Golobov PR- spektakel ob vračanju Slovencev se je sfižil – nič ni bilo s fotografiranjem na letališču

Piše: Nova24tv.si

Operacija vračanja slovenskih potnikov, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, se je za slovensko vlado spremenila v velik fiasko, ki bi utegnil vplivati tudi na volitve. Najprej se je z vračajočimi se potniki bojda želel srečati tudi predsednik vlade Robert Golob, a je po zasebnih kanalih spoznal, da ti niso preveč razpoloženi za fotografiranje s politiki, potem ko so v Dubaju in Omanu doživeli pravo kalvarijo.

Ves dan smo včeraj v uredništvu prejemali sporočila obupanih potnikov, ki trdijo, da slovenska ambasada v Dubaju ignorira njihove klice, jih pošilja sem ter tja in jim daje povsem nejasna navodila. V tak obup so bili prisiljeni, da so na ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon naslovili ogorčeno pismo (več tukaj).

Na koncu je očitno za Goloba postalo “prevroče” in se je odločil, da potnikov ne sprejme. Je pa bil tam minister za obrambo, ki ni doživel ravno prijaznega sprejema – ne s strani potnikov ne s strani novinarjev. Medtem ko so že druge evropske države zdavnaj spravile svoje potnike na varno, so Slovenci z bolnimi dojenčki tavali proti Omanu, kjer so nato znova obtičali brez vsakršne razlage.

Slovenci so na Letališče Jožeta Pučnika prispeli po 40-urni poti – utrujeni, jezni in razočarani. Po tolikšnem času na poti tistim, ki so prileteli s prvim letom iz Omana, ni bilo do smeha. Potnica je za Planet TV povedala: “Vse, kar smo si želeli, je bilo, da bi nam po resnici povedali, da letala ne bo do jutra, naj gremo v hotel in pridemo nazaj zjutraj.”

Vsi potniki so se vrnili s podobno pritožbo: slovenska veleposlaništva na Bližnjem vzhodu naj bi bila povsem neodzivna. Medtem ko je bilo letališče v Abu Dabiju skoraj povsem operativno in bi se dalo brez večjih težav urediti čarterski let (kar so poudarjali tudi potniki v pismu Fajonovi), so slovenski organi prestrašene in utrujene potnike usmerjali v Oman, kjer naj bi se vkrcali na letalo nezanesljive jordanske letalske družbe. Nato naj bi jim ves dan posredovali nasprotujoče si informacije o tem, kdaj bo letalo prispelo.

Vladna odločitev postane bolj razumljiva, če jo razumemo z vidika politične računice: Golobu naj ne bi šlo predvsem za to, da bi potnike čim prej spravili na varno, temveč za to, da bi se z njimi fotografiral kot njihov rešitelj. Bojan Požar piše celo, da je Golobova kabinetna svetovalka Mojca Seliškar Toš na sestanku Ministrstva za zunanje in evropske zadeve dejala, da “bo vse Golob plačal” – seveda z davkoplačevalskim denarjem. Na koncu so njegovi piarovci očitno pravočasno ugotovili, da ga na Brniku najverjetneje ne bi čakal prav prijazen sprejem, zato so njegov prihod odpovedali.

Kdo je Golobova svetovalka, ki ureja precenjene letalske prevoze? O zloglasni Mojci Seliškar Toš, nekdanji svetovalki skrajno levega in rusofilnega predsednika republike Danila Türka, smo sicer že pisali. Tudi za nekdanjega predsednika naj bi urejala precenjene letalske polete. Od leta 2009 vodi projekt rehabilitacije otrok in žrtev vojne v Gazi. Do zdaj ji je uspelo na zdravljenje pripeljati 207 ranjenih otrok, dodatnih deset pa oktobra lani. Spomnimo, da je zadnji prevoz iz Egipta v Slovenijo sprožil obilico kritik. Ko je novembra lani odjeknila vest, da so trije spremljevalci in trije otroci iz Gaze, ki so bili pripeljani na kratkotrajno zdravljenje, zaprosili za mednarodno zaščito, še en otrok in njegova mati pa sta izginila, se je marsikdo začel spraševati, kako bolni so bili dejansko pripeljani in ali se na tak način nekaterim omogoča tudi preprost prihod v Evropo.

Fiasko tik pred volitvami

Afera z letalskimi poleti in jeza potnikov zaradi političnega preračunavanja Golobove vlade sta prišli v zelo nerodnem času. Volitve so čez slaba dva tedna, državljani pa so dobili še eno lekcijo o tem, kako operativno nesposobna je slovenska vlada.

To se je do zdaj pokazalo že pri poplavah, črpanju kohezijskih sredstev, obnovi cest in objektov v državni lasti ter pri nakupih stavb za državno in javno upravo. Vsakič, ko je bilo treba nekaj konkretno narediti – namesto razpravljati o ideoloških vprašanjih – se je izkazalo, da vlada ne zna učinkovito ukrepati.

V najboljšem primeru so popolnoma odpovedali in niso storili ničesar, v najslabšem – kot po mnenju kritikov tudi v tem primeru – pa naj bi aktivno škodovali slovenskim državljanom. Neprijetna popotnica vlade pred volitvami. Le kdo si želi še štiri leta takšnega kaosa?