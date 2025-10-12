Golobov poljub smrti Eriki Žnidaršič; nikakor ni šlo za zasebno stvar in delo odvetnika na lastno pest

Piše: Peter Jančič, spletnicasopis.eu

V Zdolškov poljub smrti, kot nevaren konflikt opiše tednik Mladina, se je sprevrgel poskus Roberta Goloba, da bi ga odvetnik Stojan Zdolšek odrešil težav, ki jih ima s sodstvom in komisijo za preprečevanje korupcije zaradi celo večkratnih čistk, ki jih je izvedel v policiji, medijih in državnih podjetjih, pa bivanj čez vikende s Tino Gaber v vili podjetnika Subotiča v Istri, ko mu je v vladi hkrati dodeljeval položaje v državnih podsistemih. Vse kaže, da bo posledica nova čistka neposlušnih novinarjev, tokrat tistih iz Tarče. Ocena Mladine, da gre za Zdolškov poljub, je napačna. Namerno napačna. Odvetnik dela za stranko. Goloba.

Nevaren zaplet, ki je Golobov in ne Zdolškov, se je zgodil, ko Vladimir Prebilič ravno ustanavlja svojo novo stranko Prerod, ki lahko Golobu in Svobodi pokrade še del volivcev. Dodatna čistka na TV SLO, ki bo kot kaže posledica, pa mu tudi ne bo koristila v kampanji pred volitvami, ki že poteka. Odletel bi lahko urednik Tarče Boštjan Kogovšek, spravili se bodo na novinarko Vanjo Gligorović, ki je mlada, neizkušena in zaradi tega šibka, pretepanje pa bo doletelo tudi Eriko Žnidaršič, da mora delati za Goloba in ne proti njemu. Po govoricah na RTV Boštjan Anžin za direktorico Ksenijo Horvat že v nizkem štartu čaka, da vskoči vsaj zraven Erike, če ne celo namesto nje.

Tarča in Gligorovićeva sta teden, ko je Zdolšek izgubil žice, razkrila več kot so mislili. Zaradi tega takšna jeza. Poskušali so dobiti odziv na najnovejši osnutek ugotovitev KPK o čistkah in dopustovanjih Goloba, ki ga je temu poslala KPK. Golob je vse novinarje preusmeril k Zdolšku, češ da bo dogajanje komentiral le njegov odvetnik. Sam ni bil pripravljen. Zdolšek, kamor je Golob novinarje usmeril, pa jih je zavračal. Temu se reče: nategovanje. Novinarka Tarče je vztrajala, da Zdolšek mora predstaviti premierovo plat medalje. Ni se pustila nategovati. Šefa vlade je jemala resno. Huda napaka.

Ravnala je sicer pravilno in s tem pokazala, nepravilno ravnanje drugih novinarjev in medijev. Zato so zdaj hudi nanjo in jo napadajo. Verjetno je na brifingu za izbrane urednike v vladni palači, kjer je bil tudi Zdolšek, Golob že prej nakazal, kako pisati ob nerodni KPK. A so Gligorevićevo in Eriko Žnidaršič o teh dogovorih pod mizo pozabili obvestiti.

To dogajanje sem v petek komentiral tudi v Uri Resnice in dogajanje pri nas primerjal z vodenjem v Srbiji.

Zdolšek je “napačno” novinarko, in s tem uredništvo, nagnal. Javno pa je pojasnil, da je njegov zasebni biznis, komu daje izjavo za šefa vlade. In s tem opisal, da sta POP TV in TV SLO zasebni posel. Drugi k njemu nimajo vstopa. In jih lahko kadarkoli nažene. Veliki šef. Za Roberta Goloba.

Poljubček smrti.

Od Goloba so pozneje zanikali, da bi imeli karkoli s tem. Zdolšek bi naj delal na lastno roko. Če verjamete.

Na to, da nikakor ni šlo za zasebno stvar in delo odvetnika na lastno pest, kažejo pomembne podrobnosti. Zdolšek se je privatno dobil z novinarko POP TV Žano Vertačnik. POP TV je najbolj gledana televizija, s pomembnim delom prihodkov iz državnega Telekoma, kjer je Golob s čistko nastavil svoj vrh in kjer bi naj nedavno pomagal doseči večmilijonsko povišanje financiranja najbolj gledane televizije v času pred volitvami.

