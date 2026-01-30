Golobov poročni svat odstopil z vrhovne funkcije v SBC

Piše: Sara Kovač

Na spletni strani SBC – Klub slovenskih podjetnikov so objavili nujno obvestilo članom, v katerem predsednik kluba Joc Pečečnik in člani upravnega odbora sporočajo, da so z današnjim dnem odstopili s svojih funkcij.

V obvestilu so zapisali: “Predsednik Joc Pečečnik in upravni odbor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov smo z današnjim dnem odstopili s položajev. O zaupanju v vodenje kluba se boste člani izrekli na volilni skupščini.” Odločitev je bila sprejeta na izredni seji upravnega odbora, kjer so, kot navajajo, presodili, da je primerno, da se zaupanje v vodenje kluba preveri neposredno pri članstvu.

Vodstvo kluba v nadaljevanju pojasnjuje: “Predsednik in člani upravnega odbora smo sprejeli odločitev, da pri članstvu preverimo zaupanje v vodenje kluba. Prihodnost kluba na ta način zaupamo našim članom.” Do izvedbe skupščine bo tekoča opravila opravljal izvajalski upravni odbor kluba, datum skupščine pa bo članom sporočen naknadno.

Objava odstopov sledi dogajanju v zadnjih dneh, potem ko je predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Pečečnik objavil pismo v podporo Golobovi vladi. Po tem pismu so iz kluba izstopili številni člani, kar je očitno pripeljalo tudi do te odločitve.