Golob utemeljeno osumljen korupcije

Piše: Moja Dolenjska

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi predhodnega preizkusa glede dopustovanja premierja Roberta Goloba v Karigadorju pri poslovnežu Tomažu Subotiču in njegovem imenovanju v sveta javnih zavodov zoper premierja uvedla preiskavo. Utemeljeno ga sumi kršitve določb zakona o preprečevanju korupcije, so sporočili s KPK.



Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so predhodni preizkus v zadevi uvedli na podlagi aprila prejete prijave, v predhodnem preizkusu pa so od več javnih institucij pridobili dodatno dokumentacijo in pojasnila.

“Po proučitvi prejetega gradiva je komisija zaznala utemeljen sum kršitve določb nasprotja interesov, kot ga opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zaradi česar je senat komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave zoper uradno osebo, predsednika vlade Roberta Goloba, glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov,” so navedli v včerajšnjem sporočilu za javnost.

Poudarjajo, da bo nadaljnji postopek preiskave pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni. Več informacij o zadevi pa bo komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku.

Kot je znano, je Golob s Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada dvakrat imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov. V enega od zavodov ga je imenovala le nekaj dni potem, ko je Golob dopustoval v Subotičevi vili. Vlada sicer skriva podatke o tem, kako je v omenjenem primeru glasoval Golob oz. ali se je iz glasovanja izločil, glede na to, da je dopustoval v Subotičevi vili. V kolikor se izkaže, da se ni izločil, bi to avtomatično pomenilo, da je kršil zakon.