Privatno pa je k Zdolšku prišel še novinar TV SLO Rok Šuligoj. Na RTVS je Golob tudi izvedel čistko, si nastavil direktorje in urednike in tja že več let pošilja dodatne desetine milijonov evrov mimo proračunskih načrtov države, ker bi sicer tam zmanjkalo za plače. Pa še za desetino nam je povišal prispevek.

Tako jih drži na vrvici.

Pomembna podrobnost je, da se na teh dveh televizijah tudi Golob pojavlja v nenavadnih simultano objavljenih pogovorih, ko so vprašanja različna, njegovi odgovori pa skoraj identična propagandna sporočila.

Pojavljanja teh dveh medijev v vseh teh primerih ni mogoče pojasniti drugače kot s tihim dogovorom s šefom vlade. Dogovorom na račun drugih medijev, ki so izločeni kot nepomembni. In na račun opozicije, ki nima enakih možnosti za simultane propagandne nastope v teh dveh medijih.

Premierovo pot je zdaj uporabil Zdolšek, verjetno s pomočjo piarovcev vlade. Zalomilo pa se je, ker sta bila tam tudi dva napačna novinarja. Ob novinarki Vanji Gligorović še Vladimir Vodušek. Zakaj je Voduška Zdolšek spustil zraven, mi ni jasno. Je pa ob Gligorevićevi edini opravil novinarsko delo. Za Voduška je znano, da posname in objavi vse.

Oster konflikt, ko Zdolšek pride v pisarno in živčno naganja “napačno” novinarko, je posnel in objavil. To je bilo tudi edino zanimivo dogajanje v prostorih odvetniške pisarne Zdolšek. POP TV in TV SLO sta pomemben zaplet pri poročanju svojim gledalcem skrila. Zanje ni bil zgodba.

Novinarja sta, skupaj s svojimi uredniki, ravnala kot v anekdoti, ko pride novinar k uredniku in mu pove, da naj z reklamo zapolni prostor, ker ne more pisati o gledališki predstavi, saj je gledališče zagorelo, stavba se je zrušila, sam je moral bežati, del igralcev in občinstva je končal na urgenci zaradi dima, nekaj je tudi mrtvih. Urednik pa mu hladnokrvno odvrne, da ima prav in da tu res ni o čem obveščati javnosti.

Vrtačnikova in Šuligoj sta poročala, kot da delata za Goloba in Zdolška in ne za gledalce.

Golob jih tudi res plačuje.

Ta podoba ni lepa. Sploh ne ob očitkih korupcije, ki jih preverja KPK. Še dodaten vtis koruptivne zlorabe oblasti.

Janez Drnovšek in Janez Janša sta si v podobnem položaju upala osebno odgovarjati novinarjem. Janša pa je še na veliko bolj nore obtožbe KPK odgovoril celo v parlamentu, ko mu je politično nastavljeni Goran Klemenčič, prej namestnik notranje ministrice in šefice LDS Katarine Kresal, rušil vlado s kršenjem zakona in mu ni ponudil niti možnost odgovora na grobe obtožbe, kar bi po zakonu moral. Da je kršil zakon, je presodilo sodišče. Dokončno in pravnomočno. Mudilo se je in na zakone se je požvižgal. Šef KPK.

Vlado mu je uspelo zrušiti.

KPK je možnost odgovora Golobu zdaj ponudil. Ravnajo pravilno, spoštujejo zakon. Obtožbe pa se ne nanašajo na dogodke pred davnimi desetletji kot so se pri Janši.

A je kljub temu panika.

Sramoto dveh televizij in šefa vlade je poskušal ublažiti levi politični Tednik Mladina, ki je udaril po Zdolšku in novinarjih Tarče, čeprav so Tarčo v času prejšnje vlade kovali v nebo, ko so tam rušili Zdravka Počivalška s pristranskim in nestrokovnim ravnanjem v korist politične levice, ki je bila takrat v opoziciji. Pa Žnidaršičeve takratno vodstvo RTVS, ki so mu podtikali podrejenost Janši, ni odstavilo. Ali tam izvedlo čistk.