere funkcionar je Stevanović v preteklosti tudi bil. V prikazu meritev strank zadnje mesece ni Vesne, ki jo agencije občasno merijo ločeno, občasno pa skupaj z Levico. Golob jo vabi ločeno, kar pomeni, da možnost ločenega nastopa na volitvah ali razpada povezave Levice in Vesna takoj po njih ne izključuje. Samostojno tej stranki ne kaže, da bi lahko prišla v državni zbor. Pa tudi z Levico ni gotovo.

Levica je po raziskavah javnega mnenja najbolj šibka točka, ko gre za vladne stranke. Kljub velikanski delitvi denarja “našim” kulturnikom in “pravim” medijem, ki se ga je omogočila z vodenjem ministrstva za kulturo in razdeljevanjem ugodnosti na ministrstvih za solidarno prihodnost in za delo, jim zadnje čase raziskave slabo kažejo. Glasov jim, tako se zdi, vse bolj krade predvsem Miha Kordiš s svojimi Mi, socialisti, ki bi se decembra pa raziskavi Mediane za TVS že uvrstil v državni zbor. A januarja po Mediani za Delo spet ne.

Med povabljenci danes so tudi Pirati Jasmina Feratovića, ki so stranka z dolgo tradicijo neuspešnih poskusov prebiti prag za vstop v državni zbor. So ena redkih strank, ki si na levi drzne vsaj malo kritizirati Zorana Jankovića, ki je mentor Roberta Goloba. Pri Golobu pa bo tudi Vladimir Prebilič, ki so mu raziskave nekaj časa kazale, da bo s Prerodom zanesljivo v državnem zboru, a so se mu deleži, ko so ga v Delu poskušali povezati v predvolilno koalicijo s SD, kar je Prebilič sčasoma zavrnil, osipali in se mu še ni uspelo pobrati nazaj proti štirim odstotkom.

V grafikah in članku so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. V primerjavah ne prikazujem Ninamedie, ker ta večine manjših strank ni imela v vprašalniku.