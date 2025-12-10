Golob za predvolilne potrebe spet populistično dela piar*– spin, promocijo za lastne interese

Piše: Vida Kocjan

Vlada je na včerajšnji terenski seji v Hrastniku sprejela predlog o udeležbi delavcev pri dobičku. Po naših podatkih je imelo zadržke do tega zakona ministrstvo za finance, zadržke ima tudi služba vlade za zakonodajo. Robert Golob je, kot kaže, zakon izsilil tudi mimo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Povedano drugače. Predlog zakona ni bil usklajen z ESS.

Vlada je s potrditvijo predloga novega zakona tako kršila pravila o delovanju ESS. Gre za tripartitni organ, sestavljen iz reprezentativnih sindikatov, delodajalcev in vlade.

Kar je še slabše. Sindikati in delodajalci so predlog zakona prejeli šele včeraj, hkrati je vlada ta predlog že potrdila. Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, pa je včeraj za STA povedal, da je zakon predmet dopisne seje ESS, ki je bila sklicana včeraj dopoldne in bo trajala do četrtka do 10. ure.

Na potrditev mimo ESS je za STA opozoril tudi generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Miro Smrekar. Po njegovih besedah so socialni partnerji o rešitvah na področju udeležbe delavcev pri dobičku nazadnje razpravljali junija lani. »V vmesnem času je bilo ves čas govora o tem zakonu, hkrati pa nič povedanega,« je dodal.

Spomnil je, da bi morali gradivo na ESS obravnavati minuli petek. Ker so ga na mizo dobili tik pred zdajci in ker še ni bilo usklajeno z ministrstvom za finance, so se dogovorili, da počakajo na končni predlog. Ko so ga včeraj končno dobili in začeli obravnavo na dopisni seji, pa ga je vlada že potrdila, »kar je absolutno kršenje pravil«.

Ob tem je nepojmljivo, da sta včeraj tako Robert Golob kot gospodarski minister Matjaž Han zatrjevala, da je predlog v veliki meri usklajen s socialnimi partnerji. Nasprotovanja z njihove strani zato ne pričakujeta. Sindikati pa sta ju postavili na laž.

Zadovoljni z zakonom so sicer v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), ki ga vodi kontroverzni Joc Pečečnik, tudi eden od udeležencev t. i. Golobovega poročnega slavja letos poleti v Strunjanu.

